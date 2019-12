Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú megbánta tettét.","shortLead":"A fiú megbánta tettét.","id":"20191208_A_megszurt_tanarno_kesz_megbocsatani_diakjanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c96a7b7-f5fd-4165-ba22-4a2aec2a9dde","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_A_megszurt_tanarno_kesz_megbocsatani_diakjanak","timestamp":"2019. december. 08. 16:07","title":"A megkéselt tanárnő megbocsát diákjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a950e6-aa25-4501-b0f1-d8027ecd5bb3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vevő visszamondta a foglalást.","shortLead":"A vevő visszamondta a foglalást.","id":"20191208_Veletlenul_vettek_meg_20_millioert_a_Rambo_keseket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14a950e6-aa25-4501-b0f1-d8027ecd5bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affee8e6-09ab-4869-b57f-9cc188cf0ebe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_Veletlenul_vettek_meg_20_millioert_a_Rambo_keseket","timestamp":"2019. december. 08. 20:24","title":"Véletlenül vették meg 20 millióért a Rambo késeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a84640-1316-4f1c-8660-eb3e4b83ef7b","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A hétüléses változatban is kapható kicsit kocka SUV a Mercedes egyik kellemes idei újdonsága. ","shortLead":"A hétüléses változatban is kapható kicsit kocka SUV a Mercedes egyik kellemes idei újdonsága. ","id":"20191207_Igy_bukkant_fel_a_semmibol_meglepeteskent_a_Mercedes_GLB__menetproba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37a84640-1316-4f1c-8660-eb3e4b83ef7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261a1812-44a8-4fed-b11d-6875a54aa150","keywords":null,"link":"/cegauto/20191207_Igy_bukkant_fel_a_semmibol_meglepeteskent_a_Mercedes_GLB__menetproba","timestamp":"2019. december. 07. 17:00","title":"Így bukkant fel a semmiből a Mercedes GLB – menetpróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a99f68-316d-49cd-98a0-97c052a235cf","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Oroszország minden eszközzel igyekszik megakadályozni, hogy a volt Jugoszlávia még NATO-n és EU-n kívüli tagállamai a nyugati integráció tagjaivá váljanak. Ebben meghatározó szerep jut a Balkánon tevékenykedő orosz kémeknek.","shortLead":"Oroszország minden eszközzel igyekszik megakadályozni, hogy a volt Jugoszlávia még NATO-n és EU-n kívüli tagállamai...","id":"201949__orosz_kemek_abalkanon__kes_ahatba__celpont_anato__szabadfogasu_harc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19a99f68-316d-49cd-98a0-97c052a235cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6989def0-87c5-4c13-b40d-da5de5963f97","keywords":null,"link":"/360/201949__orosz_kemek_abalkanon__kes_ahatba__celpont_anato__szabadfogasu_harc","timestamp":"2019. december. 07. 15:00","title":"Orosz kémek kavarnak a Balkánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A klímaváltozás miatt folyamatosan csökken az óceánok vízében lévő oxigén mennyisége és ennek nagyon rövid időn belül komoly hatása lesz a tengeri élőlényekre, s közvetve a halászatból élő, illetve a halakat fogyasztó százmilliók számára.","shortLead":"A klímaváltozás miatt folyamatosan csökken az óceánok vízében lévő oxigén mennyisége és ennek nagyon rövid időn belül...","id":"20191207_oxigen_tenger_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8457bb5a-d932-4dc6-8ba8-2875d1ba19d8","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_oxigen_tenger_klimavaltozas","timestamp":"2019. december. 07. 18:05","title":"Emberek százmillióit fenyegeti az óceánok oxigénszintjének a csökkenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d422b3cf-7d90-443a-a670-b32b8b6f9f8e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétre nőtt a pénteki eperjesi gázrobbanás halálos áldozatainak száma – közölte Ján Goliás, az eperjesi tűzoltók szóvivője. A robbanás pillanatáról megjelent egy videó.","shortLead":"Hétre nőtt a pénteki eperjesi gázrobbanás halálos áldozatainak száma – közölte Ján Goliás, az eperjesi tűzoltók...","id":"20191207_Mar_7_halottja_van_az_eperjesi_gazrobbanasnak_tobb_eltuntet_meg_keresnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d422b3cf-7d90-443a-a670-b32b8b6f9f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12e9f1b-b0bd-452c-ae3d-ed4a7a134db7","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_Mar_7_halottja_van_az_eperjesi_gazrobbanasnak_tobb_eltuntet_meg_keresnek","timestamp":"2019. december. 07. 15:41","title":"Videón az eperjesi gázrobbanás pillanata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216a1afb-89b3-48f7-b9a3-b45bf57711bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézetének (GVI) új elemzése szerint a magyar munkavállalók nem kevés része olyan területen dolgozik, ahol a feladatok nagy részét gépek is el tudnák végezni.","shortLead":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézetének (GVI) új elemzése szerint a magyar...","id":"20191207_robot_automatizalas_automatizacio_szakma_munkavallalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=216a1afb-89b3-48f7-b9a3-b45bf57711bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79812448-3543-4c4b-ba4c-8a74b90ef74d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191207_robot_automatizalas_automatizacio_szakma_munkavallalo","timestamp":"2019. december. 07. 13:03","title":"730 ezer olyan ember dolgozik ma Magyarországon, akinek el tudnák venni a munkáját a robotok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60625088-9b49-4f3a-a164-12834815b05f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem semmi, ha valaki megépíti a maga álomautóját.","shortLead":"Nem semmi, ha valaki megépíti a maga álomautóját.","id":"20191207_Miotto_Barchetta_egy_Ferrari_V12es_ami_nem_is_letezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60625088-9b49-4f3a-a164-12834815b05f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bbca92-590c-482c-884a-5ca5d136ab5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191207_Miotto_Barchetta_egy_Ferrari_V12es_ami_nem_is_letezett","timestamp":"2019. december. 08. 10:35","title":"Minotto Barchetta, egy Ferrari V12-es, ami nem is létezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]