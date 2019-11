A Majomországot több mint 40 éve zenésítették meg, de eddig nem került lemezre, ennek okairól mesélt a Magyar Narancsnak Koncz Zsuzsa.

Mint mondta, pontosan sem ő, sem a zeneszerző, Bródy János nem tudja, mikor is készült a dal, de vagy az 1974-es Gyerekjátékok vagy az 1975-ös Kertész leszek című albumra íródott valószínűleg. A Gyerekjátékok egyébként közvetlenül a Jelbeszéd-botrány után készült (az 1973-as lemezt megjelenése után betiltották és rövid időn belül kivonták a forgalomból, és csak 1983-ben jelenhetett meg), talán ezzel akarta a lemezgyár a rajongókat kiszolgálni.

Annyi biztos, hogy a vers annak idején Latinovits Zoltán előadásában vált közismertté, Bródy is innen ismerte meg.

„Amikor összeállítottuk a lemezt, előkerült több kiadatlan felvétel. Ezek közül választottam ki a Majomországot, már csak a dolog pikantériája miatt. Annak idején a dalokban bújtatottak voltak az üzenetek, és ez nemcsak a Bródy-szövegekre volt igaz, Weöres Sándor versére is, hiszen így kezdődik: „Jaj, de messze Majomország…”, pedig egy frászt van messze. A színpadon el szoktam mondani, hogy a jó versnek megvan az a jó tulajdonsága, hogy nem évül el, tehát azért került a versmegzenésítés a lemezre, mert úgy gondolom, hogy az idő múlása nem ártott neki, a Majomország most is aktuális.”

