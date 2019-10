Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc7b67eb-0b91-4c63-868c-7c6c86e31804","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a Helsinki úton történt.","shortLead":"A baleset a Helsinki úton történt.","id":"20191026_Villanyoszlopnak_utkozott_egy_auto_Budapesten_tuzoltok_a_helyszinen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc7b67eb-0b91-4c63-868c-7c6c86e31804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056938a8-a93d-4f48-9315-e35a2ce7f907","keywords":null,"link":"/cegauto/20191026_Villanyoszlopnak_utkozott_egy_auto_Budapesten_tuzoltok_a_helyszinen","timestamp":"2019. október. 26. 18:14","title":"Villanyoszlopnak ütközött egy autó Budapesten, tűzoltók a helyszínen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ffbe8b-4aaa-4b9e-b760-f48c5e30dab9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Viktor Pelevin Titkos pillantások a Fudzsi-hegyre című könyvével ismert önmagát hozza, egy új technológiáról fantáziál, amely a boldogság sűrített keverékét fecskendezi be.\r

","shortLead":"Viktor Pelevin Titkos pillantások a Fudzsi-hegyre című könyvével ismert önmagát hozza, egy új technológiáról fantáziál...","id":"201943_konyv__boldog_idok_viktor_pelevin_titkos_pillantasok_afudzsihegyre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92ffbe8b-4aaa-4b9e-b760-f48c5e30dab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d35b0ba-3af6-4a05-8f66-63a00aa57278","keywords":null,"link":"/360/201943_konyv__boldog_idok_viktor_pelevin_titkos_pillantasok_afudzsihegyre","timestamp":"2019. október. 28. 12:00","title":"Buddha a díler és hacker, avagy a megvalósulatlan álmok exhumálása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az e-cigarettát használókat sújtó rejtélyes tüdőbetegség, amelynek következtében már 1500-betegedtek meg az USA-ban és közülük 34-en vesztették az életüket, elsősorban a THC-használókat betegíti meg – írta a Mashable amerikai orvosi forrásokra hivatkozva.","shortLead":"Az e-cigarettát használókat sújtó rejtélyes tüdőbetegség, amelynek következtében már 1500-betegedtek meg az USA-ban és...","id":"20191027_Az_ecigaretta_altal_okozott_tudobetegseg_elsosorban_a_THChasznalokat_sujtja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5ac7ad-1b1b-4dad-8033-02e6c9a92658","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_Az_ecigaretta_altal_okozott_tudobetegseg_elsosorban_a_THChasznalokat_sujtja","timestamp":"2019. október. 27. 21:31","title":"Az e-cigaretta által okozott tüdőbetegség elsősorban a THC-használókat sújtja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google keresője most is sok mindent képes megtalálni, de az összetett kifejezések, netán mondatok értelmezése sokszor még gondot okoz neki. Illetve már nem, a cég ugyanis javított a működésen.","shortLead":"A Google keresője most is sok mindent képes megtalálni, de az összetett kifejezések, netán mondatok értelmezése sokszor...","id":"20191028_google_kereso_bert_algoritmus_talalati_lista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3bb97b-7cbd-4866-baca-e2a9367ba99a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_google_kereso_bert_algoritmus_talalati_lista","timestamp":"2019. október. 28. 09:03","title":"Nagyot változott a Google kereső, de elsőre alig fogja észrevenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26080174-ff7d-439a-b70d-96998d6f7176","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191028_Foto_VIPpadba_ultek_a_fideszes_politikusok_a_templomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26080174-ff7d-439a-b70d-96998d6f7176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099fd326-cfa2-470d-8a5f-1129a9485f73","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Foto_VIPpadba_ultek_a_fideszes_politikusok_a_templomban","timestamp":"2019. október. 28. 11:44","title":"Fotó: VIP-padba ültek a fideszes politikusok a templomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db4c9a98-cf5a-4d6e-9aa2-01837395f97e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"1997 tavaszán egy nővérnek öltözött nő elrabolt egy alvó anyja mellett fekvő párnapos csecsemőt, s kisétált vele az egyik fokvárosi kórház kapuján. 17 évvel később az elrabolt lány egy szelfi révén tudta meg, hogy nem vér szerinti anyja nevelte őt fel. Megbocsátott neki, s nehezen megy a vér szerinti szülőkkel való kapcsolatteremtés.","shortLead":"1997 tavaszán egy nővérnek öltözött nő elrabolt egy alvó anyja mellett fekvő párnapos csecsemőt, s kisétált vele...","id":"20191027_Egy_szelfi_alapjan_oldodott_meg_egy_gyermekrablasi_ugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db4c9a98-cf5a-4d6e-9aa2-01837395f97e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7460e4f6-ab41-4f02-b95f-f2bbd81be8eb","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Egy_szelfi_alapjan_oldodott_meg_egy_gyermekrablasi_ugy","timestamp":"2019. október. 27. 17:45","title":"Egy szelfi nyomán oldódott meg egy régi gyerekrablási ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a23b47-3bff-464a-a2a6-3b74150c51d6","c_author":"Szepesi András","category":"tudomany","description":"A Google bejelentette, hogy elérte a kvantumfölényt, azaz olyan kvantumszámítógépet építettek, amely meghaladja a klasszikus számítástechnika legfelső határait. Hogy valami fontos előrelépésről van szó, azt mindenki érzi, de hogy pontosan mit is jelent és milyen következményekkel járhat, az némi magyarázatra szorulhat. Íme a közérthető válasz.","shortLead":"A Google bejelentette, hogy elérte a kvantumfölényt, azaz olyan kvantumszámítógépet építettek, amely meghaladja...","id":"20191028_google_sycamore_kvantumfoleny_jelentese_hogyan_mukodik_kvantumszamitogep_mukodese_egyszeruen_qubit_kubit_ibm_summit_szuperszamitogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67a23b47-3bff-464a-a2a6-3b74150c51d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c8fcc4-3e8a-4ed6-8683-99871b714ad8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_google_sycamore_kvantumfoleny_jelentese_hogyan_mukodik_kvantumszamitogep_mukodese_egyszeruen_qubit_kubit_ibm_summit_szuperszamitogep","timestamp":"2019. október. 28. 06:30","title":"Holnaptól borul a fél világ? Mit jelent a kvantumfölény, mire számíthatunk ezután?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe73763-43d6-4bd4-aed1-e9ce368a12f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfő hajnalig nem lehet Bubival közlekedni. ","shortLead":"Hétfő hajnalig nem lehet Bubival közlekedni. ","id":"20191027_Kerekpar_bubi_leallas_karbantartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fe73763-43d6-4bd4-aed1-e9ce368a12f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9d836d-e4ef-4c47-87e7-283ee9909bee","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Kerekpar_bubi_leallas_karbantartas","timestamp":"2019. október. 27. 09:10","title":"Kerékpárosok, figyelem: mára leáll a teljes közbringarendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]