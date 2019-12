Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e75592f-8b0b-410a-ab39-ebcf93ae78c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei évben megháromszorozódott a böngészős értesítések formájában érkező átverések száma – közölte a Kaspersky kiberbiztonsági cég.","shortLead":"Az idei évben megháromszorozódott a böngészős értesítések formájában érkező átverések száma – közölte a Kaspersky...","id":"20191206_atveros_bongeszo_ertesitesek_engedelykeres_felugro_ablak_reklam_virus_csalas_kaspersky_jelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e75592f-8b0b-410a-ab39-ebcf93ae78c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8947613e-e327-4407-9647-8734e921ded7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_atveros_bongeszo_ertesitesek_engedelykeres_felugro_ablak_reklam_virus_csalas_kaspersky_jelentes","timestamp":"2019. december. 06. 08:03","title":"Ne nyomja meg a gombot, ha felugrik egy ilyen értesítés a böngészőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar vállalkozások eddig jóval több tao-támogatást fizettek ki sportszervezeteknek, mint amennyi adókedvezményt ennek fejében igénybe vettek. A kedvezményeket a következő években is igénybe vehetik, így ez a pénz a következő évek költségvetéseiből fog hiányozni.","shortLead":"A magyar vállalkozások eddig jóval több tao-támogatást fizettek ki sportszervezeteknek, mint amennyi adókedvezményt...","id":"20191205_Az_orbani_tamogatasi_rendszer_tizmilliardokat_szipkaz_el_a_jovobol_sportra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4dcbd92-071d-4c68-a120-5603dc05bef2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Az_orbani_tamogatasi_rendszer_tizmilliardokat_szipkaz_el_a_jovobol_sportra","timestamp":"2019. december. 05. 11:01","title":"Százmilliárdos aknán ül az Orbán-kormány a sporttámogatások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Karácsony Gergely főpolgármester ígérte meg a választásokat követően az álláskeresők ingyenes tömegközlekedését – most kiszámolták, mennyibe is fog ez kerülni a fővárosnak.","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester ígérte meg a választásokat követően az álláskeresők ingyenes tömegközlekedését – most...","id":"20191206_fovaros_ingyenes_utazas_bkk_allaskeresok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0fee43-f970-45a7-9129-2d5615de91dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_fovaros_ingyenes_utazas_bkk_allaskeresok","timestamp":"2019. december. 06. 14:13","title":"Kiderült, mennyibe kerül a fővárosnak az álláskeresők ingyenes utazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f702ad3-62da-4a1e-abc1-b1ab1b219921","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Labdarúgó Szövetség valamivel több mint 305 millió forintnyi támogatást hagyott jóvá a klubnak, az előző évi 217 millió után.\r

","shortLead":"A Magyar Labdarúgó Szövetség valamivel több mint 305 millió forintnyi támogatást hagyott jóvá a klubnak, az előző évi...","id":"20191205_Egeszsegugyi_kozpontot_epit_TAObol_Tallai_Andras_focicsapata_Mezokovesden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f702ad3-62da-4a1e-abc1-b1ab1b219921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11864379-7897-43b8-99ee-c2e139807a34","keywords":null,"link":"/sport/20191205_Egeszsegugyi_kozpontot_epit_TAObol_Tallai_Andras_focicsapata_Mezokovesden","timestamp":"2019. december. 05. 19:32","title":"Egészségügyi központot épít tao-támogatásból Tállai András focicsapata Mezőkövesden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31b0d81-1455-41e3-8068-30c9a36ee435","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Teljes útzár van érvényben Dunaföldvár közelében, amíg tart a helyszínelés.","shortLead":"Teljes útzár van érvényben Dunaföldvár közelében, amíg tart a helyszínelés.","id":"20191204_Baleset_miatt_lezartak_az_M6os_autopalyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f31b0d81-1455-41e3-8068-30c9a36ee435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540daf50-010b-4cae-be74-d78402332a12","keywords":null,"link":"/cegauto/20191204_Baleset_miatt_lezartak_az_M6os_autopalyat","timestamp":"2019. december. 04. 20:53","title":"Baleset miatt lezárták az M6-os autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a6e57a-c398-433b-8df0-1e15fcb195a8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az igazságügyi miniszter szerint a kölcsönös bizalmon alapuló párbeszéd gyengült, a kioktató hangok pedig felerősödtek.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter szerint a kölcsönös bizalmon alapuló párbeszéd gyengült, a kioktató hangok pedig felerősödtek.","id":"20191206_varga_judit_igazsagugyi_miniszter_europai_unio_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83a6e57a-c398-433b-8df0-1e15fcb195a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8456c494-b1e2-4cc6-8ce6-c8c1fc191a42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_varga_judit_igazsagugyi_miniszter_europai_unio_magyarorszag","timestamp":"2019. december. 06. 05:30","title":"Varga Judit: Uniós szintű problémát jelent a Magyarország elleni \"politikai boszorkányüldözés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e","c_author":"Windisch Judit - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A 22 éves helyettes államtitkár-jelölt kedvéért törvényt módosít a Fidesz-kétharmad, azonban ennél sokkal fajsúlyosabb kérdésekben is estek már láncfűrésszel a jogrendszernek. ","shortLead":"A 22 éves helyettes államtitkár-jelölt kedvéért törvényt módosít a Fidesz-kétharmad, azonban ennél sokkal fajsúlyosabb...","id":"20191205_Szemelyre_szabott_torvenymodositas_orban_soros_meszaros_lex","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605504b4-36f8-4ff0-8c5d-863c90dcccdc","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Szemelyre_szabott_torvenymodositas_orban_soros_meszaros_lex","timestamp":"2019. december. 05. 17:00","title":"22 éves helyettes államtitkár? Voltak itt már durvább történetek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla elérhetővé tette a Firefox legújabb verzióját, ami elsőként Windowsra jött ki, de januárban Macre és Linuxra is elérhető lesz.","shortLead":"A Mozilla elérhetővé tette a Firefox legújabb verzióját, ami elsőként Windowsra jött ki, de januárban Macre és Linuxra...","id":"20191204_mozilla_firefox_bongeszo_video_kep_a_kepben_mod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5b7080-b349-41ce-8977-b98cc2d6db7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_mozilla_firefox_bongeszo_video_kep_a_kepben_mod","timestamp":"2019. december. 04. 17:03","title":"Jött egy új funkció a Firefoxba, máshogy mutatja a videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]