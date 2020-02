Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"942197df-f480-499b-a185-e4379dc6f007","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Évente több tízmilliárd euró büntetést kell fizetniük az uniós autógyártóknak az új károsanyag-kibocsátási szabályok következtében.","shortLead":"Évente több tízmilliárd euró büntetést kell fizetniük az uniós autógyártóknak az új károsanyag-kibocsátási szabályok...","id":"202005__guzsba_kotott_autoipar__95_gramm__oriasbuntetesek__beklyo_alabon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=942197df-f480-499b-a185-e4379dc6f007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b35d124-18c7-48dd-af0e-3e0da395db2c","keywords":null,"link":"/360/202005__guzsba_kotott_autoipar__95_gramm__oriasbuntetesek__beklyo_alabon","timestamp":"2020. február. 03. 11:00","title":"A feje tetejére áll az autóipar az EU zöldülése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88eba2a9-9800-4ae5-a28d-6398c82520b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A HVO használatával jelentősen csökkenthető az üvegházhatású gázok kibocsátása.","shortLead":"A HVO használatával jelentősen csökkenthető az üvegházhatású gázok kibocsátása.","id":"20200203_hasznalt_sutoolaj_alapu_uzemanyag_is_tankolhato_ebbe_az_uj_dizel_fordba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88eba2a9-9800-4ae5-a28d-6398c82520b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1548840-a873-4cd1-8348-dff2fd5390fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200203_hasznalt_sutoolaj_alapu_uzemanyag_is_tankolhato_ebbe_az_uj_dizel_fordba","timestamp":"2020. február. 03. 11:21","title":"Használt sütőolaj-alapú üzemanyag is tankolható ebbe az új dízel Fordba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af592c89-5d5d-41f6-9999-62f04427119b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németország 100 állampolgárát hozta haza Kínából, közülük ketten koronavírus-fertőzöttek voltak. Az oroszok megtagadták, hogy a német gép Moszkvában szálljon le tankolni.","shortLead":"Németország 100 állampolgárát hozta haza Kínából, közülük ketten koronavírus-fertőzöttek voltak. Az oroszok...","id":"20200202_Ket_fertozott_is_volt_a_Vuhanbol_hazaszallitott_nemetek_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af592c89-5d5d-41f6-9999-62f04427119b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2c250c-3975-45b4-9c60-b14440ff83b6","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Ket_fertozott_is_volt_a_Vuhanbol_hazaszallitott_nemetek_kozott","timestamp":"2020. február. 02. 13:00","title":"Két fertőzött is volt a Vuhanból hazaszállított németek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b3b58e-07ab-4ed0-95ae-384812222ad9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nagy a verseny a román Garantiért.","shortLead":"Nagy a verseny a román Garantiért.","id":"20200203_Egy_olasz_bank_happolhatja_el_a_romaniai_Garanti_Bankot_az_OTP_elol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40b3b58e-07ab-4ed0-95ae-384812222ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7cb714-d47b-4558-a365-fb2193c9af2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_Egy_olasz_bank_happolhatja_el_a_romaniai_Garanti_Bankot_az_OTP_elol","timestamp":"2020. február. 03. 09:03","title":"Egy olasz bank happolhat el egy román bankot az OTP elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329322e3-465c-4bbe-8f3b-3b215f268cd0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Királyság már nem EU-tag, de a tárgyalások neheze csak most következik; az orvosok mellett a gazdasági elemzők is azt találgatják, mekkora károkat okozhat a koronavírus; közzétették a képviselők vagyonnyilatkozatait. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az Egyesült Királyság már nem EU-tag, de a tárgyalások neheze csak most következik; az orvosok mellett a gazdasági...","id":"20200202_Es_akkor_brexit_vagyonnyilatkozat_koronavirus_hell_kesma_polat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=329322e3-465c-4bbe-8f3b-3b215f268cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d47c7a01-043a-430c-ae1e-dfb83c44e927","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200202_Es_akkor_brexit_vagyonnyilatkozat_koronavirus_hell_kesma_polat","timestamp":"2020. február. 02. 07:00","title":"És akkor megsajnáltuk szegény vagyontalan miniszterelnökünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4315ef1f-bfe9-4b5e-b6b5-1849c69d19bf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezt a palesztin elnök jelentette be az Arab Liga rendkívüli ülésén, Kairóban.","shortLead":"Ezt a palesztin elnök jelentette be az Arab Liga rendkívüli ülésén, Kairóban.","id":"20200201_A_palesztinok_minden_kapcsolatot_megszakitanak_Izraellel_es_az_Egyesult_Allamokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4315ef1f-bfe9-4b5e-b6b5-1849c69d19bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948fa0d6-d16b-456b-a352-4eb6a9d76a92","keywords":null,"link":"/vilag/20200201_A_palesztinok_minden_kapcsolatot_megszakitanak_Izraellel_es_az_Egyesult_Allamokkal","timestamp":"2020. február. 01. 14:25","title":"A palesztinok minden kapcsolatot megszakítanak Izraellel és az Egyesült Államokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e91108-3a09-464f-b42c-d4a1d181d54a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pár éven belül kifutnak a jelenleg használatos rendszámok, és még ha némi tartalék van a jelenlegi metódusban is, előbb-utóbb új rendszernek kell felváltania a mostanit.","shortLead":"Pár éven belül kifutnak a jelenleg használatos rendszámok, és még ha némi tartalék van a jelenlegi metódusban is...","id":"20200202_Megint_felmerulhet_a_teruletalapu_rendszamtablak_otlete_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e91108-3a09-464f-b42c-d4a1d181d54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ccf14e-289c-449a-aa48-b4f334457a49","keywords":null,"link":"/cegauto/20200202_Megint_felmerulhet_a_teruletalapu_rendszamtablak_otlete_Magyarorszagon","timestamp":"2020. február. 02. 13:20","title":"Hamarosan elfogynak a jelenlegi rendszámok – drága, de jó megoldás lenne területalapúra váltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826cb700-98a0-4296-9fc1-0b298af55d87","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fülöp-szigetek jelentette, hogy meghalt egy Vuhanban élő kínai állampolgár, aki élettársával január 21-én Hongkongból érkezett az országba. Kínában már 308 halálos áldozatot szedett a vírus.\r

","shortLead":"A Fülöp-szigetek jelentette, hogy meghalt egy Vuhanban élő kínai állampolgár, aki élettársával január 21-én Hongkongból...","id":"20200202_Mar_Kinan_kivul_is_van_halalos_aldozata_a_koronavirusnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=826cb700-98a0-4296-9fc1-0b298af55d87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def2d700-9d38-4661-b0e4-ecb6ef55b99d","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Mar_Kinan_kivul_is_van_halalos_aldozata_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. február. 02. 07:35","title":"Már Kínán kívül is van halálos áldozata a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]