[{"available":true,"c_guid":"f997f72b-6753-48f6-81c1-39ef40bd074d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Őt bízta meg Yorgen Fenech, hogy találjon embereket a máltai oknyomozó újságíró megöléséhez – állította egy tanú az ügyben a vallettai bíróságon zajló perben.","shortLead":"Őt bízta meg Yorgen Fenech, hogy találjon embereket a máltai oknyomozó újságíró megöléséhez – állította egy tanú...","id":"20191204_malta_ujsagiro_gyilkossag_yorgen_fenech_vallomas_tanu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f997f72b-6753-48f6-81c1-39ef40bd074d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8cf4e2-982b-4e51-a59b-be18ec1cb54f","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_malta_ujsagiro_gyilkossag_yorgen_fenech_vallomas_tanu","timestamp":"2019. december. 04. 21:20","title":"Újságíró-gyilkosság: terhelő vallomást tettek a dúsgazdag üzletember ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b143127e-095b-4c5e-917e-c770c734bc56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ráadásul a képeket is magyar fotós készítette.","shortLead":"Ráadásul a képeket is magyar fotós készítette.","id":"20191204_Sokszoros_magyar_siker_Uhrik_Teodora_tancmuvesz_magyar_tervezesu_ruhaban_pozol_az_olasz_Vogueban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b143127e-095b-4c5e-917e-c770c734bc56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9544b016-6a3a-41ea-adcc-76e019f54ff4","keywords":null,"link":"/elet/20191204_Sokszoros_magyar_siker_Uhrik_Teodora_tancmuvesz_magyar_tervezesu_ruhaban_pozol_az_olasz_Vogueban","timestamp":"2019. december. 04. 11:02","title":"Sokszoros magyar siker: Uhrik Teodóra táncművész magyar tervezésű ruhában pózol az olasz Vogue-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rácz Zsófia jelenleg joghallgató, az ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért lesz felelős helyettes államtitkári poszton.","shortLead":"Rácz Zsófia jelenleg joghallgató, az ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért lesz felelős helyettes államtitkári poszton.","id":"20191204_Egy_22_eves_egyetemista_lesz_az_Emmi_helyettes_allamtitkara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cd111e-a20b-40f9-a8b2-1c799be1f942","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Egy_22_eves_egyetemista_lesz_az_Emmi_helyettes_allamtitkara","timestamp":"2019. december. 04. 11:06","title":"Egy 22 éves egyetemista lesz az Emmi helyettes államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51555cb-6672-4635-8309-700f7c908e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felkerült a netre egy úgynevezett Problématérkép, amely készítője szerint a magyarországi vasúthálózaton történt késéseket mutatja napi bontásban. A hétfői havazás miatti állapot is nézhető rajta.","shortLead":"Felkerült a netre egy úgynevezett Problématérkép, amely készítője szerint a magyarországi vasúthálózaton történt...","id":"20191203_problematerkep_mav_stat_info_terkep_adatvizualizacio_havazas_hoeses_vonatkozlekedes_keses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b51555cb-6672-4635-8309-700f7c908e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2da91b6-2eb7-4fed-807b-dc87b1c305e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_problematerkep_mav_stat_info_terkep_adatvizualizacio_havazas_hoeses_vonatkozlekedes_keses","timestamp":"2019. december. 03. 15:03","title":"Nézzen rá erre a térképre, szörnyülködni fog: így esett el tegnap a MÁV, így késnek ma is a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f56169-d917-47f5-b697-7a75f863c741","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Alig pár nappal azt követően, hogy megvolt az Aston Martin DBX világpremierje, elhozták és megmutatták a magyar ügyfélkörnek is.","shortLead":"Alig pár nappal azt követően, hogy megvolt az Aston Martin DBX világpremierje, elhozták és megmutatták a magyar...","id":"20191204_70_milliotol_indul_itthon_az_Aston_Martin_szabadidoautoja__beleultunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81f56169-d917-47f5-b697-7a75f863c741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1a3f8c-6435-429c-923a-482b0e7964fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191204_70_milliotol_indul_itthon_az_Aston_Martin_szabadidoautoja__beleultunk","timestamp":"2019. december. 04. 12:57","title":"70 milliótól indul itthon az Aston Martin szabadidő-autója – beleültünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5e7d23-8e9b-43e9-af57-bc81b31542f6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elmúlt tíz év lehet a Föld eddigi legmelegebb évtizede: a kutatók már most \"szinte biztosak\" abban, hogy a 2010-2019 közötti átlaghőmérséklet a legmelegebbé tette az idén befejeződő évtizedet a rendszeres mérések kezdete óta.","shortLead":"Az elmúlt tíz év lehet a Föld eddigi legmelegebb évtizede: a kutatók már most \"szinte biztosak\" abban, hogy a 2010-2019...","id":"20191204_a_fold_eddigi_legmelegebb_evtizede_wmo_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c5e7d23-8e9b-43e9-af57-bc81b31542f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59665ce6-c499-4c07-8e7a-02dc4bc4fdff","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_a_fold_eddigi_legmelegebb_evtizede_wmo_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. december. 04. 08:03","title":"Fájdalmas segélykiáltást tett közzé a Meteorológiai Világszervezet a globális felmelegedésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0207d69-78e1-45cd-867f-b1dd24a06885","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napi 12 órát szokott állni a hivatal előtt, most kapott egy csomagot.","shortLead":"Napi 12 órát szokott állni a hivatal előtt, most kapott egy csomagot.","id":"20191203_Baranyi_Krisztinat_megbuntettek_a_polgarmesteri_hivatal_elott_a_parkoloorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0207d69-78e1-45cd-867f-b1dd24a06885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261c1900-828a-48d4-8526-ba32f99b5359","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Baranyi_Krisztinat_megbuntettek_a_polgarmesteri_hivatal_elott_a_parkoloorok","timestamp":"2019. december. 03. 18:57","title":"Baranyi Krisztinát megbüntették a polgármesteri hivatal előtt a parkolóőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f49a0c4-a55c-483e-8562-06fb1821fddd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai képviselőház által kedden bemutatott jelentés szerint Donald Trump elnök saját céljai érdekében használta a hatalmát. A dokumentumban Orbán Viktor neve is felbukkan.","shortLead":"Az amerikai képviselőház által kedden bemutatott jelentés szerint Donald Trump elnök saját céljai érdekében használta...","id":"20191204_donald_trump_amerikai_elnok_impeachment_eljaras_vizsgalat_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f49a0c4-a55c-483e-8562-06fb1821fddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba79135-76c5-49e0-a469-bc1f4a60e5c3","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_donald_trump_amerikai_elnok_impeachment_eljaras_vizsgalat_jelentes","timestamp":"2019. december. 04. 09:14","title":"\"Támadhatatlan bizonyítékok vannak arra, hogy Trump visszaélt a hatalmával\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]