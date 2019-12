Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"027e1193-1329-464d-a3dd-0207a48fd0c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Elküldte az ország tiltakozásáról szóló levelét az Orosz Doppingellenes Ügynökség a nemzetközi ügynökséghez, amely decemberben úgy döntött: az orosz sportolók nemzeti válogatottként négy évig nem vehetnek részt jelentős nemzetközi versenyeken, így a 2020-as, tokiói olimpián sem.","shortLead":"Elküldte az ország tiltakozásáról szóló levelét az Orosz Doppingellenes Ügynökség a nemzetközi ügynökséghez, amely...","id":"20191227_dopping_fellebbezes_orosz_sportolok_eltiltas_wada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=027e1193-1329-464d-a3dd-0207a48fd0c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cede4a78-4700-46db-ac6c-77f405e18c71","keywords":null,"link":"/sport/20191227_dopping_fellebbezes_orosz_sportolok_eltiltas_wada","timestamp":"2019. december. 27. 15:10","title":"Doppingügy: fellebbeztek az oroszok a súlyos eltiltás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58a1b9b-9682-4341-b8cb-cd18f856bac6","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az arab uralkodócsaládok sokszor csak látszólag liberálisok a nők jogainak kérdésében. A férfiak elnyomása elől menekülni próbáló hercegnők sorsa gyakran házi őrizet, önkéntes száműzetés vagy halál.","shortLead":"Az arab uralkodócsaládok sokszor csak látszólag liberálisok a nők jogainak kérdésében. A férfiak elnyomása elől...","id":"201951__arab_hercegnok__hanyatott_sors__kepmutatas__menekules_az_aranyketrecbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a58a1b9b-9682-4341-b8cb-cd18f856bac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bebb377f-764d-4d72-b94e-8fec8f2482df","keywords":null,"link":"/360/201951__arab_hercegnok__hanyatott_sors__kepmutatas__menekules_az_aranyketrecbol","timestamp":"2019. december. 28. 12:00","title":"Krimibe illő, ahogy az arab hercegnők szökni kényszerülnek \"aranyketrecükből\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452bbcfe-e9b8-49dc-9948-ed311b345e0c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mi másra lenne jó az év utolsó szombatja?","shortLead":"Mi másra lenne jó az év utolsó szombatja?","id":"20191228_Tejbol_es_kavescseszekbol_keszult_el_a_vilag_legnagyobb_Tutanhamonmaszkja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=452bbcfe-e9b8-49dc-9948-ed311b345e0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cdf0995-09b5-4e90-8576-3594dfa486df","keywords":null,"link":"/elet/20191228_Tejbol_es_kavescseszekbol_keszult_el_a_vilag_legnagyobb_Tutanhamonmaszkja","timestamp":"2019. december. 28. 16:01","title":"Tejből és kávéból készült egy gigantikus Tutanhamon-maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagy szél miatt több megyére figyelmeztetést is kiadtak. ","shortLead":"A nagy szél miatt több megyére figyelmeztetést is kiadtak. ","id":"20191227_hideg_szel_teli_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b802322-492c-4bce-a4c0-17b6dc33780d","keywords":null,"link":"/itthon/20191227_hideg_szel_teli_idojaras","timestamp":"2019. december. 27. 20:26","title":"Jön a hideg meg a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b49bcc-ec8f-4dc6-9cf9-eb4cc5c24acb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három konténerben fért el ennyi kokain.","shortLead":"Három konténerben fért el ennyi kokain.","id":"20191228_Egymilliard_dollaros_kabitoszerfogasi_rekord_Uruguayban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82b49bcc-ec8f-4dc6-9cf9-eb4cc5c24acb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18393112-e921-4c87-b7d7-d56807014a05","keywords":null,"link":"/vilag/20191228_Egymilliard_dollaros_kabitoszerfogasi_rekord_Uruguayban","timestamp":"2019. december. 28. 10:22","title":"Egymilliárd dolláros kábítószerfogási rekord Uruguayban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78392bea-5378-409c-adf1-a0e17ae6f434","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A készülő fővárosi centrumkórházakat nemcsak kényelmes betegszobákkal, korszerű orvosi eszközökkel, hanem a kommunikációs technológia minden tudásával is fel kellene szerelni. ","shortLead":"A készülő fővárosi centrumkórházakat nemcsak kényelmes betegszobákkal, korszerű orvosi eszközökkel, hanem...","id":"201951__digitalis_atalakulas__halozatba_rendezes__sebezhetoseg__korhazi_okoskodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78392bea-5378-409c-adf1-a0e17ae6f434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167e71ca-13be-413b-ac2d-d5c7b42ead85","keywords":null,"link":"/360/201951__digitalis_atalakulas__halozatba_rendezes__sebezhetoseg__korhazi_okoskodas","timestamp":"2019. december. 28. 08:15","title":"Az új centrumkórházak „szuperek” lesznek, de mennyire lesznek okosak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236d86c4-9c8a-4a09-a1ec-86881f01f6fc","c_author":"Szepesi András","category":"360","description":"A technológiai fejlődés számtalanszor felforgatta már az orvosi etikát, legyen szó lombikbébikről, génmanipulációról vagy klónozásról. A következő kihívás a mesterséges intelligencia betörése lehet a mindennapi gyógyításba.","shortLead":"A technológiai fejlődés számtalanszor felforgatta már az orvosi etikát, legyen szó lombikbébikről, génmanipulációról...","id":"201951__gyogyito_intelligencia__ember_es_gep__adatbaj__egy_szem_tobbet_lat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=236d86c4-9c8a-4a09-a1ec-86881f01f6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"003c42a5-e61c-47de-a566-13c637cff796","keywords":null,"link":"/360/201951__gyogyito_intelligencia__ember_es_gep__adatbaj__egy_szem_tobbet_lat","timestamp":"2019. december. 27. 08:15","title":"Szabad-e a mesterséges intelligencia kezébe adni a szikét és az adatainkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae545cfd-bfd5-42ee-9124-46628536bfb9","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nem kellett sem a moszkvai kenyér, sem a reformkenyér a kelet-berlini főpékmesternek, pedig Moszkvában Gorbacsov már új receptekkel dolgozott. Aztán Berlinben is nagyon megváltozott a menü. Év végi összefoglaló '89-ből – szűk két hónappal a berlini fal leomlása után. ","shortLead":"Nem kellett sem a moszkvai kenyér, sem a reformkenyér a kelet-berlini főpékmesternek, pedig Moszkvában Gorbacsov már új...","id":"20191228_Vilag_privilegizaltjai_egyesuljetek__Eljott_a_paradicsom_1989_december_27","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae545cfd-bfd5-42ee-9124-46628536bfb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2144d981-50cc-40ed-892a-17c04b792368","keywords":null,"link":"/360/20191228_Vilag_privilegizaltjai_egyesuljetek__Eljott_a_paradicsom_1989_december_27","timestamp":"2019. december. 28. 16:30","title":"Világ privilegizáltjai, egyesüljetek! – \"Eljött a paradicsom\", 1989. december 27.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]