[{"available":true,"c_guid":"f5013309-080c-4162-9a8d-0f62b715a519","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Eredmények az OTP Bank Liga, 20. fordulójából.","shortLead":"Eredmények az OTP Bank Liga, 20. fordulójából.","id":"20200208_Golozont_es_gyozelmet_hozott_az_edzovaltas_a_Kisvardanak_nyert_a_Fehervar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5013309-080c-4162-9a8d-0f62b715a519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46ac5a9-cc0e-4405-bb45-87499734d323","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Golozont_es_gyozelmet_hozott_az_edzovaltas_a_Kisvardanak_nyert_a_Fehervar","timestamp":"2020. február. 08. 19:24","title":"Gólözönt és győzelmet hozott az edzőváltás a Kisvárdának, nyert a Fehérvár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8989ef-23c9-4a33-ab8d-05620ef2ca64","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meglepetés!","shortLead":"Meglepetés!","id":"20200210_Oscar_legjobb_rendezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e8989ef-23c9-4a33-ab8d-05620ef2ca64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d626b1-f53e-447d-b456-70c9fea3d278","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Oscar_legjobb_rendezo","timestamp":"2020. február. 10. 04:54","title":"Pong Dzsunho lett a legjobb rendező ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76723c5c-964d-41be-b583-ca2aa38c6b23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megadták, ami jár. ","shortLead":"Megadták, ami jár. ","id":"20200210_Igy_unnepelte_az_Oscar_kozonsege_az_Eloskodok_stabjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76723c5c-964d-41be-b583-ca2aa38c6b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15dc956b-8cb8-4469-8101-76d13c8862cb","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Igy_unnepelte_az_Oscar_kozonsege_az_Eloskodok_stabjat","timestamp":"2020. február. 10. 07:36","title":"Így ünnepelte az Oscar közönsége az Élősködők stábját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdec0a86-1969-47cf-9231-a900a5186b22","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Államellenes izgatással gyanúsítanak egy Olaszországban tanuló egyiptomi aktivistát.","shortLead":"Államellenes izgatással gyanúsítanak egy Olaszországban tanuló egyiptomi aktivistát.","id":"20200209_Elfogtak_megvertek_es_megkinoztak_Kairoban_a_bolognai_egyetem_hazatero_diakjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdec0a86-1969-47cf-9231-a900a5186b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a0ba42-164c-4bee-bb7d-1b5ed3a4c234","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_Elfogtak_megvertek_es_megkinoztak_Kairoban_a_bolognai_egyetem_hazatero_diakjat","timestamp":"2020. február. 09. 09:45","title":"Elfogták, megverték és megkínozták Kairóban a bolognai egyetem hazatérő diákját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148e41c9-d4d6-49ae-ad17-3d40a48a5a33","c_author":"HVG","category":"360","description":"Minél kisebbek és minél komolyabb teljesítményűek a mikroelektronikai eszközök, annál nagyobb gondot okoz a készülékek hűtése. ","shortLead":"Minél kisebbek és minél komolyabb teljesítményűek a mikroelektronikai eszközök, annál nagyobb gondot okoz a készülékek...","id":"202006_telefonhutestrukkok_megizzasztjak_magukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=148e41c9-d4d6-49ae-ad17-3d40a48a5a33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94efa7b2-bbc9-445e-b9f3-2db6057f6afd","keywords":null,"link":"/360/202006_telefonhutestrukkok_megizzasztjak_magukat","timestamp":"2020. február. 10. 12:00","title":"Amelyik telefont bevonják ezzel a réteggel, az nem melegszik, mert „megizzasztja magát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4bce1f-f612-4b7c-a9d0-e14a9a98ff9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dunaújvárosban találkoztak egymással a megyei jogú városok ellenzéki elöljárói. ","shortLead":"Dunaújvárosban találkoztak egymással a megyei jogú városok ellenzéki elöljárói. ","id":"20200208_Uzentek_a_kormanynak_az_ellenzeki_polgarmesterek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf4bce1f-f612-4b7c-a9d0-e14a9a98ff9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6f3441-eeb5-4b1b-85b8-f9af315aaae7","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_Uzentek_a_kormanynak_az_ellenzeki_polgarmesterek","timestamp":"2020. február. 08. 14:58","title":"Üzentek a kormánynak az ellenzéki polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c2e656-a9c0-4703-b63d-7adf19b3a50e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"P. Szűcs Julianna képzőművészeti szakíró Nagytotál című kiadványában a fontos, gyönyörködtető, vagy éppenséggel vitatható köztéri, építészeti műveket mutatja be. Nem vitatja a művészi kvalitást, ha van, a tárgyat és a szándékot annál inkább. ","shortLead":"P. Szűcs Julianna képzőművészeti szakíró Nagytotál című kiadványában a fontos, gyönyörködtető, vagy éppenséggel...","id":"202006_konyv__barbarok_kora_p_szucs_julianna_nagytotal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6c2e656-a9c0-4703-b63d-7adf19b3a50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff477f7-77fa-4136-a7af-cb1e4421ecbe","keywords":null,"link":"/360/202006_konyv__barbarok_kora_p_szucs_julianna_nagytotal","timestamp":"2020. február. 10. 10:00","title":"P. Szűcs: A szakralizált nacionalista emlékműveké lesz a jövő, ha nem vigyázunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánymegbízott szerint a BKV megkapja a pénzt az új buszokra és a 3-as metró felújítására is megvan a forrás.","shortLead":"A kormánymegbízott szerint a BKV megkapja a pénzt az új buszokra és a 3-as metró felújítására is megvan a forrás.","id":"20200210_Furjes_A_BKV_megkapja_a_penzt_az_uj_buszokra_es_a_3as_metrora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9382d064-c030-4a96-b625-7c5c3a04f8e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_Furjes_A_BKV_megkapja_a_penzt_az_uj_buszokra_es_a_3as_metrora","timestamp":"2020. február. 10. 11:48","title":"Fürjes: A BKV megkapja a pénzt az új buszokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]