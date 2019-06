Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"622b8205-bec6-42a2-88d0-f53c9ff8d360","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig várja a vitákat a többi ellenzéki főpolgármester-jelölttel, és áll az előválasztás elé, bár eddig azt hitte, ő lesz a DK jelöltje – reagált rövid sajtótájékoztatóján Karácsony Gergely a Facebookon, nem sokkal az után, hogy kiderült, Kálmán Olga is beszáll a versenybe.","shortLead":"Alig várja a vitákat a többi ellenzéki főpolgármester-jelölttel, és áll az előválasztás elé, bár eddig azt hitte, ő...","id":"20190606_Karacsony_Gergely_fopolgarmesterjelolt_sajtotajekoztato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=622b8205-bec6-42a2-88d0-f53c9ff8d360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b5971c-c005-4b89-b5aa-a7b5b931b126","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Karacsony_Gergely_fopolgarmesterjelolt_sajtotajekoztato","timestamp":"2019. június. 06. 16:28","title":"Karácsony Gergely: Eddig azt hittem, én leszek a DK jelöltje az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"A hirdetési piac megszállásával pénzügyileg is ellehetetleníti a független médiumokat a kormány. Orbán Viktor mesterműve a bankrendszer átalakításától a Pecina-féle strómanok mozgatásáig terjed.","shortLead":"A hirdetési piac megszállásával pénzügyileg is ellehetetleníti a független médiumokat a kormány. Orbán Viktor...","id":"201923__hirdetesi_hadviseles__stromanok_kegyencek__sajtobeklyo__penz_paripa_reklam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa45677e-e4c1-43b4-8741-0234c1748fa0","keywords":null,"link":"/kkv/201923__hirdetesi_hadviseles__stromanok_kegyencek__sajtobeklyo__penz_paripa_reklam","timestamp":"2019. június. 08. 07:00","title":"Mindent leural a médiapiacon Orbán Viktor világhírűvé vált módszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e107eb9e-8f34-4d19-98b3-ec8c3294d635","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nacionalista politikusok szítják ismét a viszályt románok és magyarok között, és a jelek szerint a \"recept\" még mindig működik. A helyszín ezúttal egy kicsi falu temetője.","shortLead":"Nacionalista politikusok szítják ismét a viszályt románok és magyarok között, és a jelek szerint a \"recept\" még mindig...","id":"20190607_Marosvasarhely_tragediaja_kisert_az_uzvolgyi_temetoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e107eb9e-8f34-4d19-98b3-ec8c3294d635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ef9662-0080-410b-b90d-2c7ec49b29ca","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_Marosvasarhely_tragediaja_kisert_az_uzvolgyi_temetoben","timestamp":"2019. június. 07. 19:05","title":"Marosvásárhely tragédiája kísért az úzvölgyi temetőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9b56d9-aeee-4be8-ac97-3f2b2a1a7c2b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magyarországot kiemelten kezelik a szocdem frakcióban.","shortLead":"Magyarországot kiemelten kezelik a szocdem frakcióban.","id":"20190607_Nepszava_Dobrev_Klara_EPalelnok_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd9b56d9-aeee-4be8-ac97-3f2b2a1a7c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815bd5c0-463f-4319-b903-5ebeaf6d7929","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_Nepszava_Dobrev_Klara_EPalelnok_lehet","timestamp":"2019. június. 07. 07:41","title":"Népszava: Dobrev Klára EP-alelnök lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e55cfed-da96-4927-a6c5-c79651cab4f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olcsóbb elvezetni az utat, mint leszedni róla a sziklát. És ezzel egy új turistalátványosság is született.\r

\r

","shortLead":"Olcsóbb elvezetni az utat, mint leszedni róla a sziklát. És ezzel egy új turistalátványosság is született.\r

\r

","id":"20190607_Egy_4000_tonnas_szikla_hullott_az_autopalyara_de_nem_szedik_le_rola_inkabb_kikerulik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e55cfed-da96-4927-a6c5-c79651cab4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de81a09-fd5a-4d0c-a662-bfbc276f444d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Egy_4000_tonnas_szikla_hullott_az_autopalyara_de_nem_szedik_le_rola_inkabb_kikerulik","timestamp":"2019. június. 07. 18:11","title":"Egy 4000 tonnás szikla hullott az autópályára, de nem szedik le róla, inkább kikerülik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f219594-1590-45b6-966e-62b808ae0e18","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Robert Langdon professzor nem szabadul az összeesküvésektől.","shortLead":"Robert Langdon professzor nem szabadul az összeesküvésektől.","id":"20190607_Elozmenysorozatot_forgatnak_A_Da_Vincikodhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f219594-1590-45b6-966e-62b808ae0e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e404ded7-4605-460d-9551-e266fc653c1d","keywords":null,"link":"/kultura/20190607_Elozmenysorozatot_forgatnak_A_Da_Vincikodhoz","timestamp":"2019. június. 07. 15:50","title":"Előzménysorozatot forgatnak A Da Vinci-kódhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2017a9bc-fbc4-4cf7-aecf-b033c9321552","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A roncs mentésében részt vevő búvárok komoly lelki és fizikai megterhelésnek vannak kitéve. ","shortLead":"A roncs mentésében részt vevő búvárok komoly lelki és fizikai megterhelésnek vannak kitéve. ","id":"20190606_dunai_hajobaleset_hableany_buvarok_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2017a9bc-fbc4-4cf7-aecf-b033c9321552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129ca5b2-a6e2-4fac-9408-dcfb510fb7bb","keywords":null,"link":"/elet/20190606_dunai_hajobaleset_hableany_buvarok_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. június. 06. 13:51","title":"Az egyik áldozatot átölelve pihent meg egy búvár a Hableánynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5138edc7-8258-4e0f-b27e-5dccead4e645","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy radikálisan új repülőgéppel állt elő a holland műszaki egyetem, amelynek egyik érdekessége, hogy a hajtómű a szerkezet tetején kapott helyet, az utasok pedig lényegében a szárnyakban ülnek.","shortLead":"Egy radikálisan új repülőgéppel állt elő a holland műszaki egyetem, amelynek egyik érdekessége, hogy a hajtómű...","id":"20190606_klm_flying_v_utasszallito_repulogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5138edc7-8258-4e0f-b27e-5dccead4e645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41fb429-2b9b-4310-bb44-97d32e384561","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_klm_flying_v_utasszallito_repulogep","timestamp":"2019. június. 06. 16:03","title":"Új, futurisztikus repülőgéptípust mutattak be, az egész V alakú – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]