[{"available":true,"c_guid":"d532ab27-9ad6-4da9-ab6a-37201feaed53","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Irán vált a Kínából származó koronavírus-járvány közel-keleti gócpontjává: a perzsa államban egyelőre gyorsan terjed a kór, s már a szomszédos országokban is megjelent az Iránból tovább hurcolt betegség. A halálozási arány magas, a betegek között van az egyik alelnök is, aki a tünetek jelentkezése előtt az államfő közelében volt.","shortLead":"Irán vált a Kínából származó koronavírus-járvány közel-keleti gócpontjává: a perzsa államban egyelőre gyorsan terjed...","id":"20200229_Iranban_uj_arcat_mutatja_a_koronavirus__magas_a_halalozasi_arany_s_fiatalok_is_aldozatul_esnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d532ab27-9ad6-4da9-ab6a-37201feaed53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59184a1-1fa9-47f1-bda5-180524f5611e","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Iranban_uj_arcat_mutatja_a_koronavirus__magas_a_halalozasi_arany_s_fiatalok_is_aldozatul_esnek","timestamp":"2020. február. 29. 07:00","title":"Iránban új arcát mutatja a koronavírus: magas a halálozási arány és fiatal áldozatok is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4014ce01-a0b3-471b-89aa-2404e786c4e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyakotlatilag bezárja a tranzitzóna kapuját a kormány a koronavírusra hivatkozva - ez azon a 14 órás sajtótájékoztatón hangzott el, amelyen mindeddig a Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs szóvivője tájékoztatott a járványügyi helyzetről. ","shortLead":"Gyakotlatilag bezárja a tranzitzóna kapuját a kormány a koronavírusra hivatkozva - ez azon a 14 órás sajtótájékoztatón...","id":"20200301_tranzitzona_koronavirus_bakondi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4014ce01-a0b3-471b-89aa-2404e786c4e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7c6d2fb-8cf7-467a-a3da-b04683094f40","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_tranzitzona_koronavirus_bakondi","timestamp":"2020. március. 01. 14:35","title":"Bakondit beküldték migránsozni a koronavírusos sajtótájékoztatóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca382e84-7c56-41c2-ae97-28a0f5c71dab","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A robbanás olyan erős volt, hogy egészen Zágrábig elhallatszott a zaja, és a földrengésmérők is érzékelték.","shortLead":"A robbanás olyan erős volt, hogy egészen Zágrábig elhallatszott a zaja, és a földrengésmérők is érzékelték.","id":"20200228_meteor_robbanas_tuzgomb_szlovenia_horvatorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca382e84-7c56-41c2-ae97-28a0f5c71dab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540baa26-1b52-4cf3-988b-ed2c5dafbbee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_meteor_robbanas_tuzgomb_szlovenia_horvatorszag","timestamp":"2020. február. 28. 20:17","title":"Fényes nappal is vakító volt, ahogy felrobbant egy meteor Szlovénia és Horvátország légterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9675c046-26c0-4e28-a930-5298166d386a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szobrot kaptak a filmtörténet legnépszerűbb figurái Londonban.","shortLead":"Szobrot kaptak a filmtörténet legnépszerűbb figurái Londonban.","id":"20200301_Egy_kozos_foto_Mr_Beannel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9675c046-26c0-4e28-a930-5298166d386a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ee1aa7-6d27-472e-b9c3-54d575f1fbb8","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_Egy_kozos_foto_Mr_Beannel","timestamp":"2020. március. 01. 09:50","title":"Egy közös fotó Mr. Beannel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33","c_author":"","category":"elet","description":"A kórházi szobájában ül, és bámulja a falat.","shortLead":"A kórházi szobájában ül, és bámulja a falat.","id":"20200301_Harvey_Weinstein_nagyon_maga_alatt_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8156b44c-6ce5-4f47-8095-5b219f80d4f8","keywords":null,"link":"/elet/20200301_Harvey_Weinstein_nagyon_maga_alatt_van","timestamp":"2020. március. 01. 14:32","title":"Harvey Weinstein nagyon maga alatt van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos utasítása alapján sürgősen, a jövő hét elejéig valamennyi arra alkalmas egészségügyi intézménynek elkülönítőt kell kialakítania a fertőzésgyanús betegek ellátására. Az utasításban van egy ellentmondás is - szúrta ki a Népszava: nem tiltották meg teljesen a potenciálisan koronavírussal fertőzött emberek látogatását. ","shortLead":"Az országos tisztifőorvos utasítása alapján sürgősen, a jövő hét elejéig valamennyi arra alkalmas egészségügyi...","id":"20200229_Mozgositjak_a_korhazakat__elkulonitoket_kell_letrehozni_a_koronavirusgyanus_betegek_szamara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935f9ea3-6e5b-4ac3-be2d-118816403269","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_Mozgositjak_a_korhazakat__elkulonitoket_kell_letrehozni_a_koronavirusgyanus_betegek_szamara","timestamp":"2020. február. 29. 09:30","title":"Mozgósítják a kórházakat - elkülönítőket kell létrehozni a koronavírus-gyanús betegek számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f10157-562c-4a36-9965-108f95820389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meg nem erősített információk szerint Ferenc pápa elfogadta a meghívást a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK), így szeptember 20-án a magyar fővárosba látogathat. ","shortLead":"Meg nem erősített információk szerint Ferenc pápa elfogadta a meghívást a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra...","id":"20200229_Budapestre_latogat_Ferenc_papa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11f10157-562c-4a36-9965-108f95820389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fe7cd1-e11e-4f17-8de8-03d9847174cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_Budapestre_latogat_Ferenc_papa","timestamp":"2020. február. 29. 10:36","title":"Úgy tűnik, Budapestre látogat Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b406ab8-7a94-4bd2-af5c-e08efa2edc72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Súlyos következményei lesznek, ha a koronavírus-járvány eléri az országot, szigorítani kell a megelőzésen, de \"a gazdasági célokat a járvány elleni erőfeszítések ellenére is el kell érni\" - szögezte le Kim Dzsong Un, Észak-Korea vezetője pártértekezleten. Az ország mindent bevet, nehogy vírusos betegek ezreivel kelljen a egészségügyének megbirkóznia. \r

\r

","shortLead":"Súlyos következményei lesznek, ha a koronavírus-járvány eléri az országot, szigorítani kell a megelőzésen, de \"a...","id":"20200229_Kim_Dzsong_Un_a_koronavirusrol_a_gazdasagi_celokat_minden_aron_teljesiteni_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b406ab8-7a94-4bd2-af5c-e08efa2edc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e4b286-8199-4e07-a101-d96944443d59","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Kim_Dzsong_Un_a_koronavirusrol_a_gazdasagi_celokat_minden_aron_teljesiteni_kell","timestamp":"2020. február. 29. 08:24","title":"Kim Dzsong Un a koronavírusról: a gazdasági célokat minden áron teljesíteni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]