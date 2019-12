Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60510149-6150-48e9-b4a9-58720c2947b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kék. ","shortLead":"Kék. ","id":"20191205_Megvan_2020_hivatalos_szine","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60510149-6150-48e9-b4a9-58720c2947b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b905c38f-a9d4-4513-afe9-44fc4f3ca1d1","keywords":null,"link":"/elet/20191205_Megvan_2020_hivatalos_szine","timestamp":"2019. december. 05. 12:20","title":"Megvan 2020 hivatalos színe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két és fél percben láthatjuk, hogy mi vár ránk a mozikban 2020 áprilisában.","shortLead":"Két és fél percben láthatjuk, hogy mi vár ránk a mozikban 2020 áprilisában.","id":"20191205_Itt_az_elso_komoly_izelito_az_uj_James_Bondfilmbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172d2997-0610-420b-a95e-27edcb73e900","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_Itt_az_elso_komoly_izelito_az_uj_James_Bondfilmbol","timestamp":"2019. december. 05. 09:32","title":"Itt az első komoly ízelítő az új James Bond-filmből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442291e1-a797-41cd-adab-cd61a2224aed","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az UK Festival Awards díjátadóján tarolt a magyar zenei fesztivál.","shortLead":"Az UK Festival Awards díjátadóján tarolt a magyar zenei fesztivál.","id":"20191206_sziget_fesztival_dij_uk_festival_awards","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=442291e1-a797-41cd-adab-cd61a2224aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7b29f7-163a-4384-8037-4e1874e0b2e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_sziget_fesztival_dij_uk_festival_awards","timestamp":"2019. december. 06. 05:03","title":"Idén is a Szigetet választották a legjobb külföldi fesztiválnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef1d770-7d7d-4a4d-9f45-7e34e7f4c459","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy László Albert szerint, ha nem írja alá a pernyeszerződést még októberben, akkor november elején le kellett volna állítani a hulladékhasznosítót. ","shortLead":"Nagy László Albert szerint, ha nem írja alá a pernyeszerződést még októberben, akkor november elején le kellett volna...","id":"20191205_Nem_erzi_korrektnek_meneszteset_az_FKFvezer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef1d770-7d7d-4a4d-9f45-7e34e7f4c459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8ac6f7-b58d-40f3-88dc-dc350b40e70f","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Nem_erzi_korrektnek_meneszteset_az_FKFvezer","timestamp":"2019. december. 05. 18:00","title":"Nem érzi korrektnek menesztését az FKF-vezér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c531112-2397-4cc8-82f9-dc212df6d9f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenöt orosz kém használta támaszpontként a francia Alpok településeit egész Európa területén végrehajtott különböző műveletekhez – állítja a Le Monde című francia napilap.","shortLead":"Tizenöt orosz kém használta támaszpontként a francia Alpok településeit egész Európa területén végrehajtott különböző...","id":"20191204_orosz_kemek_tamaszpont_francia_alpok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c531112-2397-4cc8-82f9-dc212df6d9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9408831-049a-4217-9d3b-cae742cfbf37","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_orosz_kemek_tamaszpont_francia_alpok","timestamp":"2019. december. 04. 21:29","title":"Orosz kémek támaszpontja lehetett a francia Alpok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c71121-d72b-4f65-a399-da93a607387e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyilvánosságra hozta Magyarországról szóló éves jelentését az IMF. A dokumentum szerint a magyar gazdaság jól teljesít, és a tervezett intézkedések iránya is jó, azonban elég sok probléma akad, amiket sürgősen orvosolni kellene.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta Magyarországról szóló éves jelentését az IMF. A dokumentum szerint a magyar gazdaság jól teljesít...","id":"20191205_A_penzugyminiszterium_szerint_elismeres_az_IMF_Magyarorszagrol_szolo_jelentese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89c71121-d72b-4f65-a399-da93a607387e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a3154e9-ac9d-4406-bdb0-d19f508e6722","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_A_penzugyminiszterium_szerint_elismeres_az_IMF_Magyarorszagrol_szolo_jelentese","timestamp":"2019. december. 05. 17:46","title":"A pénzügyminisztérium szerint elismerés az IMF Magyarországról szóló jelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b66e278-c6d6-4450-a16b-34fe18d5047b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Megasztár-győztes üzletemberré avanzsált.","shortLead":"A Megasztár-győztes üzletemberré avanzsált.","id":"201949_vbl_trend_2019_kiraly_viktor_ekszeruzlete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b66e278-c6d6-4450-a16b-34fe18d5047b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ae7b6f-0659-4319-b117-1714a52034b2","keywords":null,"link":"/360/201949_vbl_trend_2019_kiraly_viktor_ekszeruzlete","timestamp":"2019. december. 06. 10:00","title":"Király Viktor a színpadi csillogás mellé egy másikat is választott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nehéz terep az új budapesti atlétikai stadion helyszíne, sok minden akadályozza ugyanis a munka elvégzését. A bontást a Mészáros-gyerekek cége nyerte, akiket többen azzal vádoltak, hogy jelentősen túlárazták a közbeszerzésre benyújtott ajánlatukat. ","shortLead":"Nehéz terep az új budapesti atlétikai stadion helyszíne, sok minden akadályozza ugyanis a munka elvégzését. A bontást...","id":"20191204_atletikai_stadion_bontas_fejer_bal_tender","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50976f69-15c4-4ad1-a9f4-be4abd559ea2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_atletikai_stadion_bontas_fejer_bal_tender","timestamp":"2019. december. 04. 14:35","title":"Miért kerül az atlétikai stadion helyének bontása 4 milliárd forintba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]