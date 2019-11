Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19c5dcdc-f4d0-4fa2-b713-b081cdaebf5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiányoznak tervek, ezért nem biztos, hogy alá lehet írni határidőre a szerződéseket. Az új polgármester szerint a kampány miatt történhetett a mulasztás.","shortLead":"Hiányoznak tervek, ezért nem biztos, hogy alá lehet írni határidőre a szerződéseket. Az új polgármester szerint...","id":"20191123_800_millios_utfelujitast_bukhat_Ujpest_az_elozo_vezetes_hibaja_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19c5dcdc-f4d0-4fa2-b713-b081cdaebf5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc653e8-455d-4c59-8990-4b87c9d34074","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_800_millios_utfelujitast_bukhat_Ujpest_az_elozo_vezetes_hibaja_miatt","timestamp":"2019. november. 23. 11:59","title":"800 milliós útfelújítást bukhat Újpest az előző vezetés hibája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173c8fd6-8087-4412-81fa-fee2e0588b5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A színész-humorista Sacha Baron Cohen szerint a Facebook napjaink legnagyobb propagandagépezete, amely pénzért hazugságokat is terjeszt.","shortLead":"A színész-humorista Sacha Baron Cohen szerint a Facebook napjaink legnagyobb propagandagépezete, amely pénzért...","id":"20191123_sacha_baron_cohen_facebook_propaganda_gyuloletbeszed_adolf_hitler","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=173c8fd6-8087-4412-81fa-fee2e0588b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b67989-1756-4dc8-a287-f577d12a9649","keywords":null,"link":"/tudomany/20191123_sacha_baron_cohen_facebook_propaganda_gyuloletbeszed_adolf_hitler","timestamp":"2019. november. 23. 14:40","title":"Sacha Baron Cohen pörgőrúgással szállt bele a Facebookba: ezek Hitlert is hagynák kommentelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5417fa51-dec1-4381-8f04-4f80c05f9720","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Kelet-Európában követelte a legtöbb áldozatot a holokauszt, és ma is itt a legerősebbek a zsidók elleni érzések - állítja az ADL.","shortLead":"Kelet-Európában követelte a legtöbb áldozatot a holokauszt, és ma is itt a legerősebbek a zsidók elleni érzések...","id":"20191123_Lesujto_kepet_fest_a_magyarorszagi_antiszemitizmusrol_egy_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5417fa51-dec1-4381-8f04-4f80c05f9720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d33342-42dc-4307-a489-126be7e1b8b8","keywords":null,"link":"/vilag/20191123_Lesujto_kepet_fest_a_magyarorszagi_antiszemitizmusrol_egy_felmeres","timestamp":"2019. november. 23. 07:26","title":"Lesújtó képet fest a magyarországi antiszemitizmusról egy felmérés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f4c8013-b186-4a19-9c97-7a633cfddbc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 30 méteres szakaszon szakadt le a híd. ","shortLead":"Egy 30 méteres szakaszon szakadt le a híd. ","id":"20191124_Foto_Leszakadt_az_autopalya_egy_viaduktja_EszakOlaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f4c8013-b186-4a19-9c97-7a633cfddbc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5cf83cf-2618-4314-98ca-3c68cc728d82","keywords":null,"link":"/cegauto/20191124_Foto_Leszakadt_az_autopalya_egy_viaduktja_EszakOlaszorszagban","timestamp":"2019. november. 24. 15:08","title":"Leszakadt egy autópálya viaduktja Észak-Olaszországban – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6081cb04-92c1-4d74-808e-10697473f73f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"8-14 fok között alakul ma a hőmérséklet. ","shortLead":"8-14 fok között alakul ma a hőmérséklet. ","id":"20191124_Huvos_napos_ido_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6081cb04-92c1-4d74-808e-10697473f73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"388ad92e-8d64-4706-84ba-a449f36c65a5","keywords":null,"link":"/itthon/20191124_Huvos_napos_ido_lesz","timestamp":"2019. november. 24. 08:22","title":"Hűvös, napos idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbda2a45-ae02-4979-a2f4-46b21bbd9b8f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy mennyivel lett erősebb a japán gyártó új kompakt divatterepjárója, amely végre infotainment fronton is sokat fejlődött, de zöld rendszámot továbbra sem kaphat.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy mennyivel lett erősebb a japán gyártó új kompakt divatterepjárója, amely végre infotainment fronton...","id":"20191123_uj_toyota_chr_suv_2019_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbda2a45-ae02-4979-a2f4-46b21bbd9b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad6f6ce-89df-4f5a-85c1-f344b4ac542d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_uj_toyota_chr_suv_2019_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2019. november. 23. 11:30","title":"Unaloműző: sportos és alig fogyaszt a megújult Toyota C-HR","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b161dc0a-ad02-4e3e-8742-12516e7ba2cd","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Barack Obama a 21. század ikonikus alakja. Cikkünkben 13 olyan idézetet mutatunk be tőle, ami a mindennapokban bárki számára inspirációt jelenthet.","shortLead":"Barack Obama a 21. század ikonikus alakja. Cikkünkben 13 olyan idézetet mutatunk be tőle, ami a mindennapokban bárki...","id":"20191124_13_inspiralo_gondolat_Barack_Obamatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b161dc0a-ad02-4e3e-8742-12516e7ba2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf0eda1-01bb-412a-88e1-3b116da06669","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191124_13_inspiralo_gondolat_Barack_Obamatol","timestamp":"2019. november. 24. 19:15","title":"13 inspiráló gondolat Barack Obamától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e319bf-62ff-441a-b1cf-b687144becc1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1975-ben e naptól 9 hétig vezette a slágerlistát a Bohemian Rapsody, az egyetlen dal a 70-es évekből, ami bekerült a Youtube-milliárdosok klubjába. ","shortLead":"1975-ben e naptól 9 hétig vezette a slágerlistát a Bohemian Rapsody, az egyetlen dal a 70-es évekből, ami bekerült...","id":"20191123_1975ben_e_naptol_9_hetig_vezette_a_slagerlistat_a_Bohemian_Rapsody","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5e319bf-62ff-441a-b1cf-b687144becc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400b0fab-19db-49e0-ad86-89ea9ee6e7ce","keywords":null,"link":"/kultura/20191123_1975ben_e_naptol_9_hetig_vezette_a_slagerlistat_a_Bohemian_Rapsody","timestamp":"2019. november. 23. 10:05","title":"Minden idők legelismertebb popdala több mint 40 éve e napon kezdte letarolni a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]