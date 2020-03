Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vasárnap lép életbe a tiltás New York-ban az egyszer használatos műanyag zacskókra, aminek az aktivisták örülnek, a kisvállalkozások azonban nem. ","shortLead":"Vasárnap lép életbe a tiltás New York-ban az egyszer használatos műanyag zacskókra, aminek az aktivisták örülnek...","id":"20200229_Nem_gyartanak_annyi_papirtaskat_mint_amennyire_szukseg_lenne_New_Yorkban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac59684-df39-478e-b925-9d9d7c59eac5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200229_Nem_gyartanak_annyi_papirtaskat_mint_amennyire_szukseg_lenne_New_Yorkban","timestamp":"2020. február. 29. 16:08","title":"Nem gyártanak annyi papírtáskát, mint amennyire szükség lenne New York-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cdee024-08c3-49c9-9d49-5c7125da68fe","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nagyon jó formában készültek a két hét múlva esedékes szöuli gyorskorcsolyázó világbajnokságra, de az eseményt egyelőre biztosan nem rendezik meg.","shortLead":"Nagyon jó formában készültek a két hét múlva esedékes szöuli gyorskorcsolyázó világbajnokságra, de az eseményt egyelőre...","id":"20200301_A_koronavirus_Liu_Shaolin_Sandorek_terveit_is_keresztulhuzta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cdee024-08c3-49c9-9d49-5c7125da68fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba8715f-da94-4df2-8394-c8af33e28269","keywords":null,"link":"/sport/20200301_A_koronavirus_Liu_Shaolin_Sandorek_terveit_is_keresztulhuzta","timestamp":"2020. március. 01. 09:31","title":"A koronavírus Liu Shaolin Sándorék terveit is keresztülhúzta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f14b52-af30-4452-8a44-4c084128ce57","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ha a nézők nem mehetnek operába, az opera a YouTube-on megy hozzájuk.","shortLead":"Ha a nézők nem mehetnek operába, az opera a YouTube-on megy hozzájuk.","id":"20200301_Kozonseg_nelkul_tart_koncertet_a_velencei_operahaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8f14b52-af30-4452-8a44-4c084128ce57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dabf7cd-7b5a-4369-8224-2eb9ad8f13d9","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_Kozonseg_nelkul_tart_koncertet_a_velencei_operahaz","timestamp":"2020. március. 01. 14:49","title":"Közönség nélkül tart koncertet a velencei operaház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17feb7a1-d05a-49ec-a69e-d30cf59bf86b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi a belgiumi Charleroi repülőterére érkezett Olaszországból, és onnan utazott Luxemburgba.\r

\r

","shortLead":"A férfi a belgiumi Charleroi repülőterére érkezett Olaszországból, és onnan utazott Luxemburgba.\r

\r

","id":"20200301_Luxemburg_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17feb7a1-d05a-49ec-a69e-d30cf59bf86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591d9ba9-7aa9-4983-8b83-ae5d5ad89fab","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Luxemburg_koronavirus","timestamp":"2020. március. 01. 19:37","title":"Luxemburgban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d69cb3-4e21-4503-bbbb-4ab2148acc49","c_author":"Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az egyre kínzóbb magyar demokrácia-diszfunkció a legkevésbé sem lokális kór - írja publicisztikájában a HVG volt főszerkesztő-helyettese, aki többek közt Trump, Johnson, Salvini és Le Pen kapcsán teszi fel a kérdést: ezek lennének a churchilli értelemben vett demokrácia örökösei?","shortLead":"Az egyre kínzóbb magyar demokrácia-diszfunkció a legkevésbé sem lokális kór - írja publicisztikájában a HVG volt...","id":"202009_after_party","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4d69cb3-4e21-4503-bbbb-4ab2148acc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb139da-54c6-4e2a-ae87-6145a2ea0c79","keywords":null,"link":"/360/202009_after_party","timestamp":"2020. február. 29. 16:00","title":"Horváth Zoltán: After party, avagy élet a modern nyugati demokráciák után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3b2813-b605-4d7e-ac4f-a92364fb1446","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sok helyen interneten keresztül tartottak vasárnap istentiszteletet.\r

","shortLead":"Sok helyen interneten keresztül tartottak vasárnap istentiszteletet.\r

","id":"20200301_DelKorea_bezart_templom_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca3b2813-b605-4d7e-ac4f-a92364fb1446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516d41ff-1783-4576-9910-2cc26f4ec4d3","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_DelKorea_bezart_templom_koronavirus","timestamp":"2020. március. 01. 17:52","title":"Dél-Koreában bezártak a templomok a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7385713d-5539-4e91-8751-2257b24184e1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magas vérnyomást okozhat a rostszegény étrend – állapította meg egy nemzetközi kutatás. A kezeletlen magas vérnyomás pedig stroke-ot, szívinfarktust, az artériák és a szívizmok megmerevedését okozhatja, a szív- és érrendszeri betegségek fő előidézője.","shortLead":"Magas vérnyomást okozhat a rostszegény étrend – állapította meg egy nemzetközi kutatás. A kezeletlen magas vérnyomás...","id":"20200229_rostszegeny_etrend_magas_vernyomast_okozhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7385713d-5539-4e91-8751-2257b24184e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"398305ac-e947-4082-880e-f77189a339bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200229_rostszegeny_etrend_magas_vernyomast_okozhat","timestamp":"2020. február. 29. 12:03","title":"Új felfedezés: magas vérnyomást okozhat a rostszegény étrend ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a legmagasabb szintre emelte a koronavírus fertőzés világjárvánnyá való kiterjedésének a veszélyét és a szakértők szerint Európában Olaszország után elsőként Franciaország és Németország „eshet el”.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a legmagasabb szintre emelte a koronavírus fertőzés világjárvánnyá való...","id":"20200229_Franciaorszag_es_Nemetorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b717337-a3c4-489f-a983-8ad52cfce068","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Franciaorszag_es_Nemetorszag_koronavirus","timestamp":"2020. február. 29. 11:00","title":"Párizs és Berlin már készül, hogy ne járjon úgy, mint az olaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]