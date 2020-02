Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5905e89a-39fa-4eb0-8989-1b5968861db4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Frenk, akit évekkel ezelőtt a Hiperkarma dobosaként vagy a Budapest Bár tagjaként ismerhettünk meg, jó ideje szólóban a legaktívabb. Most jelenik meg új nagylemeze a Tudom kivagyok, amit teljes egészében első alkalommal itt hallgathat meg.\r

\r

","shortLead":"Frenk, akit évekkel ezelőtt a Hiperkarma dobosaként vagy a Budapest Bár tagjaként ismerhettünk meg, jó ideje szólóban...","id":"20200205_Kiegyensulyozott_es_boldog_vagyok__hallgassa_meg_premier_elott_Frenk_uj_lemezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5905e89a-39fa-4eb0-8989-1b5968861db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4939af8-7a0c-4cb9-99c2-f8c4496c80a0","keywords":null,"link":"/kultura/20200205_Kiegyensulyozott_es_boldog_vagyok__hallgassa_meg_premier_elott_Frenk_uj_lemezet","timestamp":"2020. február. 05. 10:01","title":"„Kiegyensúlyozott és boldog vagyok” – hallgassa meg premier előtt Frenk új lemezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c242a4-db68-4ba8-8323-6f9024d00fcf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tudósítók csak az újságírók egy részének engedélyezték a részvételt, végül mindenki elhagyta a helyet.","shortLead":"A tudósítók csak az újságírók egy részének engedélyezték a részvételt, végül mindenki elhagyta a helyet.","id":"20200203_Kivonult_az_osszes_ujsagiro_Boris_Johnson_beszede_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5c242a4-db68-4ba8-8323-6f9024d00fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b35ee1c-4701-409a-ba18-27a092df2e59","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Kivonult_az_osszes_ujsagiro_Boris_Johnson_beszede_elott","timestamp":"2020. február. 03. 17:59","title":"Kivonult az összes újságíró a Downing Street sajtótájékoztatójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75d8db2-64c3-4e46-8567-8dc0c5ddf270","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kötetben szereplő 12 szerző tudományos értekezése a témakör alapműve lett. \r

","shortLead":"A kötetben szereplő 12 szerző tudományos értekezése a témakör alapműve lett. \r

","id":"202005_konyv__konferencia_tobblettel_1956_es_azenei_elet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d75d8db2-64c3-4e46-8567-8dc0c5ddf270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3b77a8-0130-4936-bb17-c3eb74d2dfee","keywords":null,"link":"/360/202005_konyv__konferencia_tobblettel_1956_es_azenei_elet","timestamp":"2020. február. 03. 14:00","title":"Meglepő dolgok derülnek ki a zenei életről és 1956-ról szóló könyvből ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d29819-0712-4f87-9c3c-362a1fc42a63","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Előrébb hozták az Álarcos énekest, mert a TV2 is elindítja közben ugyanilyen témájú műsorát. Az RTL-esben Dancsó Péter is szerepet kap.","shortLead":"Előrébb hozták az Álarcos énekest, mert a TV2 is elindítja közben ugyanilyen témájú műsorát. Az RTL-esben Dancsó Péter...","id":"20200204_rtl_klub_alarcos_enekes_elso_adas_zsuritagok_dancso_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23d29819-0712-4f87-9c3c-362a1fc42a63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc05e8a-0237-4ecc-811e-fd55fd3909bd","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_rtl_klub_alarcos_enekes_elso_adas_zsuritagok_dancso_peter","timestamp":"2020. február. 04. 15:53","title":"Vasárnap indul az RTL maszkos őrülete, egy youtuber is zsűritag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f83627-a7fc-430c-8a00-8578136aaaa0","c_author":"Nehéz-Posony Márton","category":"360","description":"A Nemzeti alaptanterv és az arról a szakmai szervezetek által megfogalmazott kritika kérdése csak látszólag korlátozódik a szűkebben vett közoktatás területére. Valójában nagyon is súlyos alkotmányos alapkérdésről van szó.\r

\r

","shortLead":"A Nemzeti alaptanterv és az arról a szakmai szervezetek által megfogalmazott kritika kérdése csak látszólag...","id":"20200204_A_hvg_ugyvedje_valaszol_mi_koze_a_NATnak_a_torveny_elotti_egyenloseghez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3f83627-a7fc-430c-8a00-8578136aaaa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5ac40d-4812-4c47-ab02-7165f76c95a4","keywords":null,"link":"/360/20200204_A_hvg_ugyvedje_valaszol_mi_koze_a_NATnak_a_torveny_elotti_egyenloseghez","timestamp":"2020. február. 04. 15:00","title":"A HVG ügyvédje válaszol: mi köze a NAT-nak a törvény előtti egyenlőséghez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c322612-5ccd-4c79-8da3-5d0c883de1b6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jani 9 hónapnyi szolgálat után végre hazatérhet a frontról anyjához és menyasszonyához. A háború azonban nem múlt el nyom nélkül, a fiatal férfi nem találja a helyét. Kilenc hónap háború, negyedik rész. ","shortLead":"Jani 9 hónapnyi szolgálat után végre hazatérhet a frontról anyjához és menyasszonyához. A háború azonban nem múlt el...","id":"20200204_Doku360_Kilenc_honap_haboru_Negyedik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c322612-5ccd-4c79-8da3-5d0c883de1b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb8a51b-fb56-4757-a7a3-a91431c12873","keywords":null,"link":"/360/20200204_Doku360_Kilenc_honap_haboru_Negyedik_resz","timestamp":"2020. február. 04. 19:00","title":"Doku360: \"Fullba unalmas itthon. Valahogy nem telik az idő\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Új rendelet lépett életbe. Az elektromos eszközökre ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint a kerékpárra.","shortLead":"Új rendelet lépett életbe. Az elektromos eszközökre ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint a kerékpárra.","id":"20200204_romania_roller_jarda_jogszabaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e104c069-1c5f-432d-8ebc-bbb7b97a8024","keywords":null,"link":"/cegauto/20200204_romania_roller_jarda_jogszabaly","timestamp":"2020. február. 04. 20:32","title":"Romániában nem lehet járdára hajtani a rollerekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67612f45-04ad-4d16-b368-d808836a7822","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Bár a borra és pálinkára már nem költ (vagy legalábbis nem így, nevesítve) a KDNP parlamenti képviselőcsoportja, a frakció 2018 májusa óta kötött szerződéseinek listáján azért így is akadnak meglepő tételek, ahogy a megbízottak között volt és jelenlegi KDNP-s funkcionáriusok is. Az Országgyűlés Hivatalától az összes parlamenti frakció kiadásainak összesítését kikértük. A feldolgozott adatokból készülő sorozatunkat a kisebbik kormánypárttal kezdjük. ","shortLead":"Bár a borra és pálinkára már nem költ (vagy legalábbis nem így, nevesítve) a KDNP parlamenti képviselőcsoportja...","id":"20200204_KDNP_frakcio_szerzodesei_kiadasai_201819","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67612f45-04ad-4d16-b368-d808836a7822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695ae2dc-348f-42eb-b887-538ba4cc8a1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_KDNP_frakcio_szerzodesei_kiadasai_201819","timestamp":"2020. február. 04. 06:30","title":"Kultúra, csapatépítés, tanácsadás: a Fidesznél is többet költött a hetedakkora KDNP-frakció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]