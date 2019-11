Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4af889d-40f1-41db-abac-2a98bedb0ead","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokak szerint szentségtörés, mások szerint viszont a Ford egyszerűen csak kiszolgálja a piaci igényeket. Zöld rendszám és összkerékhajtás a csomagban.","shortLead":"Sokak szerint szentségtörés, mások szerint viszont a Ford egyszerűen csak kiszolgálja a piaci igényeket. Zöld rendszám...","id":"20191115_ido_elott_ime_az_uj_ford_mustang_ami_nemcsak_elektromos_hanem_divatterepjaros_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4af889d-40f1-41db-abac-2a98bedb0ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e4c87e-19f3-4a40-963a-28b49f064412","keywords":null,"link":"/cegauto/20191115_ido_elott_ime_az_uj_ford_mustang_ami_nemcsak_elektromos_hanem_divatterepjaros_is","timestamp":"2019. november. 15. 09:12","title":"Idő előtt: íme az új Ford Mustang, ami nemcsak elektromos, hanem divatterepjárós is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30320cdf-564c-4518-97e0-491af8af1808","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Válik a Rogán-házaspár, ami egy újabb érdekes momentum a NER-univerzumban. Az teszi azzá, hogy az utóbbi időben a házaspár azzal magyarázta meg gyarapodását, hogy Rogán Cecília sikeres üzletasszonyi karriert visz. Kérdés, mi marad a sikerből a válás után.","shortLead":"Válik a Rogán-házaspár, ami egy újabb érdekes momentum a NER-univerzumban. Az teszi azzá, hogy az utóbbi időben...","id":"20191115_rogan_valas_nakama_bessenyei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30320cdf-564c-4518-97e0-491af8af1808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803b8664-6dda-4b7b-9e49-4f6725440eab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_rogan_valas_nakama_bessenyei","timestamp":"2019. november. 15. 12:02","title":"Mi lesz így Cecília bámulatos üzleti sikereivel és mi marad Rogán Antalnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02aed485-0a65-4651-b8ab-909c66f24048","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olaszok most egy stílusorientált autóval rukkoltak ki a sok teljesítményfókuszú modelljük után.","shortLead":"Az olaszok most egy stílusorientált autóval rukkoltak ki a sok teljesítményfókuszú modelljük után.","id":"20191114_Mindenkit_meglepett_a_Ferrari_ujdonsaga_a_Roma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02aed485-0a65-4651-b8ab-909c66f24048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8f9585-3ee3-438d-b1de-9118eee36069","keywords":null,"link":"/cegauto/20191114_Mindenkit_meglepett_a_Ferrari_ujdonsaga_a_Roma","timestamp":"2019. november. 14. 15:08","title":"Mindenkit meglepett a Ferrari újdonsága, a Roma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e94c211-8280-4200-baa9-78a534bac568","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-ről és Vincze Balázsról van szó.","shortLead":"A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-ről és Vincze Balázsról van szó.","id":"20191114_pecsi_onkormanyzat_atvilagitas_zsolnay_oroksegkezelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e94c211-8280-4200-baa9-78a534bac568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23c93be-5d52-4fed-a21f-a48e9da34834","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_pecsi_onkormanyzat_atvilagitas_zsolnay_oroksegkezelo","timestamp":"2019. november. 14. 17:06","title":"Egy cégvezető már megbukott a pécsi önkormányzat átvilágításán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0feb163-5cea-4e46-b856-377f1a57a34a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magyarország és az Európai Unió kapcsolatáról beszélgettek, többek között a jogállamiságot, a menekültkérdést vagy a médiát érintve.","shortLead":"Magyarország és az Európai Unió kapcsolatáról beszélgettek, többek között a jogállamiságot, a menekültkérdést vagy...","id":"20191114_Vita","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0feb163-5cea-4e46-b856-377f1a57a34a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c20557-bd2d-4550-9326-33c1b5f7118e","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_Vita","timestamp":"2019. november. 14. 20:38","title":"\"Miért van ez a kis ország állandóan napirenden?\" - Varga Judit egy holland EP-képviselővel vitázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceaaddda-6e89-4ffb-9319-0b7318d5e7a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Helsinki szerint a tranzitzónák körül nagy a titkolózás, csak kiválasztott civil szervezetek kapnak bejárást, de a hatóságok még az ő lehetőségeiket is leszűkítik.","shortLead":"A Helsinki szerint a tranzitzónák körül nagy a titkolózás, csak kiválasztott civil szervezetek kapnak bejárást, de...","id":"20191115_magyar_helsinki_bizottsag_roszke_tranzitzona_menekultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceaaddda-6e89-4ffb-9319-0b7318d5e7a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0fcb0f-3666-46de-a098-d616a3a0c306","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_magyar_helsinki_bizottsag_roszke_tranzitzona_menekultek","timestamp":"2019. november. 15. 11:35","title":"Helsinki: A magyar állam tömegével tart fogva ártatlan gyermekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a49834-f741-49c9-8672-15a87a52d3ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A FLIRT motorvonat szélvédője szilánkosra törött.","shortLead":"A FLIRT motorvonat szélvédője szilánkosra törött.","id":"20191114_Valaki_egy_funyirot_tett_a_sinekre_Dunakeszi_es_God_kozott_millios_kar_keletkezett_vonatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23a49834-f741-49c9-8672-15a87a52d3ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573400c6-1f10-411d-baab-9322a1c46c2c","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Valaki_egy_funyirot_tett_a_sinekre_Dunakeszi_es_God_kozott_millios_kar_keletkezett_vonatban","timestamp":"2019. november. 14. 19:13","title":"Valaki egy fűnyírót tett a sínekre Dunakeszi és Göd között, milliós kár keletkezett a vonatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab7c08c-c537-4bd4-9c2d-0715fcabe926","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis amennyiben a Fidesz-kétharmad elfogadja az Országgyűlés működését szabályozó törvénymódosítót.\r

\r

","shortLead":"Legalábbis amennyiben a Fidesz-kétharmad elfogadja az Országgyűlés működését szabályozó törvénymódosítót.\r

\r

","id":"20191113_Szogritas_a_parlamentben_a_Jobbik_egyeztetni_hivja_az_ellenzeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dab7c08c-c537-4bd4-9c2d-0715fcabe926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6873c25c-8ed8-468e-94e0-7604d8dd221a","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Szogritas_a_parlamentben_a_Jobbik_egyeztetni_hivja_az_ellenzeket","timestamp":"2019. november. 13. 17:44","title":"Szigorítás a Parlamentben: a Jobbik egyeztetni hívja az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]