Kiválasztották a Térey-ösztöndíjasokat

Budapest, 2020. január 21., kedd (MTI) - Negyvenöt alkotó kapja meg két évre a középgenerációs (35-65 év közti) írókat megcélzó Térey-ösztöndíjat - közölte a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) kedden az MTI-vel.

Egy tizenkilenc tagú szakmai zsűri többfordulós, titkos szavazás eredményeként harminc magyar írót választott ki a legfeljebb ötéves alkotói ösztöndíjra, amelyet a Petőfi Irodalmi Múzeum biztosít a Digitális Irodalmi Akadémia Alkotói Életpálya Programja keretében. A kiválasztottak köre a tartaléklistáról bővült negyvenöt fősre - olvasható a hétfői döntésről szóló közleményben.

A Térey-ösztöndíjra összesen 330 személyt jelöltek, a harminc kiválasztott mellett a tizenöt fős tartaléklista azért született meg, hogy ha a PIM főigazgatója él vétójogával, vagy valamilyen oknál fogva csökkenne a Térey-ösztöndíjasok száma, akkor az azon szereplők léphessenek előre. Demeter Szilárd nem vétózott, sőt javaslatára a Térey Ösztöndíjbizottság úgy döntött, két évre mind a negyvenöt kiválasztott író megkapja a Térey-ösztöndíjat.

A bizottság két év múlva, 2021 végén egy szakmai zsűri segítségével értékeli a Térey-ösztöndíjasok ezen időtartam alatti irodalmi munkásságát, és legkevesebb öt ösztöndíjassal nem hosszabbítják meg szerződést.

A Térey-ösztöndíj havi összege a Digitális Irodalmi Akadémia tagjainak juttatott mindenkori felhasználási díj 90 százaléka, amely 2020-ban havi bruttó 320 ezer forint. A negyvenöt alkotóval a PIM szerződést köt, az ösztöndíjas státusz ennek aláírásával jön létre.

A Térey-ösztöndíjra javasolt 45 alkotó: Bartók Imre, Berta Zsolt, Czilli Aranka, Csehy Zoltán, Csender Levente, Farkas Wellmann Endre, Fekete Vince, Garaczi László, Győrffy Ákos, Hász Róbert, Háy János, Hodossy Gyula, Kemény István, Keresztesi József, Király Zoltán, Kollár Árpád, Kürti László, Lackfi János, Lanczkor Gábor, Láng Zsolt, László Noémi, Lázár Balázs, Lőrincz P. Gabriella, Lövétei Lázár László, Majoros Sándor, Márton László, Molnár Vilmos, Nagy Koppány Zsolt, Orbán János Dénes, Orcsik Roland, Rózsássy Barbara, Sajó László, Sántha Attila, Solymosi Bálint, Szálinger Balázs, Száraz Miklós György, Szilasi László, Szőcs Petra, Terék Anna, Varga Melinda, Végh Attila, Vörös István, Zalán Tibor, Zoltán Gábor, Zsille Gábor.

Negyvenöt alkotó kapja meg két évre a középgenerációs (35-65 év közti) írókat megcélzó Térey-ösztöndíjat – közölte a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) kedden az MTI-vel.

Egy tizenkilenc tagú szakmai zsűri többfordulós, titkos szavazás eredményeként harminc magyar írót választott ki a legfeljebb ötéves alkotói ösztöndíjra, amelyet a Petőfi Irodalmi Múzeum biztosít a Digitális Irodalmi Akadémia Alkotói Életpálya Programja keretében. A kiválasztottak köre a tartaléklistáról bővült negyvenöt fősre – olvasható a hétfői döntésről szóló közleményben.

A Térey-ösztöndíjra összesen 330 személyt jelöltek, a harminc kiválasztott mellett a tizenöt fős tartaléklista azért született meg, hogy ha a PIM főigazgatója él vétójogával, vagy valamilyen oknál fogva csökkenne a Térey-ösztöndíjasok száma, akkor az azon szereplők léphessenek előre. Demeter Szilárd nem vétózott, sőt javaslatára a Térey Ösztöndíjbizottság úgy döntött, két évre mind a negyvenöt kiválasztott író megkapja a Térey-ösztöndíjat.

A bizottság két év múlva, 2021 végén egy szakmai zsűri segítségével értékeli a Térey-ösztöndíjasok ezen időtartam alatti irodalmi munkásságát, és legkevesebb öt ösztöndíjassal nem hosszabbítják meg szerződést.

A Térey-ösztöndíj havi összege a Digitális Irodalmi Akadémia tagjainak juttatott mindenkori felhasználási díj 90 százaléka, amely 2020-ban havi bruttó 320 ezer forint. A negyvenöt alkotóval a PIM szerződést köt, az ösztöndíjas státusz ennek aláírásával jön létre.

A Térey-ösztöndíjra javasolt 45 alkotó: Bartók Imre, Berta Zsolt, Czilli Aranka, Csehy Zoltán, Csender Levente, Farkas Wellmann Endre, Fekete Vince, Garaczi László, Győrffy Ákos, Hász Róbert, Háy János, Hodossy Gyula, Kemény István, Keresztesi József, Király Zoltán, Kollár Árpád, Kürti László, Lackfi János, Lanczkor Gábor, Láng Zsolt, László Noémi, Lázár Balázs, Lőrincz P. Gabriella, Lövétei Lázár László, Majoros Sándor, Márton László, Molnár Vilmos, Nagy Koppány Zsolt, Orbán János Dénes, Orcsik Roland, Rózsássy Barbara, Sajó László, Sántha Attila, Solymosi Bálint, Szálinger Balázs, Száraz Miklós György, Szilasi László, Szőcs Petra, Terék Anna, Varga Melinda, Végh Attila, Vörös István, Zalán Tibor, Zoltán Gábor, Zsille Gábor.

Az egyik díjazott, Bartók Imre író a Facebookon jelentette be, hogy nem veszi át a Térey Jánosról elnevezett ösztöndíjat.

„Enyhén szólva aggályosnak találom a díj létrejöttének körülményeit, annak átláthatatlanságát, az azt életre hívó Demeter Szilárd személyét, és nem hiszem, hogy itt és most ebben a formában kellene támogatni azt a kultúrát, amelyet egyébként DSZ példaképe és főnöke az egész trollapparátusával tudatosan és szisztematikusan rombol körülöttünk" – írta. Az író hozzátette: "mindannyian tudjuk, hogy ami történik, nem normális. Ebből az idiotisztikus és nyomasztó összegből – fejenként 16-17millió forint – meg lehetett volna menteni a József Attila Kört. Lehet nézegetni a díjazottakat innen, onnan, de hát mégiscsak: OJD, aki az elvbarátaival egy-két éve még más írók, többek közt a barátaim ellen uszított a pártlapban.

Az már szinte részletkérdés, hogy a „nagytekintélyű zsűri” 2 év után kötelezően (!) kiszór legalább öt személyt; ez a zsűri a leírás szerint nem azonos a kuratóriummal. „Nyugodt munkakörülmények”, igen, az nyilván így néz ki.

Biztos lehetne még ennél is aggasztóbb ez a történet, de az én ingatag mentális egyensúlyomnak ez is bőségesen elég. Úgyhogy: „Hát igen: nem” (Esterházy). Ezt a nyilvánosságot kerülve is elmondtam volna, ha megkérdeznek előtte, de ez nem történt meg. Mellesleg 34 éves vagyok, meg sem kaphattam volna" – tette hozzá.