[{"available":true,"c_guid":"cb9548e8-543b-44db-851b-263264f9cbad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a nagyon keveset használt és különleges felszereltségű 300 SL egy hamisítatlan négykerekű időgép. ","shortLead":"Ez a nagyon keveset használt és különleges felszereltségű 300 SL egy hamisítatlan négykerekű időgép. ","id":"20200206_vissza_1956ba_kozel_500_millio_forintot_kernek_ezert_a_siralyszarnyas_merciert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb9548e8-543b-44db-851b-263264f9cbad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d546be-42e9-42b5-be46-3973d95417dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200206_vissza_1956ba_kozel_500_millio_forintot_kernek_ezert_a_siralyszarnyas_merciert","timestamp":"2020. február. 06. 06:41","title":"Vissza 1956-ba: közel 500 millió forintot kérnek ezért a sirályszárnyas Merciért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8df7c83-6b5e-4d2f-a391-df02df23ddff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bejelentést kapott a rendőrség egy készülő merényletről, amit egy járműre szerelt bombával akartak elkövetni egy Belfastból Skóciába tartó kompon.\r

","shortLead":"Bejelentést kapott a rendőrség egy készülő merényletről, amit egy járműre szerelt bombával akartak elkövetni...","id":"20200206_Pokolgepet_talaltak_egy_teherauton_EszakIrorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8df7c83-6b5e-4d2f-a391-df02df23ddff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942124af-4052-4dc7-bc96-53341f00315f","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_Pokolgepet_talaltak_egy_teherauton_EszakIrorszagban","timestamp":"2020. február. 06. 16:01","title":"Pokolgépet találtak egy teherautón Észak-Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8d2712-a43a-481f-86fc-c3c5fabc8fd3","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Greta Gerwig önéletrajzi felnövéstörténete, a Lady Bird megmutatta, hogy rendezője mennyire tehetséges. Nagyon. A hat Oscarra jelölt Kisasszonyok pedig arra bizonyíték, hogy egészen briliáns, önazonos, találékony filmes. A legtöbben ilyen, rafináltan, de nem mesterkélten modernizált feldolgozást szeretnének készíteni egy klasszikus regényből. De csak nagyon kevesen tudják, mi is kell hozzá. Kritika. ","shortLead":"Greta Gerwig önéletrajzi felnövéstörténete, a Lady Bird megmutatta, hogy rendezője mennyire tehetséges. Nagyon. A hat...","id":"20200205_Kosztumos_lanyregeny_ritkan_ilyen_friss_es_szabad_a_vasznon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f8d2712-a43a-481f-86fc-c3c5fabc8fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18236158-9db5-4924-a2d1-4e2e73ac6ee3","keywords":null,"link":"/kultura/20200205_Kosztumos_lanyregeny_ritkan_ilyen_friss_es_szabad_a_vasznon","timestamp":"2020. február. 05. 20:00","title":"Kosztümös lányregény ritkán ilyen friss és szabad a vásznon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Március végéig lehet beváltani az rezsiutalványokat.","shortLead":"Március végéig lehet beváltani az rezsiutalványokat.","id":"20200206_Ketmilliard_forintnyi_rezsiutalvany_meg_a_nyugdijasoknal_hever","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37bcc6e3-1a91-4fcb-abf5-dd7e03da0180","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_Ketmilliard_forintnyi_rezsiutalvany_meg_a_nyugdijasoknal_hever","timestamp":"2020. február. 06. 15:21","title":"Kétmilliárd forintnyi rezsiutalvány még a nyugdíjasoknál hever","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi családtagjait égési sérülésekkel szállították kórházba.","shortLead":"A férfi családtagjait égési sérülésekkel szállították kórházba.","id":"20200205_A_tuzhelybe_rejtett_harom_liter_benzint_felesege_viszont_begyujtott_hogy_fozzon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f055c26d-1770-4f26-a7a3-eef40177e1e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_A_tuzhelybe_rejtett_harom_liter_benzint_felesege_viszont_begyujtott_hogy_fozzon","timestamp":"2020. február. 05. 10:51","title":"Benzint rejtett a tűzhelybe, ahol felesége főzött – vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3bc753d-8ac8-4111-b442-4808ee9cba93","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagyon aggódnak a vírus terjedése miatt, de fogadkoznak, hogy nem lesz fennakadás a rendezésben.","shortLead":"Nagyon aggódnak a vírus terjedése miatt, de fogadkoznak, hogy nem lesz fennakadás a rendezésben.","id":"20200206_koronavirus_tokio_olimpia_munkacsoport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3bc753d-8ac8-4111-b442-4808ee9cba93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4571de-698c-458e-8a5f-93dec85472fd","keywords":null,"link":"/sport/20200206_koronavirus_tokio_olimpia_munkacsoport","timestamp":"2020. február. 06. 13:21","title":"Koronavírus: megígérték a szervezők, hogy megtartják az olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de11dca-457d-4bf9-b21e-5c0e85e601d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Isztambulban történt balesetnek legalább 20 sérültje van. A repülő maradványai a zajvédő falnak ütköztek. A repülő maradványai a zajvédő falnak ütköztek.","id":"20200205_torokorszag_isztambul_utasszallito_boeing_737","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3de11dca-457d-4bf9-b21e-5c0e85e601d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d71d70-6e66-4d6d-921c-ddea891b9302","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_torokorszag_isztambul_utasszallito_boeing_737","timestamp":"2020. február. 05. 17:32","title":"Túlfutott és kettétört egy utasszállító Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"834f4b89-ec62-4c37-b30c-5947dfcf9306","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A zöldmozgalmak Nyugat-Európában egyre gyakrabban válnak konzervatív pártok szövetségesévé. Orbán Viktor szerint a néppártra is veszélyes, ha az osztrák példát nagyobb tagállamok is követik. A tét nem pusztán a klímavédelem, de egy emberségesebb migrációs politika is. Orbán Viktor szerint...","id":"202006__uj_modell_jarja_be_europat__jobboldali_dilemma__orban_valasza__ovek_itt_a_tema","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=834f4b89-ec62-4c37-b30c-5947dfcf9306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e41e29-9fcc-41d4-9022-475311840e22","keywords":null,"link":"/360/202006__uj_modell_jarja_be_europat__jobboldali_dilemma__orban_valasza__ovek_itt_a_tema","timestamp":"2020. február. 06. 11:00","title":"A jobboldal táplálékkiegészítői lehetnek a zöldpártok, csak Orbán öklendezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]