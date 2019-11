Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc83a72e-0477-4aa8-82e8-8d0410b07869","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha a képviselők igent mondanak a Várhelyi Olivér nevét is tartalmazó listára, december elsején elkezdheti a munkát az új Európai Bizottság. ","shortLead":"Ha a képviselők igent mondanak a Várhelyi Olivér nevét is tartalmazó listára, december elsején elkezdheti a munkát...","id":"20191125_Elharult_az_utolso_akadaly_is_az_Europai_Parlament_szerdan_szavaz_az_uj_bizottsagrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc83a72e-0477-4aa8-82e8-8d0410b07869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e12e686-5662-4970-a0cf-a195e1f37ef1","keywords":null,"link":"/vilag/20191125_Elharult_az_utolso_akadaly_is_az_Europai_Parlament_szerdan_szavaz_az_uj_bizottsagrol","timestamp":"2019. november. 25. 12:01","title":"Elhárult az utolsó akadály, az Európai Parlament szerdán szavaz az új bizottságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"371f1ab3-17c2-415e-b3fb-00e3a75d5aae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha nem sikerül elérniük az 500 adományozót, radikálisan át kell alakítani, vagy be kell zárni az egyik utolsó független megyei hírportált. ","shortLead":"Ha nem sikerül elérniük az 500 adományozót, radikálisan át kell alakítani, vagy be kell zárni az egyik utolsó független...","id":"20191125_Penzhiany_miatt_felfuggeszti_mukodeset_a_Szabad_Pecs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=371f1ab3-17c2-415e-b3fb-00e3a75d5aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7650ef3-eea1-4a87-8659-dbd2282824ab","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Penzhiany_miatt_felfuggeszti_mukodeset_a_Szabad_Pecs","timestamp":"2019. november. 25. 12:25","title":"Pénzhiány miatt felfüggeszti működését a Szabad Pécs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Keddről szerdára virradó éjjel súlyos balesetet szenvedett Gáspár Győző és családja.\r

