"Ez az első olyan dala a szólóprojektemnek, amiben dobot és basszust is hallhatunk", meséli Sebestyén, akinek a most megjelenő nagylemez a sokadik kiadványa, de az első albuma lesz. "A jövőben igyekszem majd egyre gyakrabban fellépni zenekari formációban is, hiszen a nagylemez több dalában is szerepelnek majd ezek a hangszerek. A basszustémát Szabó Benedek (Galaxisok, Zombie Girlfriend, stb.) írta és játszotta föl, a dobtémákért Bradák Soma (Galaxisok, Platon Karataev) a felelős, a zongorát pedig Kapolcsi-Szabó Leventének (Blumen Therapie) köszönhetem, A dal talán kicsit felszabadultabb, boldogabb hangulatot áraszt, mint a legtöbb Cz.K. Sebő dal. A nyugodt, éjszakai alkotói magányról szól, de már az ébrenlét és az álom határán játszódik. A szöveget egy ilyen estén kezdtem el írni, egészen konkrétan arról, ami éppen történt körülöttem. Teát ittam, ragadt az ujjam a méztől, írtam ezt a dalt és nagyon jól éreztem magam."

A Chamomile című dalhoz készített videoklipet Füzes Dániel rendezte, az operatőr az egyébként fotósként is ismert Komróczki Diána volt. A koncepciót ők ketten és Sebő rakták össze. A cél egy olyan állapot megjelenítése volt, "ahol az ember nem tudja, hogy ébren van-e vagy álmodik". "A klip egyre szürreálisabbá válik, az üres szobák megtelnek zenészekkel és barátokkal, de megjelenik az is, hogy nem igazán szeretnék hozzájuk szólni, csak mint az álmom díszletei között sétálok át közöttük. Ebben egyébként megjelenik egy személyes vívódásom is. Sokszor amikor magányosnak érzem magam, elmegyek emberek közé, nagy társaságba, és ott rájövök, hogy igazából nincs kedvem az egészhez, jobb lenne otthon egyedül. Ez a dal most egy óda az össze-vissza életmódban felértékelődő magányos alkotói éjszakákhoz. Vagy valami ilyesmi", meséli Sebő.