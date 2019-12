Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82c10a2c-4543-4a3e-b06e-51950322e1bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a vállalatok, ahogy most tervezik, még több műholdat állítanak pályára, nem sokáig gyönyörködhetünk a csillagokban. Márpedig “az égbolt nem eladó” – véli az Amerikában is hírnevet szerzett magyar csillagász, Bakos Gáspár Áron.","shortLead":"Ha a vállalatok, ahogy most tervezik, még több műholdat állítanak pályára, nem sokáig gyönyörködhetünk a csillagokban...","id":"20191130_bakos_gaspar_aron_csillagasz_csillagkep_esti_egbolt_spacex_muhold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82c10a2c-4543-4a3e-b06e-51950322e1bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f7c92b-823e-41ee-988e-5f36c45d126b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_bakos_gaspar_aron_csillagasz_csillagkep_esti_egbolt_spacex_muhold","timestamp":"2019. november. 30. 20:03","title":"Egy magyar csillagász aggódik, hogy eltűnik az esti égbolt, és nem lesz miben gyönyörködni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1c8e41-be65-45ef-9922-f2ad13e42467","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Izrael képtelen kormányt alakítani, így harmadszor is választást tarthatnak, miközben vádat emeltek Netanjahu ellen. A belpolitikai káosszal párhuzamosan nőtt a háború veszélye Iránnal.","shortLead":"Izrael képtelen kormányt alakítani, így harmadszor is választást tarthatnak, miközben vádat emeltek Netanjahu ellen...","id":"201948__izraeli_politikai_valsag__vademeles__irani_fenyegetes__ismeretlen_vizeken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc1c8e41-be65-45ef-9922-f2ad13e42467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6990ddee-b5e8-4afc-86af-0d13295afa9e","keywords":null,"link":"/360/201948__izraeli_politikai_valsag__vademeles__irani_fenyegetes__ismeretlen_vizeken","timestamp":"2019. november. 30. 16:00","title":"A vád alatt álló Netanjahu kapaszkodik a hatalomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d734e61-b26a-419f-870f-15c7bb8fd117","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Kormányforrásokból származó péntek esti brit médiaértesülés szerint két halálos áldozata van a London belvárosában elkövetett késeléses terrortámadásnak.","shortLead":"Kormányforrásokból származó péntek esti brit médiaértesülés szerint két halálos áldozata van a London belvárosában...","id":"20191129_Ket_halalos_aldozata_van_a_londoni_keseleses_tamadasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d734e61-b26a-419f-870f-15c7bb8fd117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976f2539-e7f9-4061-81ac-921d92510851","keywords":null,"link":"/vilag/20191129_Ket_halalos_aldozata_van_a_londoni_keseleses_tamadasnak","timestamp":"2019. november. 29. 21:13","title":"Két halálos áldozata van a londoni késeléses támadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc496c9-3326-4e4c-8f36-0f9d069be8fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyedi rendezvénynek ad otthont a margitszigeti Holdudvar a bronzvasárnapi hétvégén. Két nap, 53 borászat 12 országból, 167 féle bor, 6 külföldi és 2 neves magyar borszakértő, 12 vulkanológus előadása, interaktív programok. GoVolcanic - egy időben, egy helyen vulkanikus borok, gasztronómia, geológia, etnográfia, komplex, sajátos megközelítésben. ","shortLead":"Egyedi rendezvénynek ad otthont a margitszigeti Holdudvar a bronzvasárnapi hétvégén. Két nap, 53 borászat 12 országból...","id":"20191119_GoVolcanic__Europa_elso_vulkanikus_csucstalalkozoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbc496c9-3326-4e4c-8f36-0f9d069be8fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acce6ef8-4212-4bf6-b8a6-5fb4b32958e1","keywords":null,"link":"/elet/20191119_GoVolcanic__Europa_elso_vulkanikus_csucstalalkozoja","timestamp":"2019. november. 29. 20:37","title":"GoVolcanic - Európa első vulkanikus csúcstalálkozója ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe64ad92-ce9a-4123-93b0-06d7e489c4d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kaliforniában kapták le a száguldó járművet. Nem volt nehéz észrevenni.","shortLead":"Kaliforniában kapták le a száguldó járművet. Nem volt nehéz észrevenni.","id":"20191129_tesla_cybertruck_forgalom_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe64ad92-ce9a-4123-93b0-06d7e489c4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1ca5de-9681-4521-a8de-c7b81c36fdb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_tesla_cybertruck_forgalom_video","timestamp":"2019. november. 29. 21:28","title":"Kigurult Musk Cybertruckja a forgalomba, videó is van róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5ce8b8-4241-44e0-a328-6b12dcac021e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alapító úgy véli, ma már nem sok ember, szervezet törődik az aposztróf helyes használatával.","shortLead":"Az alapító úgy véli, ma már nem sok ember, szervezet törődik az aposztróf helyes használatával.","id":"20191201_A_lustasag_gyozott__befejezi_munkajat_az_Aposztrofvedo_Tarsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc5ce8b8-4241-44e0-a328-6b12dcac021e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af9c8ca-e9d4-4306-adef-ddf990c115bd","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_A_lustasag_gyozott__befejezi_munkajat_az_Aposztrofvedo_Tarsasag","timestamp":"2019. december. 01. 18:35","title":"\"A lustaság győzött\" - befejezi munkáját az Aposztrófvédő Társaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6397ba9d-55a5-4bee-a3ce-6c4266beef21","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenéves gyerekek a péntek esti hágai késelés sebesültjei - közölte szombaton NOS holland közszolgálati televízió. A támadót egyelőre nem fogták el.","shortLead":"Tizenéves gyerekek a péntek esti hágai késelés sebesültjei - közölte szombaton NOS holland közszolgálati televízió...","id":"20191130_Gyerekeket_keselt_meg_a_hagai_tamado_aki_meg_mindig_szokesben_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6397ba9d-55a5-4bee-a3ce-6c4266beef21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748ce03a-3ee3-4f63-8524-2e9d677a8ca2","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Gyerekeket_keselt_meg_a_hagai_tamado_aki_meg_mindig_szokesben_van","timestamp":"2019. november. 30. 15:15","title":"Gyerekeket késelt meg a hágai támadó, aki még mindig szökésben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1075fc0d-7371-4e87-8846-a7f96f3be412","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az özvegy nevén lévő vállalkozás kilépett egy reklámszervezésre és kommunikációra létrehozott cégből. ","shortLead":"Az özvegy nevén lévő vállalkozás kilépett egy reklámszervezésre és kommunikációra létrehozott cégből. ","id":"201948_skyboard_media_tavozott_avajnaoroksegbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1075fc0d-7371-4e87-8846-a7f96f3be412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8072cda8-024b-4c3d-a84c-6df600114fa7","keywords":null,"link":"/360/201948_skyboard_media_tavozott_avajnaoroksegbol","timestamp":"2019. november. 30. 09:00","title":"Reklámmal már nem foglalkozik a Vajna-örökség központi cége ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]