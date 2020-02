Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"A magasabb infláció, a nem várt mértékben gyengülő forint és a banki kamatköltségek enyhe emelkedése miatt a lakáshitelek kamata 0,2-0,4 százalékkal növekedhet az elkövetkező 1,5 hónapban. De mikor következhet ez be, és egy ilyen mértékű kamatemelkedés vajon milyen hatással lesz a havi törlesztőkre? ","shortLead":"A magasabb infláció, a nem várt mértékben gyengülő forint és a banki kamatköltségek enyhe emelkedése miatt...","id":"20200206_31_ok_ami_miatt_emelkedhetnek_a_magyar_hitelkamatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232210f0-e0e7-4e2b-aa2a-eb5b2766f5bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_31_ok_ami_miatt_emelkedhetnek_a_magyar_hitelkamatok","timestamp":"2020. február. 06. 09:06","title":"3+1 ok, ami miatt emelkedhetnek a magyar hitelkamatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8a5051-f473-4764-b4fa-49fd3f6025db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok évig tartó tesztelgetés után néhány órája hivatalosan is elindult a videokártyáiról ismert Nvidia streaming játékszolgáltatása. Ingyenes és fizetős verzió is van, ráadásul igen kedvező áron.","shortLead":"Sok évig tartó tesztelgetés után néhány órája hivatalosan is elindult a videokártyáiról ismert Nvidia streaming...","id":"20200205_nvidia_geforce_now_streaming_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d8a5051-f473-4764-b4fa-49fd3f6025db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7958561-622f-460a-af73-0957771b2c5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_nvidia_geforce_now_streaming_jatek","timestamp":"2020. február. 05. 18:33","title":"Mit szólna egy erős, játékos számítógéphez havi 1500 forintért? Az Nvidia megcsinálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár szerint meg kell találni, minek van visszatartó ereje, és hogyan lehet szankcionálni akár a szülőket is, ha a gyerekük erőszakos az iskolában.","shortLead":"Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár szerint meg kell találni, minek van visszatartó ereje, és hogyan lehet...","id":"20200206_csaladi_potlek_felfuggesztes_iskolai_eroszak_Maruzsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7952be-671a-4ba1-b55a-3a731508e649","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_csaladi_potlek_felfuggesztes_iskolai_eroszak_Maruzsa","timestamp":"2020. február. 06. 15:25","title":"A családi pótlék felfüggesztése jöhet az iskolai erőszak elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f080d54-fe3b-4179-8351-011f6e292e87","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ugyan az úszószövetség már 2016-ban elnyerte a 2020-as vizes Eb rendezését, csak az utolsó pillanatban írtak ki közbeszerzést a szervezési feladatokra, mert meg kellett várni a kormányzati támogatásról szóló okiratot. A legesélyesebb befutó az állami Antenna Hungária távközlési cég, amely már a vb szervezésében is részt vett. A szövetségnek van B-terve, ha a közbeszerzés eredménytelen lenne.","shortLead":"Ugyan az úszószövetség már 2016-ban elnyerte a 2020-as vizes Eb rendezését, csak az utolsó pillanatban írtak ki...","id":"20200206_vizes_eb_musz_orban_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f080d54-fe3b-4179-8351-011f6e292e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80aa78c-2a2b-4e3c-bf8f-39d0e4931a5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_vizes_eb_musz_orban_kormany","timestamp":"2020. február. 07. 11:00","title":"Hamarosan kezdődik a budapesti vizes Eb, ám a kormány miatt még mindig nincs szervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e9dd08-0ec4-472e-83c0-4e632f428f7e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A téma főleg Trump izraeli-palesztini béketerve volt. A kormány szerint a paktum békét és stabilitást hoz hosszú távon a gázai térségben. A külügyminiszter Steve Bannonnal is összefutott.","shortLead":"A téma főleg Trump izraeli-palesztini béketerve volt. A kormány szerint a paktum békét és stabilitást hoz hosszú távon...","id":"20200205_Szijjarto_Whasington_kezet_razott_Trump_vejevel_es_Steve_Bannonnal_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1e9dd08-0ec4-472e-83c0-4e632f428f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92de8078-ba8c-4d7f-8a40-fcad4a3f6156","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Szijjarto_Whasington_kezet_razott_Trump_vejevel_es_Steve_Bannonnal_is","timestamp":"2020. február. 05. 20:10","title":"Trump vejével is kezet rázott Szijjártó Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59faef03-0536-4d17-bf4d-05c42c4fd2e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200206_Marabu_Feknyuz_Morgolodnak_a_pedagogusok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59faef03-0536-4d17-bf4d-05c42c4fd2e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cf66db2-4b4a-4d43-bf79-4777603cf64f","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_Marabu_Feknyuz_Morgolodnak_a_pedagogusok","timestamp":"2020. február. 06. 09:24","title":"Marabu Féknyúz: Morgolódnak a pedagógusok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae96921-f0d0-4a9a-8209-dd0d289fb76c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Burján nem vehet részt a válogatott edzésein és a versenyeken sem, mert sértő bejegyzést tett közzé.","shortLead":"Burján nem vehet részt a válogatott edzésein és a versenyeken sem, mert sértő bejegyzést tett közzé.","id":"20200205_Egy_evre_eltiltottak_Burjan_Csabat_a_Kinat_serto_posztja_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eae96921-f0d0-4a9a-8209-dd0d289fb76c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c6d464-c65b-4823-b233-48d69acc40a1","keywords":null,"link":"/sport/20200205_Egy_evre_eltiltottak_Burjan_Csabat_a_Kinat_serto_posztja_miatt","timestamp":"2020. február. 05. 18:30","title":"Egy évre eltiltották az olimpiai bajnok Burján Csabát a Kínát sértő posztja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2498f0b3-a147-454d-b347-801f4386e009","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Veszélyeztették az utasokat, a tűzbe keveredett egy Airbus – állítja az orosz védelmi tárca.","shortLead":"Veszélyeztették az utasokat, a tűzbe keveredett egy Airbus – állítja az orosz védelmi tárca.","id":"20200207_Az_oroszok_szerint_utasszallito_moge_bujva_bombazott_az_izraeli_legiero","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2498f0b3-a147-454d-b347-801f4386e009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d1f760-0cbc-4f91-9933-1d73042b293e","keywords":null,"link":"/vilag/20200207_Az_oroszok_szerint_utasszallito_moge_bujva_bombazott_az_izraeli_legiero","timestamp":"2020. február. 07. 07:22","title":"Az oroszok szerint utasszállító mögé bújva bombázott az izraeli légierő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]