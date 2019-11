Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7891feff-517c-408d-8b17-f8db8e41ff00","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mágneses irányítású apró robotmadarat fejlesztettek ki svájci kutatók. A mikrogépezet az egyes részeiben elhelyezett nanomágnesek segítségével mozog. A szerkezet kifejlesztése nagy lépés az orvosi feladatokat ellátó mikrorobotok felé vezető úton.","shortLead":"Mágneses irányítású apró robotmadarat fejlesztettek ki svájci kutatók. A mikrogépezet az egyes részeiben elhelyezett...","id":"20191110_magneses_iranyitasu_robotmadar_svajci_kutatok_eth","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7891feff-517c-408d-8b17-f8db8e41ff00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c0aa84-2721-47d2-9c50-9d0f5035104a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191110_magneses_iranyitasu_robotmadar_svajci_kutatok_eth","timestamp":"2019. november. 10. 16:03","title":"Aprócska robotmadarat fejlesztettek ki svájci kutatók, nanomágnesekkel tudják irányítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e98ba9-c2ac-4fcb-9e44-e5d2a56e2454","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tét, hogy sikerül-e feloldani a belpolitikai patthelyzetet és kormányt alakítani.","shortLead":"A tét, hogy sikerül-e feloldani a belpolitikai patthelyzetet és kormányt alakítani.","id":"20191110_spanyolorszg_valasztas_kormanyalakitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2e98ba9-c2ac-4fcb-9e44-e5d2a56e2454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bc6003-55a2-496c-84ec-9627da0d0585","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_spanyolorszg_valasztas_kormanyalakitas","timestamp":"2019. november. 10. 09:10","title":"Négy éven belül negyedszer választ Spanyolország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3933302-a51a-4c22-9256-ccb22cd0c04b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc a magyar politikai élet legaljához tartozik – jelentette ki az Országgyűlés elnöke a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Kövér László szerint a Demokratikus Koalíció elnökénél kevés több kárt okozó figurája volt a XX. és a XXI. századi magyar történelemnek.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc a magyar politikai élet legaljához tartozik – jelentette ki az Országgyűlés elnöke a Kossuth Rádió...","id":"20191110_kover_laszlo_hazelnok_gyurcsany_ferenc_hadhazy_akos_borkai_zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3933302-a51a-4c22-9256-ccb22cd0c04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0dc0521-09a3-48d4-a4b3-2f80dcdd572b","keywords":null,"link":"/itthon/20191110_kover_laszlo_hazelnok_gyurcsany_ferenc_hadhazy_akos_borkai_zsolt","timestamp":"2019. november. 10. 10:20","title":"Kövér: Gyurcsány pitiáner, senkiházi nemzetáruló, Borkai csak botlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b0d41b1-5a06-47fe-b65f-1a224c72c000","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A reklámfilmben azt mutatják be, hogy egy súlyos baleset bejelentője mennyire nem tudja megadni a baleset helyét, ahova a sürgős segítséget kellene küldeni.\r

","shortLead":"A reklámfilmben azt mutatják be, hogy egy súlyos baleset bejelentője mennyire nem tudja megadni a baleset helyét, ahova...","id":"20191110_rendorseg_kozuti_balesetek_sokkolo_video_voros_kod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b0d41b1-5a06-47fe-b65f-1a224c72c000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bdaf7b2-0ea6-43a1-8364-48c2021b265c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_rendorseg_kozuti_balesetek_sokkolo_video_voros_kod","timestamp":"2019. november. 10. 14:33","title":"Sokkoló videóval figyelmeztet a rendőrség a közúti balesetekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73001b87-74f4-48f0-8361-4426cab21885","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Baleset történt Kocsola térségében.","shortLead":"Baleset történt Kocsola térségében.","id":"20191109_Teljes_az_utzar_a_61es_fouton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73001b87-74f4-48f0-8361-4426cab21885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7284510a-281d-4236-8bae-547e9fec1d0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_Teljes_az_utzar_a_61es_fouton","timestamp":"2019. november. 09. 18:34","title":"Teljes az útzár a 61-es főúton (frissítve: újra lehet közlekedni)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8747b0ec-ae3f-4ad8-86bb-67ed9a428c8a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A nézőket jobban érdekelte a második világháború, mint a kultikus horror folytatása.","shortLead":"A nézőket jobban érdekelte a második világháború, mint a kultikus horror folytatása.","id":"20191110_Roland_Emmerich_haborus_eposza_legyozte_az_Alom_doktort_az_eszakamerikai_mozikban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8747b0ec-ae3f-4ad8-86bb-67ed9a428c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0421a2-31e2-4e14-97d6-1a9532f88cef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_Roland_Emmerich_haborus_eposza_legyozte_az_Alom_doktort_az_eszakamerikai_mozikban","timestamp":"2019. november. 10. 18:42","title":"Háborús eposz győzte le az Álom doktort az észak-amerikai mozikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68594c93-40fd-4ea0-ba14-caea56e4c453","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalosan is felkerült a MOB következő ülésének napirendi pontjai közé a Borkai-ügy. ","shortLead":"Hivatalosan is felkerült a MOB következő ülésének napirendi pontjai közé a Borkai-ügy. ","id":"20191109_Nyilvanos_ulesen_fogja_targyalni_Borkai_ugyet_az_olimpia_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68594c93-40fd-4ea0-ba14-caea56e4c453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f0c76f-da8e-4fab-ae3b-9e4394dcbabf","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Nyilvanos_ulesen_fogja_targyalni_Borkai_ugyet_az_olimpia_bizottsag","timestamp":"2019. november. 09. 16:47","title":"Nyilvános ülésen fogja tárgyalni Borkai ügyét az olimpiai bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb7e87f-d839-494b-bfdc-c393091c8e31","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az előrejelzéseknek megfelelően a hivatalban lévő államfő, Klaus Iohannis nyerte meg a romániai elnökválasztás első fordulóját. Az exit-pollok szerint a második helyen Viorica Dancia volt kormányfő végzett a voksok 22 százalékával. A százalékos arányok minden bizonnyal változni fognak, mivel az első előrejelzésekben nem szerepelnek a külföldön leadott szavazatok. Az azonban biztosnak tűnik, hogy Iohannis és a szociáldemokrata politikus jutott be a november 24-ei második fordulóba.","shortLead":"Az előrejelzéseknek megfelelően a hivatalban lévő államfő, Klaus Iohannis nyerte meg a romániai elnökválasztás első...","id":"20191110_Iohannis_diadalmaskodott_a_roman_elnokvalasztason_a_masodik_Viorica_Dancila","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bb7e87f-d839-494b-bfdc-c393091c8e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee77ee7-30fd-4606-a2e8-a0d916788d98","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Iohannis_diadalmaskodott_a_roman_elnokvalasztason_a_masodik_Viorica_Dancila","timestamp":"2019. november. 10. 20:10","title":"Iohannis diadalmaskodott a román elnökválasztáson, a második Viorica Dancila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]