[{"available":true,"c_guid":"442c40cd-403c-4904-a52d-e29716065bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A ragadózóval kapcsolatos konfliktus hátterében az áll, hogy az ember egyre többet foglal el a nagyvad élőhelyéből.



","shortLead":"A ragadózóval kapcsolatos konfliktus hátterében az áll, hogy az ember egyre többet foglal el a nagyvad élőhelyéből.



","id":"20191229_Egy_honapon_belul_ot_embert_olt_meg_tigris_Indoneziaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=442c40cd-403c-4904-a52d-e29716065bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a880dfb-ded0-4f70-b171-75f831ba0b98","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Egy_honapon_belul_ot_embert_olt_meg_tigris_Indoneziaban","timestamp":"2019. december. 29. 18:36","title":"Egy hónapon belül öt embert ölt meg tigris Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cff497-191e-4235-a549-2694a411af53","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Jár-e a teljes prémium vagy csak a fele? Erről kell majd döntenie a bíróságnak.","shortLead":"Jár-e a teljes prémium vagy csak a fele? Erről kell majd döntenie a bíróságnak.","id":"20191228_Sajat_jatekosa_perelte_be_az_FC_Barcelonat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35cff497-191e-4235-a549-2694a411af53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6be315e-c56d-4a4b-8fc7-3c43dc71aab0","keywords":null,"link":"/sport/20191228_Sajat_jatekosa_perelte_be_az_FC_Barcelonat","timestamp":"2019. december. 28. 19:27","title":"Saját játékosa perelte be az FC Barcelonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109da510-c922-46fb-bc65-62c386b6ef54","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az Ausztriában élők közel ötöde nem ott született, a világ legélhetőbb városában ehhez képest is több, mint kétszeres a bevándorlók aránya.","shortLead":"Az Ausztriában élők közel ötöde nem ott született, a világ legélhetőbb városában ehhez képest is több, mint kétszeres...","id":"20191228_Becs_lakoinak_40_szazaleka_kulfoldi_szarmazasu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=109da510-c922-46fb-bc65-62c386b6ef54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8ea011-2cc0-4980-a48a-5b54e58090e2","keywords":null,"link":"/elet/20191228_Becs_lakoinak_40_szazaleka_kulfoldi_szarmazasu","timestamp":"2019. december. 28. 18:26","title":"Bécs lakóinak 40 százaléka külföldi származású","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai olyan algoritmust fejlesztettek ki, amellyel okosabb mesterséges intelligenciát készíthetünk, és akár azt is megérthetjük, miként tekintenek az őket körülvevő világra a kisgyerekek.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai olyan algoritmust fejlesztettek ki, amellyel okosabb mesterséges...","id":"20191230_massachusettsi_muszaki_egyetem_mit_mesterseges_intelligencia_fizika_torvenyei_adept","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf15372-86fb-4d90-86dc-e1fed0a7b501","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_massachusettsi_muszaki_egyetem_mit_mesterseges_intelligencia_fizika_torvenyei_adept","timestamp":"2019. december. 30. 10:03","title":"Ha váratlan dolog történik, meglepődik egy új mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs szó utólagos törvénymódosításról, hogy helyettes államtitkár lehessen Rácz Zsófia, hiszen még a kinevezése előtt írták át a törvényt – magyarázta a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár.","shortLead":"Nincs szó utólagos törvénymódosításról, hogy helyettes államtitkár lehessen Rácz Zsófia, hiszen még a kinevezése előtt...","id":"20191228_Novak_Katalin_ugy_vedte_meg_Racz_Zsofia_kinevezeset_hogy_bar_inkabb_ne_tette_volna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350f2f11-e148-4ae1-aa91-d113f3fd0e7c","keywords":null,"link":"/itthon/20191228_Novak_Katalin_ugy_vedte_meg_Racz_Zsofia_kinevezeset_hogy_bar_inkabb_ne_tette_volna","timestamp":"2019. december. 28. 14:53","title":"Novák Katalin úgy védte meg Rácz Zsófia kinevezését, hogy bár inkább ne tette volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f150f2d-30d3-4150-836e-d893cb2744c2","c_author":"Révész Sándor","category":"vilag","description":"Ezen a szilveszteren lesz húsz éve, hogy Vlagyimir Putyin átvette az uralmat az egykori szovjet blokkot vezető állam, a világ legnagyobb országa fölött. A volt Szovjetunió területén kívül nincs már olyan ország, amelyet a pártállami diktatúra bukása óta folyamatosan annak egykori káderei vezetnek. Oroszország ilyen.","shortLead":"Ezen a szilveszteren lesz húsz éve, hogy Vlagyimir Putyin átvette az uralmat az egykori szovjet blokkot vezető állam...","id":"20191230_Putyin_a_megoldas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f150f2d-30d3-4150-836e-d893cb2744c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd69dfd0-30fe-446c-8b9e-4b65a0b970b4","keywords":null,"link":"/vilag/20191230_Putyin_a_megoldas","timestamp":"2019. december. 30. 14:00","title":"Putyin: a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27314c8c-cde7-4212-b347-3feea358e0b9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Van olyan magyar hírműsor, amely azt állítja magáról, hogy a legjobb. A Duma Aktuál azonban még annál is tud jobbat: Litkai Gergely és Kovács András Péter nem vesződnek a tények bemutatásával, őszintén mondják el a véleményüket a világ dolgairól. Einstein tévedett, a Föld lapos, 400 like döntött a győrbajomi boszorkányperben. ","shortLead":"Van olyan magyar hírműsor, amely azt állítja magáról, hogy a legjobb. A Duma Aktuál azonban még annál is tud jobbat...","id":"20191228_Duma_Aktual_Tenyek_helyett_velemenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27314c8c-cde7-4212-b347-3feea358e0b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61adb30-fe0d-4933-a248-7dda066fa6e8","keywords":null,"link":"/360/20191228_Duma_Aktual_Tenyek_helyett_velemenyek","timestamp":"2019. december. 28. 19:00","title":"Az állam veszi át jövőre a családok üzemeltetését - nálunk már most láthatja a Dumaszínház év végi híradóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba475a8-7b6b-4e93-8db9-c819e89891d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét meghirdette, majd órákkal később újra lemondta a Mohamed-karikatúraversenyt Geert Wilders bevándorlás- és iszlámellenes holland parlamenti képviselő.\r

\r

","shortLead":"Ismét meghirdette, majd órákkal később újra lemondta a Mohamed-karikatúraversenyt Geert Wilders bevándorlás- és...","id":"20191229_Mohamedkarikaturaversenyt_hirdetett_a_hirhedt_holland_szelsojobbos_majd_rogton_le_is_fujta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ba475a8-7b6b-4e93-8db9-c819e89891d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eea53b4-2783-40b4-94d9-66b21a54e014","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Mohamedkarikaturaversenyt_hirdetett_a_hirhedt_holland_szelsojobbos_majd_rogton_le_is_fujta","timestamp":"2019. december. 29. 13:40","title":"Mohamed-karikatúraversenyt hirdetett a hírhedt holland szélsőjobbos, majd rögtön le is fújta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]