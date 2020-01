Vasárnap éjjel kiosztották a külföldi újságírók által legjobbnak tartott filmeknek, illetve tévés produkcióknak járó díjakat. A legjobb dráma az 1917 lett, míg a Volt egyszer egy Hollywood kapta a legjobb vígjáték vagy musical díját. A győztesek nevét vastagon szedtük, íme a lista:

A legjobb dráma

Nyertes: 1917

Az ír (The Irishman)

Joker

Házassági történet (Marriage Story)

A két pápa (The two popes)

A legjobb vígjáték/musical



Volt egyszer egy Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood)

Rocketman

Dolemite Is My Name

Jojo Nyuszi (Jojo Rabbit)

Tőrbe ejtve (Knives Out)

A legjobb női főszereplő (dráma)

Renée Zellweger (Judy)

Charlize Theron (Botrány)

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Házassági történet)

Saoirse Ronan (Kisasszonyok)

A legjobb férfi főszereplő (dráma)

Joaquin Phoenix (Joker)

Christian Bale (Ford v Ferrari)

Antonio Banderas (Fájdalom és dicsőség)

Adam Driver (Házassági történet)

Jonathan Pryce (A két pápa)

A legjobb női főszereplő (vígjáték/musical)

Awkwafina (The Farewell)

Ana de Armas (Tőrbe ejtve)

Cate Blanchett (Hová tűntél, Bernadette?)

Beanie Feldstein (Éretlenségi)

Emma Thompson (Late Night)

A legjobb férfi főszereplő (vígjáték/musical)

Taron Egerton (Rocketman)

Roman Griffin Davis (Jojo Nyuszi)

Leonardo DiCaprio (Volt egyszer egy Hollywood)

Eddie Murphy (Dolemite Is My Name)

Daniel Craig (Tőrbe ejtve)

A legjobb női mellékszereplő

Laura Dern (Házassági történet)

Kathy Bates (Richard Jewell balladája)

Annette Bening (The Report)

Jennifer Lopez (Hustlers - A Wall Street pillangói)

Margot Robbie (Botrány)

A legjobb férfi mellékszereplő

Brad Pitt (Volt egyszer egy Hollywood)

Anthony Hopkins (A két pápa)

Al Pacino (Az ír)

Joe Pesci (Az ír)

Tom Hanks (Egy kivételes barát)

A legjobb rendező

Sam Mendes (1917)

Bong Joon Ho (Élősködők)

Todd Phillips (Joker)

Martin Scorsese (Az ír)

Quentin Tarantino (Volt egyszer egy Hollywood)

A legjobb forgatókönyv

Quentin Tarantino (Volt egyszer egy Hollywood)

Steven Zaillian (Az ír)

Noah Baumbach (Házassági történet)

Bong Joon Ho, Han Jin Won (Élősködők)

Anthony McCarten (A két pápa)

A legjobb animációs film

A hiányzó láncszem

Jégvarázs 2

Így neveld a sárkányodat 3.

Az oroszlánkirály

Toy Story 4

A legjobb idegen nyelvű film

Élősködők - Dél-Korea, Bong Joon Ho

Portré a lángoló fiatal lányról - Franciaország, Céline Sciamma

The Farewell - Egyesült Államok, Lulu Wang

A nyomorultak - Franciaország, Ladj Ly

Fájdalom és dicsőség - Spanyolország, Pedro Almodóvar

A legjobb eredeti filmzene

Hildur Guðnadóttir (Joker)

Alexandre Desplat (Kisasszonyok)

Randy Newman (Házassági történet)

Thomas Newman (1917)

Daniel Pemberton (Árva Brooklyn)

A legjobb betétdal

I'm Gonna Love Me Again, Elton John, Bernie Taupin - Rocketman

Beautiful Ghosts, Andrew Lloyd Webber, Taylor Swift - Macskák

Into the Unknown, Kristen Anderson Lopez, Robert Lopez - Jégvarázs 2

Spirit, Timothy McKenzie, Ilya Salmanzadeh, Beyoncé - Az oroszlánkirály

Stand Up, Joshuah Brian Campbell, Cynthia Erivo - Harriet

Televízió:

Legjobb sorozat (dráma)

Utódlás (Succession)

The Crown

Megszállottak viadala (Killing Eve)

The Morning Show

Hatalmas kis hazugságok (Big Little Lies)

Legjobb vígjáték/musical sorozat

Fleabag

Barry

A Kominsky-módszer (The Kominsky Method)

The Marvelous Mrs. Maisel

A politikus (The Politician)

A legjobb minisorozat/tévéfilm

Csernobil

A 22-es csapdája (Catch 22)

Fosse/Verdon

A legharsányabb hang (The Loudest Voice)

Unbelievable

A legjobb színésznő (minisorozat/tévéfilm)

Michelle Williams (Fosse/Verdon)

Kaitlyn Dever (Unbelievable)

Joey King (A tett)

Helen Mirren (Nagy Katalin)

Merritt Wever (Unbelievable)

A legjobb színész (minisorozat/tévéfilm)

Russell Crowe (A legharsányabb hang)

Christopher Abbott (A 22-es csapdája)

Sacha Baron Cohen (The Spy)

Jared Harris (Csernobil)

Sam Rockwell (Fosse/Verdon)

A legjobb színésznő (drámai sorozat)

Olivia Colman (The Crown)

Nicole Kidman (Hatalmas kis hazugságok)

Reese Witherspoon (The Morning Show)

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Jodie Comer (Megszállottak viadala)

A legjobb színész (drámai sorozat)

Brian Cox (Utódlás)

Kit Harington (Trónok harca)

Rami Malek (Mr. Robot)

Tobias Menzies (The Crown)

Billy Porter (Póz)

A legjobb színésznő (vígjáték/musical sorozat)

Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

Christina Applegate (Dead to me)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Kirsten Dunst (On Becoming a God in Central Florida)

Natasha Lyonne (Russian Doll)

A legjobb színész (vígjáték/musical sorozat)

Ramy Youssef (Ramy)

Bill Hader (Barry)

Ben Platt (The Politician)

Paul Rudd (Living with Yourself)

Michael Douglas (A Kominsky-módszer)

A legjobb női mellékszereplő - minisorozat vagy tévéfilm

Patricia Arquette (A tett)

Helena Bonham Carter (The Crown)

Toni Collette (Unbelievable)

Meryl Streep (Hatalmas kis hazugságok)

Emily Watson (Csernobil)

A legjobb férfi mellékszereplő - minisorozat vagy tévéfilm

Stellan Skarsgård (Csernobil)

Alan Arkin (A Kominsky-módszer)

Kieran Culkin (Utódlás)

Andrew Scott (Fleabag)

Henry Winkler (Barry)