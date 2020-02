Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50793c8c-b10c-4fd8-9a97-b77af9a80286","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Van egy beteg, akit bizonyítottan az új vírus fertőzött meg. Milánóból érkezett.","shortLead":"Van egy beteg, akit bizonyítottan az új vírus fertőzött meg. Milánóból érkezett.","id":"20200228_nigeria_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50793c8c-b10c-4fd8-9a97-b77af9a80286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93edb332-3dfb-4190-8d72-75452a34af29","keywords":null,"link":"/vilag/20200228_nigeria_koronavirus","timestamp":"2020. február. 28. 05:45","title":"Nigériát is elérte az új koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad934590-9dc7-4336-8fd1-08e5f8d30776","c_author":"Fercsik Marianna","category":"elet","description":"Padovában halt meg a koronavírus első európai áldozata, akinél halála előtt nem sokkal mutatták ki a vírus jelenlétét. Az ügyészség pedig vizsgálatot indított, hogy kiderítsék, történt-e mulasztás, illetve reagálhattak-e volna hamarabb. A cikk szerzője Padovában élő tolmács.","shortLead":"Padovában halt meg a koronavírus első európai áldozata, akinél halála előtt nem sokkal mutatták ki a vírus jelenlétét...","id":"20200229_Helyzetkep_Padovabol_koronavirus_ugyeszseg_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad934590-9dc7-4336-8fd1-08e5f8d30776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bea073-c96a-461a-9ce1-ea2d4e505001","keywords":null,"link":"/elet/20200229_Helyzetkep_Padovabol_koronavirus_ugyeszseg_korhaz","timestamp":"2020. február. 29. 10:00","title":"Helyzetkép Padovából: A kórházi recepciós legyint, egy \"influenza\" miatt nem vesz maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba6a2a8-3de5-474d-902c-a3e1c1f6ca90","c_author":"Fokasz Oresztész, Kovács Gábor, Németh András","category":"360","description":"Miközben egyelőre még nem lehet biztosan kijelenteni, hogy az elektromos autó lesz a megoldás a környezetvédelmi kihívásokra, a kormány az e-autók dotációját növelné klímavédelmi programjában. Pedig volna lehetőség arra is, hogy minden állami költség nélkül is érezhetően csökkentsék a közlekedésből származó szén-dioxid-kibocsátást.","shortLead":"Miközben egyelőre még nem lehet biztosan kijelenteni, hogy az elektromos autó lesz a megoldás a környezetvédelmi...","id":"202009_berobbano_emotor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ba6a2a8-3de5-474d-902c-a3e1c1f6ca90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa0f402-1049-40a0-839e-1fc082eef301","keywords":null,"link":"/360/202009_berobbano_emotor","timestamp":"2020. február. 28. 11:00","title":"A villanyautók állami támogatásánál lenne hatásosabb klímavédelmi intézkedés is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f617d4d-69c4-42f2-adc2-94884664f8a8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A polgármester ígéretet tett a helyzet megoldására, belső eljárás indult egy munkatárs ellen.","shortLead":"A polgármester ígéretet tett a helyzet megoldására, belső eljárás indult egy munkatárs ellen.","id":"20200228_A_kormany_szerint_Mirkoczki_hanyag_volt_haromszaz_milliot_kell_visszafizetnie_Egernek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f617d4d-69c4-42f2-adc2-94884664f8a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc22b39b-088a-4274-9bbf-f43b2f77d05b","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_A_kormany_szerint_Mirkoczki_hanyag_volt_haromszaz_milliot_kell_visszafizetnie_Egernek","timestamp":"2020. február. 28. 19:52","title":"A kormány szerint Mirkóczki „hanyag” volt, háromszáz milliót kell visszafizetnie Egernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d532ab27-9ad6-4da9-ab6a-37201feaed53","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Irán vált a Kínából származó koronavírus-járvány közel-keleti gócpontjává: a perzsa államban egyelőre gyorsan terjed a kór, s már a szomszédos országokban is megjelent az Iránból tovább hurcolt betegség. A halálozási arány magas, a betegek között van az egyik alelnök is, aki a tünetek jelentkezése előtt az államfő közelében volt.","shortLead":"Irán vált a Kínából származó koronavírus-járvány közel-keleti gócpontjává: a perzsa államban egyelőre gyorsan terjed...","id":"20200229_Iranban_uj_arcat_mutatja_a_koronavirus__magas_a_halalozasi_arany_s_fiatalok_is_aldozatul_esnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d532ab27-9ad6-4da9-ab6a-37201feaed53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59184a1-1fa9-47f1-bda5-180524f5611e","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Iranban_uj_arcat_mutatja_a_koronavirus__magas_a_halalozasi_arany_s_fiatalok_is_aldozatul_esnek","timestamp":"2020. február. 29. 07:00","title":"Iránban új arcát mutatja a koronavírus: magas a halálozási arány és fiatal áldozatok is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"942f4009-07e0-479b-b24b-54723a7ef593","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy szerelőműhelyben úgy gondolták, ez a legjobb módszer megszabadulni a hulladéktól.","shortLead":"Egy szerelőműhelyben úgy gondolták, ez a legjobb módszer megszabadulni a hulladéktól.","id":"20200228_150_darab_autoabroncsot_dobalt_ki_az_erdo_szelen_egy_ferfi_akit_most_elkaptak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=942f4009-07e0-479b-b24b-54723a7ef593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68141fe5-a6f8-49f9-a3a0-bc1e8d9ac518","keywords":null,"link":"/cegauto/20200228_150_darab_autoabroncsot_dobalt_ki_az_erdo_szelen_egy_ferfi_akit_most_elkaptak","timestamp":"2020. február. 28. 13:21","title":"150 darab autóabroncsot dobált ki az erdő szélén egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1c1aea-7ec1-4e6e-9ccf-54d98481cf63","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"Ha a „Fukarok” és a „Kohézió Barátai” nem tudnak megegyezni a következő hétéves költségvetésről, abból nagy baj lehet, állítja a Bizottság költségvetési igazgatója. Reméli azonban, hogy lehiggadnak a kedélyek, és ahogy eddig mindig, a végén győz a józan ész.","shortLead":"Ha a „Fukarok” és a „Kohézió Barátai” nem tudnak megegyezni a következő hétéves költségvetésről, abból nagy baj lehet...","id":"20200228_A_kevesbe_jo_a_rossz_es_a_nagyon_rossz_forgatokonyv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d1c1aea-7ec1-4e6e-9ccf-54d98481cf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523955b9-2a5b-4306-b710-e767aed92b01","keywords":null,"link":"/360/20200228_A_kevesbe_jo_a_rossz_es_a_nagyon_rossz_forgatokonyv","timestamp":"2020. február. 28. 13:05","title":"EU-büdzsé: egy kevésbé jó, egy rossz és egy nagyon rossz forgatókönyv van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítették az Instagram fejlesztői a Windows 10-re elérhető applikációt, így mostantól már az üzenetet is lehet vele fogadni és küldeni.","shortLead":"Frissítették az Instagram fejlesztői a Windows 10-re elérhető applikációt, így mostantól már az üzenetet is lehet vele...","id":"20200228_instagram_windows_10_uzenetkuldes_pwa_progressziv_webes_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3938e102-4476-4128-97f6-169077e447be","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_instagram_windows_10_uzenetkuldes_pwa_progressziv_webes_alkalmazas","timestamp":"2020. február. 28. 15:03","title":"Régóta várt funkciót kapott a windowsos Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]