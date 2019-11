Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","shortLead":"Történelmi rekordot döntött a hongkongi helyhatósági választásokon szavazók száma, vasárnap estére ugyanis mintegy 2,7...","id":"20191124_Soha_nem_szavaztak_meg_ennyien_Hongkongban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c08c1078-4af1-4d8a-9bf7-0e2c80c7c398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0acd83ca-20eb-4c67-9f55-384a73e038cd","keywords":null,"link":"/vilag/20191124_Soha_nem_szavaztak_meg_ennyien_Hongkongban","timestamp":"2019. november. 24. 15:50","title":"Soha nem szavaztak még ennyien Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre biztosabb, hogy új vizekre evez a TikTok mögött álló ByteDance. A kínai cég a zene világában készül újítani, de nem úgy, ahogy elsőre gondolnánk.","shortLead":"Egyre biztosabb, hogy új vizekre evez a TikTok mögött álló ByteDance. A kínai cég a zene világában készül újítani, de...","id":"20191124_bytedance_tiktok_zeneszolgaltatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84441518-4468-4c4b-a2de-f65f3e3ecbfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_bytedance_tiktok_zeneszolgaltatas","timestamp":"2019. november. 24. 14:03","title":"Egy teljesen új zenehallgatós szolgáltatást indít a Facebook legnagyobb konkurense","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf601dbf-405f-4186-a0a0-d1d95f570097","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A fő ok, hogy túl későn diagnosztizálják a betegséget.","shortLead":"A fő ok, hogy túl későn diagnosztizálják a betegséget.","id":"20191122_1300_magyar_hal_meg_prosztatarakban_evente","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf601dbf-405f-4186-a0a0-d1d95f570097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efdaf67f-103f-4b82-999a-1866625baaca","keywords":null,"link":"/elet/20191122_1300_magyar_hal_meg_prosztatarakban_evente","timestamp":"2019. november. 22. 19:41","title":"1300 magyar hal meg prosztatarákban évente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f61570-d28e-45ee-816d-3414ec453300","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő szerint az erőmű súlyos mulasztásokat követett el, ezért átfogó vizsgálatra van szükség.","shortLead":"A független képviselő szerint az erőmű súlyos mulasztásokat követett el, ezért átfogó vizsgálatra van szükség.","id":"20191123_szel_bernadett_ombudsman_matrai_eromu_visonta_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99f61570-d28e-45ee-816d-3414ec453300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aeadaa1-08b8-4c8d-bbf0-5500b23743dd","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_szel_bernadett_ombudsman_matrai_eromu_visonta_baleset","timestamp":"2019. november. 23. 19:50","title":"Szél Bernadett az ombudsmanhoz fordult a Mátrai Erőműben történt baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42bdd5e6-6f19-440b-9e34-481185723683","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baleset okoz bonyadalmat a budapesti közösségi közlekedésben.","shortLead":"Baleset okoz bonyadalmat a budapesti közösségi közlekedésben.","id":"20191123_Baleset_miatt_szenved_a_fonodo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42bdd5e6-6f19-440b-9e34-481185723683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590078a6-56fd-4c69-b91f-62597cdd557d","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_Baleset_miatt_szenved_a_fonodo","timestamp":"2019. november. 23. 14:03","title":"Baleset miatt szenved a fonódó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]