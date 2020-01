Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5def9d1-b787-44f6-9e56-8c23a444c615","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több millió amerikai küldi vissza ingyenesen a nem tetsző karácsonyi ajándékokat, amelyek egyrészt a szemétdombot kötnek ki, másrészt visszaküldésük óriási környezet-szennyezéssel is jár.","shortLead":"Több millió amerikai küldi vissza ingyenesen a nem tetsző karácsonyi ajándékokat, amelyek egyrészt a szemétdombot...","id":"20200128_online_vasarlas_usa_visszakuldes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5def9d1-b787-44f6-9e56-8c23a444c615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c6f71f-eb2a-405d-bb84-015cfddbb7b4","keywords":null,"link":"/kkv/20200128_online_vasarlas_usa_visszakuldes","timestamp":"2020. január. 28. 09:57","title":"A cégek mellett a Földet is tönkretesszük az online termékek visszaküldésével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a9699d-3e31-49e1-9f01-05f7a45d0d9f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szíjj László cége, a Duna Aszfalt a kongói bányavidék és egy zambiai város között épít utat.","shortLead":"Szíjj László cége, a Duna Aszfalt a kongói bányavidék és egy zambiai város között épít utat.","id":"20200127_Farmerben_kockas_zakoban_landolt_Afrikaban_a_harmadik_leggazdagabb_magyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8a9699d-3e31-49e1-9f01-05f7a45d0d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"683c9928-8aed-4398-8e6c-49f26391ad75","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_Farmerben_kockas_zakoban_landolt_Afrikaban_a_harmadik_leggazdagabb_magyar","timestamp":"2020. január. 27. 20:33","title":"Farmerben, kockás zakóban landolt Afrikában a harmadik leggazdagabb magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6987e9-d24a-4130-88fc-055294024d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai nem egyeznek arról, hány praxis működik országszerte.\r

","shortLead":"Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai nem egyeznek arról, hány...","id":"20200128_haziorvos_fogorvos_betoltetlen_praxis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa6987e9-d24a-4130-88fc-055294024d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d755d62e-4553-4f50-9fcd-01bf647dd3f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_haziorvos_fogorvos_betoltetlen_praxis","timestamp":"2020. január. 28. 05:49","title":"Egyre kevesebb a házi- és fogorvosi praxis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Mocsa térségében történt baleset műszaki mentését megkezdték a komáromi tűzoltók.","shortLead":"A Mocsa térségében történt baleset műszaki mentését megkezdték a komáromi tűzoltók.","id":"20200128_Kamion_es_szemelyauto_utkozott_az_M1esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83baf7db-8d1d-4718-af29-d45f888e7dea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_Kamion_es_szemelyauto_utkozott_az_M1esen","timestamp":"2020. január. 28. 07:09","title":"Kamion és személyautó ütközött az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b9fa37-50b6-45ae-a082-f0cfa9b7fa09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy-ötszörös áron is eladják a kosarashoz köthető sportcipőket, az egyik legismertebb, sportcipők újbóli eladására szakosodott oldal már nem is engedi, hogy az eladók tovább nyerészkedjenek Kobe Bryant halálán. ","shortLead":"Négy-ötszörös áron is eladják a kosarashoz köthető sportcipőket, az egyik legismertebb, sportcipők újbóli eladására...","id":"20200128_Az_egekbe_szoktek_a_sportcipok_arai_a_kosarlegenda_halala_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3b9fa37-50b6-45ae-a082-f0cfa9b7fa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023bb3f6-864b-460f-b038-51f5ba279cc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Az_egekbe_szoktek_a_sportcipok_arai_a_kosarlegenda_halala_utan","timestamp":"2020. január. 28. 10:43","title":"Az egekbe szökött a Kobe Bryanthez köthető sportcipők ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fővárosból kifelé vezető szakaszon dugóra kell számítani.","shortLead":"A fővárosból kifelé vezető szakaszon dugóra kell számítani.","id":"20200127_negyes_karambol_utkozes_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6c3328-2876-4639-aa9b-bf0a9d7229eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200127_negyes_karambol_utkozes_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut","timestamp":"2020. január. 27. 10:42","title":"Négy autó ütközött össze a Ferihegyi repülőtérre vezető úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38dfe0c-7ccb-4125-9074-7475a1ab1705","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendkívüli intézkedésekkel, egyebek mellett rövidített munkaidővel, ingyenes tömegközlekedéssel és az építkezési munkálatok leállításával igyekszik Észak-Macedónia javítani a levegő minőségén.","shortLead":"Rendkívüli intézkedésekkel, egyebek mellett rövidített munkaidővel, ingyenes tömegközlekedéssel és az építkezési...","id":"20200128_legszennyezettseg_tomegkozlekedes_szkopje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e38dfe0c-7ccb-4125-9074-7475a1ab1705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84bcec77-a65d-4495-9ef5-6208322d91af","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_legszennyezettseg_tomegkozlekedes_szkopje","timestamp":"2020. január. 28. 11:38","title":"A rossz levegő miatt ingyenessé tették a tömegközlekedést Szkopjéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c860f04e-e3ea-4991-8216-ee1eac0171a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a pletyka igaz, a Samsung – új készülékei mellett – egy közeli fájlmegosztást lehetővé tévő saját szolgáltatást is bemutathat február 11-én.\r

\r

","shortLead":"Ha a pletyka igaz, a Samsung – új készülékei mellett – egy közeli fájlmegosztást lehetővé tévő saját szolgáltatást is...","id":"20200127_samsung_fajl_megosztasa_quick_share","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c860f04e-e3ea-4991-8216-ee1eac0171a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e85f87-4af9-4f43-9964-619a30f6d8d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_samsung_fajl_megosztasa_quick_share","timestamp":"2020. január. 27. 13:03","title":"Hasznos új funkció jöhet a Samsung mobilokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]