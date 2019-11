Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c95d129-7fdb-46e6-8c40-0402053ffbd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltók vizsgálják, mi történhetett.","shortLead":"A tűzoltók vizsgálják, mi történhetett.","id":"20191128_Kigyulladt_egy_busz_motortere_a_Lehel_teren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c95d129-7fdb-46e6-8c40-0402053ffbd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ada86c-7cb6-470d-b0c4-abbaba64ec4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_Kigyulladt_egy_busz_motortere_a_Lehel_teren","timestamp":"2019. november. 28. 16:10","title":"Kigyulladt egy busz a Lehel téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed44a72-db7b-4f35-a025-e49516357934","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók fogják vizsgálni a Massive Attack zenekar turnéinak hatásait a klímaváltozásra - jelentette be csütörtökön a brit rockzenekar.","shortLead":"Kutatók fogják vizsgálni a Massive Attack zenekar turnéinak hatásait a klímaváltozásra - jelentette be csütörtökön...","id":"20191129_zeneipar_hatasa_a_klimavaltozasra_globalis_felmelegedes_massive_attack","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bed44a72-db7b-4f35-a025-e49516357934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa78383d-fc37-4580-97f7-7b6911cff0f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_zeneipar_hatasa_a_klimavaltozasra_globalis_felmelegedes_massive_attack","timestamp":"2019. november. 29. 06:03","title":"Éveken át járták a világot, most segítenek megmenteni – kivizsgálják a zeneipar hatását a klímaváltozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f377d363-9f2f-4daf-8246-9c559ece3ac9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tovább növekszik az iPhone-ok mérete, a jövőre érkező legjobb és legdrágább változatot a mostaninál is nagyobb méretben adhatja ki a cég.","shortLead":"Tovább növekszik az iPhone-ok mérete, a jövőre érkező legjobb és legdrágább változatot a mostaninál is nagyobb méretben...","id":"20191128_apple_iphone_12_2020_kijelzomeret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f377d363-9f2f-4daf-8246-9c559ece3ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257362dc-da7c-4080-bd4f-6ab553303f85","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_apple_iphone_12_2020_kijelzomeret","timestamp":"2019. november. 28. 12:03","title":"Minden eddiginél nagyobb iPhone-t adhat ki 2020-ban az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff536e9b-c835-4014-b2e5-a7c7d22d7d42","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A betörők egy poroltót is kiürítettek, hogy eltüntessék a nyomaikat. Profik voltak, gyorsan dolgoztak.","id":"20191127_drezda_ekszerrablas_profi_betores","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff536e9b-c835-4014-b2e5-a7c7d22d7d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e75cc6-94c3-4cc2-b607-cf4d50cfc7ac","keywords":null,"link":"/vilag/20191127_drezda_ekszerrablas_profi_betores","timestamp":"2019. november. 27. 18:26","title":"Négyfős banda állhat az elmúlt évek legnagyobb ékszerrablása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c12cb6-a380-4c23-bde1-273b5143b248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter a népjóléti bizottság előtt adott számot az egészségügy helyzetéről. ","id":"20191127_kasler_miklos_egeszsegugy_betegek_orvoslatogatas_kunetz_zsombor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73c12cb6-a380-4c23-bde1-273b5143b248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b001dd-e61c-4e3e-a226-014ad68b0a52","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_kasler_miklos_egeszsegugy_betegek_orvoslatogatas_kunetz_zsombor","timestamp":"2019. november. 27. 12:23","title":"Kásler szerint nem az egészségüggyel van baj, csak a betegek mennek későn orvoshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a98502-c206-403c-8f6b-c8bfc3344537","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Érdekli a közélet, de elmondása szerint nem tud része lenni egy pártpolitikára épülő rendszernek. Michelin-csillagos éttermei és a Lupa Beach mellett újabb vállalkozásokat is tervez a Sziget Fesztivál egykori alapítója. Portréinterjú Gerendai Károly üzletemberrel. ","shortLead":"Érdekli a közélet, de elmondása szerint nem tud része lenni egy pártpolitikára épülő rendszernek. Michelin-csillagos...","id":"201948_gerendai_karoly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97a98502-c206-403c-8f6b-c8bfc3344537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591f3833-c009-421f-9302-eddd231eb8df","keywords":null,"link":"/360/201948_gerendai_karoly","timestamp":"2019. november. 29. 10:30","title":"Gerendai Károly: \"Sokszor felhúzom magam a híreket hallgatva\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d2c248-5e02-4f52-8d3b-bbb3be57d91a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kis híján kétszeresen is túllépte a megengedett sebességet egy autós, szerencsétlenségére a traffipax is megörökítette a kiemelkedő teljesítményt.","shortLead":"Kis híján kétszeresen is túllépte a megengedett sebességet egy autós, szerencsétlenségére a traffipax is megörökítette...","id":"20191128_214el_huzott_el_a_rendorok_mellett_egy_autos_a_8as_fouton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59d2c248-5e02-4f52-8d3b-bbb3be57d91a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575d5e0c-9b68-423d-8f6f-aea4eab85a85","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_214el_huzott_el_a_rendorok_mellett_egy_autos_a_8as_fouton","timestamp":"2019. november. 28. 15:06","title":"214-gyel húzott el a rendőrök mellett egy autós a 8-as főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A kerékpáros egy személygépkocsival ütközött össze.","shortLead":"A kerékpáros egy személygépkocsival ütközött össze.","id":"20191128_kerekparos_elutottek_halalos_baleset_tapolca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1610324-6263-4a49-8ec2-382412f8eca2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_kerekparos_elutottek_halalos_baleset_tapolca","timestamp":"2019. november. 28. 08:03","title":"Elütöttek egy biciklist Tapolcán, a helyszínen meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]