[{"available":true,"c_guid":"4ce3d731-49ee-4fcc-9922-146f75b90297","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bölcsőde-felújítást végző kivitelező nevében kérték, hogy a korábbitól eltérő folyószámlára utalják a pénzt.","shortLead":"A bölcsőde-felújítást végző kivitelező nevében kérték, hogy a korábbitól eltérő folyószámlára utalják a pénzt.","id":"20191112_18_millio_forinttal_vertek_at_csalok_a_pecsi_onkormanyzatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ce3d731-49ee-4fcc-9922-146f75b90297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a5e446-c51b-4997-a4e4-8eebd6712783","keywords":null,"link":"/kkv/20191112_18_millio_forinttal_vertek_at_csalok_a_pecsi_onkormanyzatot","timestamp":"2019. november. 12. 20:52","title":"18 millió forinttal verték át csalók a pécsi önkormányzatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f24c651-0905-4075-a42a-a76a93b03268","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Naprendszerünk legbelsőbb bolygója néhány órát utazva ismét áthalad a Nap előtt. A jelenséget élőben közvetítik.","shortLead":"Naprendszerünk legbelsőbb bolygója néhány órát utazva ismét áthalad a Nap előtt. A jelenséget élőben közvetítik.","id":"20191111_merkur_atvonulas_2019_november_11_nap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f24c651-0905-4075-a42a-a76a93b03268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fe2727-9eb0-4443-a06a-2562d80ebfb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_merkur_atvonulas_2019_november_11_nap","timestamp":"2019. november. 11. 15:55","title":"Ritka égi jelenséget lehet most látni, a Merkúr épp átvonul a Nap előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77580b2e-5d7d-43ba-a93b-28072b636355","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"ÁLLATOK JOGAI\" - ezt varratta magára, legalább 100-as betűmérettel.","shortLead":"\"ÁLLATOK JOGAI\" - ezt varratta magára, legalább 100-as betűmérettel.","id":"20191112_moby_tetovalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77580b2e-5d7d-43ba-a93b-28072b636355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc293d37-5440-4c79-892e-fec63c961784","keywords":null,"link":"/elet/20191112_moby_tetovalas","timestamp":"2019. november. 12. 21:53","title":"Elég merész tetoválással jelentkezett Moby","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67297683-3023-47fa-992b-52195165f967","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy \"furcsa\", szokatlanul nagy állat mumifikált tetemét találták meg ásatások során egyiptomi régészek a Kairótól délre fekvő, nekropoliszáról és lépcsős piramisáról híres Szakkarában.","shortLead":"Egy \"furcsa\", szokatlanul nagy állat mumifikált tetemét találták meg ásatások során egyiptomi régészek a Kairótól délre...","id":"20191112_egyiptom_szakkara_nagy_mumia_allat_mumifikalt_teteme_dns_vizsgalat_oroszlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67297683-3023-47fa-992b-52195165f967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9bbbf8-5c26-4916-a5b4-a1b135e424b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_egyiptom_szakkara_nagy_mumia_allat_mumifikalt_teteme_dns_vizsgalat_oroszlan","timestamp":"2019. november. 12. 19:03","title":"Egy szokatlanul nagy állat múmiájára bukkantak Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondja, a jogi eljárás vége az is lehet, hogy felszámolják a kormányoldali médiumot.\r

\r

","shortLead":"Azt mondja, a jogi eljárás vége az is lehet, hogy felszámolják a kormányoldali médiumot.\r

\r

","id":"20191111_Nem_fizetett_Juhasz_Peternek_a_Pesti_Sracok_vegrehajtast_ker_a_volt_politikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a132813-7266-4e46-b481-cde469e5f720","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Nem_fizetett_Juhasz_Peternek_a_Pesti_Sracok_vegrehajtast_ker_a_volt_politikus","timestamp":"2019. november. 11. 11:58","title":"Nem fizetett Juhász Péternek a Pesti Srácok, végrehajtást kér a volt politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe2ada3-cac5-499e-b737-5b1b298d44b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A haverjaival mentek pár kört egy volt Forma–1-es pályán.","shortLead":"A haverjaival mentek pár kört egy volt Forma–1-es pályán.","id":"20191111_Az_osszes_szupersportkocsijat_elovette_Gordon_Ramsay__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfe2ada3-cac5-499e-b737-5b1b298d44b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac07cfd-215f-4cdb-be1e-d945df673f10","keywords":null,"link":"/cegauto/20191111_Az_osszes_szupersportkocsijat_elovette_Gordon_Ramsay__video","timestamp":"2019. november. 11. 12:32","title":"Az összes szupersportkocsiját elővette Gordon Ramsay – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A korábbi hat-nyolc hét helyett már két hétre lehet időpontot kapni autóvezetői vizsgára.","shortLead":"A korábbi hat-nyolc hét helyett már két hétre lehet időpontot kapni autóvezetői vizsgára.","id":"20191112_forgalmi_vizsga_jogositvany_kresz_vizsga_autovezeto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef27f7cd-0a5a-4e74-852b-177bf513b5bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20191112_forgalmi_vizsga_jogositvany_kresz_vizsga_autovezeto","timestamp":"2019. november. 12. 16:52","title":"Sokkal gyorsabban lehet jogosítványhoz jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ebe693-144b-403e-add0-67373b1d2417","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy Greenaway-film inspirálta a The Trousers új klipjét. Premier a hvg.hu-n.","shortLead":"Egy Greenaway-film inspirálta a The Trousers új klipjét. Premier a hvg.hu-n.","id":"20191111_Szamokba_fojtva__The_Trousersklippremier","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3ebe693-144b-403e-add0-67373b1d2417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e6ced7-a472-4e07-8123-dddb3cde59f6","keywords":null,"link":"/kultura/20191111_Szamokba_fojtva__The_Trousersklippremier","timestamp":"2019. november. 11. 15:05","title":"Számokba fojtva – The Trousers-klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]