[{"available":true,"c_guid":"cb22e2b4-7684-4d4a-ba0c-114cf495fc04","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több kilométeres kocsisor araszol az M0-s autópálya déli szakaszán, az M5-ös autópálya felé - közölte az Útinform.","shortLead":"Több kilométeres kocsisor araszol az M0-s autópálya déli szakaszán, az M5-ös autópálya felé - közölte az Útinform.","id":"20191221_Tobb_kilometeres_kocsisor_az_M0son_ketoras_plusz_varakozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb22e2b4-7684-4d4a-ba0c-114cf495fc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b9b719-ba27-41e4-85e0-7db564a46df6","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Tobb_kilometeres_kocsisor_az_M0son_ketoras_plusz_varakozas","timestamp":"2019. december. 21. 13:42","title":"Több kilométeres kocsisor az M0-son, kétórás plusz várakozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a2b67e-9e35-4d9d-94b4-e96141d66d2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kamuhírek szerzői az év minden percét arra áldozzák fel, hogy valótlanságokat terjesszenek, és ez alól az ünnepi időszak sem kivétel. Két most terjedő átveréssel újra az időseket próbálják becsapni.","shortLead":"A kamuhírek szerzői az év minden percét arra áldozzák fel, hogy valótlanságokat terjesszenek, és ez alól az ünnepi...","id":"20191223_70_ev_felett_eltorolnem_a_nyugdjat_gulyas_gergely_kamuhr_alhir_atveres_nyugdijasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33a2b67e-9e35-4d9d-94b4-e96141d66d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e604c44-dcd4-4c26-b430-86d31af41f59","keywords":null,"link":"/tudomany/20191223_70_ev_felett_eltorolnem_a_nyugdjat_gulyas_gergely_kamuhr_alhir_atveres_nyugdijasok","timestamp":"2019. december. 23. 08:03","title":"Az utóbbi idők legnagyobb hülyesége terjed a magyar nyugdíjakról, Gulyás Gergelyt is belekeverték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b355a704-a616-4f9d-a867-4cf750e06727","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tavaly a kirobbant szexuális zaklatási botrányok és összeférhetetlenség miatt nem is hirdettek irodalmi Nobel-díjast.","shortLead":"Tavaly a kirobbant szexuális zaklatási botrányok és összeférhetetlenség miatt nem is hirdettek irodalmi Nobel-díjast.","id":"20191221_Negy_uj_tagot_valasztott_az_irodalmi_Nobelbizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b355a704-a616-4f9d-a867-4cf750e06727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0e8e8c-1fb7-4273-bbf9-199fc3ee6596","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Negy_uj_tagot_valasztott_az_irodalmi_Nobelbizottsag","timestamp":"2019. december. 21. 17:54","title":"Négy új tagot választott az irodalmi Nobel-bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hszi Csin-ping kínai elnök pénteken felhívta telefonon amerikai hivatali kollégáját, Donald Trumpot, és bírálta Washington \"beavatkozását\" a kínai belügyekbe. Kína az amerikai védelmi költségvetésről pénteken elfogadott törvényt is kifogásolta. ","shortLead":"Hszi Csin-ping kínai elnök pénteken felhívta telefonon amerikai hivatali kollégáját, Donald Trumpot, és bírálta...","id":"20191221_Kina_a_belugyeibe_valo_beavatkozassal_vadolja_az_USAt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a710aa46-a528-4ec8-b546-753635c6c294","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Kina_a_belugyeibe_valo_beavatkozassal_vadolja_az_USAt","timestamp":"2019. december. 21. 15:19","title":"Kína a belügyeibe való beavatkozással vádolja az USA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1b05a6-249d-4286-965b-01a75f3c267c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Meghalt 86 éves korában Emanuel Ungaro olasz származású francia divattervező.","shortLead":"Meghalt 86 éves korában Emanuel Ungaro olasz származású francia divattervező.","id":"20191222_Elhunyt_Emanuel_Ungaro_a_francia_divatvilag_legendas_alakja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf1b05a6-249d-4286-965b-01a75f3c267c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c231b02e-c068-4b99-98a1-21e9bb19b4a7","keywords":null,"link":"/elet/20191222_Elhunyt_Emanuel_Ungaro_a_francia_divatvilag_legendas_alakja","timestamp":"2019. december. 22. 16:59","title":"Elhunyt Emanuel Ungaro, a francia divatvilág legendás alakja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9287f693-ba78-4abb-9667-ce7ad9b3bfaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság a társszervekkel közösen újabb ellenőrzést tartott a VI. és VII. kerületi szórakozóhelyeken, illetve azok környékén.","shortLead":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság a társszervekkel közösen újabb ellenőrzést tartott a VI. és VII. kerületi...","id":"20191222_Razziazott_a_rendorseg_a_belvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9287f693-ba78-4abb-9667-ce7ad9b3bfaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44533ea-2ea6-4ed2-9362-0b5cade86275","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_Razziazott_a_rendorseg_a_belvarosban","timestamp":"2019. december. 22. 09:16","title":"Razziázott a rendőrség a belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Röszkénél sem sokkal jobb a helyzet.","shortLead":"Röszkénél sem sokkal jobb a helyzet.","id":"20191222_Orakat_kell_varni_Csanadpalotanal_a_kilepesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c024ea-a47f-4d8e-b25d-4e8f2ba0bd85","keywords":null,"link":"/cegauto/20191222_Orakat_kell_varni_Csanadpalotanal_a_kilepesre","timestamp":"2019. december. 22. 09:33","title":"Órákat kell várni Csanádpalotánál a kilépésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9baa4287-daf8-4992-8945-5d407388ccb7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egyetlen valódi megoldás a klímaváltozás ellen, vagy veszélyes alternatíva, ami elveszi a pénzt és az időt a megújuló energiaforrások elől. Élesen eltérnek a vélemények az atomenergiáról. Bemutatjuk az érveket pró és kontra.","shortLead":"Az egyetlen valódi megoldás a klímaváltozás ellen, vagy veszélyes alternatíva, ami elveszi a pénzt és az időt...","id":"20191221_Atomenergia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9baa4287-daf8-4992-8945-5d407388ccb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c25061f-0e78-4192-961f-02e546c3dcb6","keywords":null,"link":"/360/20191221_Atomenergia","timestamp":"2019. december. 21. 16:00","title":"A világ legdrágább vízforralója, amely segíthet mérsékelni a klímaváltozást. Vagy nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]