Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a0ff865-6c65-4557-82d3-2327b293891e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Két alak zseblámpával egyenesen a vitrinekhez megy – látható a felvételen.","shortLead":"Két alak zseblámpával egyenesen a vitrinekhez megy – látható a felvételen.","id":"20191126_Videon_ahogy_a_drezdai_mukoincsrablok_betorik_a_vitrineket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a0ff865-6c65-4557-82d3-2327b293891e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e86086-3396-47dc-bf43-c38f2da4777b","keywords":null,"link":"/kultura/20191126_Videon_ahogy_a_drezdai_mukoincsrablok_betorik_a_vitrineket","timestamp":"2019. november. 26. 10:22","title":"Videón, ahogy a drezdai műkincsrablók betörik a vitrineket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"371f1ab3-17c2-415e-b3fb-00e3a75d5aae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha nem sikerül elérniük az 500 adományozót, radikálisan át kell alakítani, vagy be kell zárni az egyik utolsó független megyei hírportált. ","shortLead":"Ha nem sikerül elérniük az 500 adományozót, radikálisan át kell alakítani, vagy be kell zárni az egyik utolsó független...","id":"20191125_Penzhiany_miatt_felfuggeszti_mukodeset_a_Szabad_Pecs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=371f1ab3-17c2-415e-b3fb-00e3a75d5aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7650ef3-eea1-4a87-8659-dbd2282824ab","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Penzhiany_miatt_felfuggeszti_mukodeset_a_Szabad_Pecs","timestamp":"2019. november. 25. 12:25","title":"Pénzhiány miatt felfüggeszti működését a Szabad Pécs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a15f935-68e2-4fae-9e12-201d401ddb8d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három nő holttestét a tengerből emelték ki, további két halottat pedig a hullámok vetettek partra a dél-olaszországi Lampedusa szigeténél felborult mingránshajóról, amelynek 149 utasát sikerült megmenteni – jelentette az olasz parti őrség vasárnap.\r

","shortLead":"Három nő holttestét a tengerből emelték ki, további két halottat pedig a hullámok vetettek partra a dél-olaszországi...","id":"20191124_Ot_no_holttestet_talaltak_meg_a_Lampedusanal_tortent_hajoszerencsetlenseg_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a15f935-68e2-4fae-9e12-201d401ddb8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0e2d5a-1682-4865-9ba3-5649ac0c85d2","keywords":null,"link":"/vilag/20191124_Ot_no_holttestet_talaltak_meg_a_Lampedusanal_tortent_hajoszerencsetlenseg_utan","timestamp":"2019. november. 24. 17:15","title":"Öt nő holttestét találták meg a Lampedusánál történt hajószerencsétlenség után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20adbfb-046e-458b-b574-461395f5a728","c_author":"HVG","category":"360","description":"Igazi, többnyire csak könyvtárban hozzáférhető könyvekkel próbálja erősíteni a Wikipedia forrásértékét egy közhasznú szervezet. ","shortLead":"Igazi, többnyire csak könyvtárban hozzáférhető könyvekkel próbálja erősíteni a Wikipedia forrásértékét egy közhasznú...","id":"201947_papirral_belelt_wikipedia_kozelebb_azigazsaghoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e20adbfb-046e-458b-b574-461395f5a728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a5ae89-9dcd-4a73-b193-fc1951537525","keywords":null,"link":"/360/201947_papirral_belelt_wikipedia_kozelebb_azigazsaghoz","timestamp":"2019. november. 25. 14:00","title":"Rendet tennének a Wikipedián, naponta 1000 könyvet szkennelnek be ehhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem két hónap után süllyedt új mélypontjára a forint.","shortLead":"Majdnem két hónap után süllyedt új mélypontjára a forint.","id":"20191126_forint_euro_tortenelmi_melypont_337","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ea8769-69ac-4485-999b-bd7c6c2f1eda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_forint_euro_tortenelmi_melypont_337","timestamp":"2019. november. 26. 09:52","title":"Új történelmi mélypont, 337 forintba is került egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b2f531-0069-41f0-b179-4b4dc2ef309c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester azt írta, hétfőn leszedeti a plakátokat, amikről tud. ","shortLead":"A főpolgármester azt írta, hétfőn leszedeti a plakátokat, amikről tud. ","id":"20191124_Karacsony_az_antiszemita_plakatok_leszedeteset_igeri","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13b2f531-0069-41f0-b179-4b4dc2ef309c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd43e57-32ec-41de-8497-7dc9da2a5023","keywords":null,"link":"/itthon/20191124_Karacsony_az_antiszemita_plakatok_leszedeteset_igeri","timestamp":"2019. november. 24. 15:28","title":"Karácsony az antiszemita plakátok leszedetését ígéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a354576-2477-44dd-92a2-9913b5eb34bc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Két ember meghalt, harmadik társuknak pedig nyoma veszett a dél-franciaországi árvizekben.","shortLead":"Két ember meghalt, harmadik társuknak pedig nyoma veszett a dél-franciaországi árvizekben.","id":"20191125_Brutalis_pusztitast_vegzett_a_vihar_a_francia_Rivieran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a354576-2477-44dd-92a2-9913b5eb34bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e147dd-bfff-414a-b745-6ed591b29486","keywords":null,"link":"/elet/20191125_Brutalis_pusztitast_vegzett_a_vihar_a_francia_Rivieran","timestamp":"2019. november. 25. 10:47","title":"Brutális pusztítást végzett a vihar a francia Riviérán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44b4edda-d290-4453-b746-b7e0ff1e2966","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A Nemzetközi Emmy-díjra a legjobb tévéfilm kategóriában jelölt Trezor egy mese 1956-ból. Anger Zsoltot még órákig el tudnánk nézni a bankrabló lakatos-kisember szerepében, de hogy egyetlen nap alatt kigyógyítható lenne a Sztálin-imádó kommunista…? Azt a külföldi közönségnek még talán, de nekünk már nehéz bemesélni.","shortLead":"A Nemzetközi Emmy-díjra a legjobb tévéfilm kategóriában jelölt Trezor egy mese 1956-ból. Anger Zsoltot még órákig el...","id":"20191125_En_sztalinista_vagyok_legalabbis_ma_reggel_meg_az_voltam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44b4edda-d290-4453-b746-b7e0ff1e2966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efbf99c-ea02-4d62-85e2-af5d82c11513","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_En_sztalinista_vagyok_legalabbis_ma_reggel_meg_az_voltam","timestamp":"2019. november. 25. 20:00","title":"„Én sztálinista vagyok, legalábbis ma reggel még az voltam”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]