[{"available":true,"c_guid":"22c10cc3-4497-4317-acb3-f500b37cb277","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megfogadta a kormány az operatív törzs javaslatát, és lefújta a március 15-i központi ünnepséget. Elmarad a főváros és az ellenzéki pártok megemlékezése is. Két iránihoz a rendőrségnek is ki kellett szállnia a VIII. kerületbe, mert nem voltak hajlandók karanténba menni. Itt minden fontos hírt megtalál a koronavírus-járványról.","shortLead":"Megfogadta a kormány az operatív törzs javaslatát, és lefújta a március 15-i központi ünnepséget. Elmarad a főváros és...","id":"20200307_koronavirus_percrol_percre_marcius7","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22c10cc3-4497-4317-acb3-f500b37cb277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef51cc0-79bb-43dd-94f2-60038a141f56","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_koronavirus_percrol_percre_marcius7","timestamp":"2020. március. 07. 09:01","title":"Elmarad a központi és a fővárosi március 15-i ünnepség – percről percre a koronavírus-járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6affa910-eefe-4a88-be71-970f707f4cb3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hazatérésük után a szövetség rögtön kivizsgáltatta a sportolókat.","shortLead":"Hazatérésük után a szövetség rögtön kivizsgáltatta a sportolókat.","id":"20200306_Nem_fertozodtek_meg_az_Iranban_keszulo_magyar_valogatott_birkozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6affa910-eefe-4a88-be71-970f707f4cb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3e596d-60ef-4376-a4b3-5f4b2a18394d","keywords":null,"link":"/sport/20200306_Nem_fertozodtek_meg_az_Iranban_keszulo_magyar_valogatott_birkozok","timestamp":"2020. március. 06. 16:14","title":"Nem fertőződtek meg az Iránban készülő magyar válogatott birkózók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező három szettben legyőzte Kimmer Coppejanst pénteken a debreceni Magyarország-Belgium a selejtezőben, így az első nap végén 1-1-re áll a párharc.\r

","shortLead":"A magyar teniszező három szettben legyőzte Kimmer Coppejanst pénteken a debreceni Magyarország-Belgium a selejtezőben...","id":"20200307_tenisz_davis_kupa_fucsovics_marton_balazs_attila_belgium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13d485f-c126-4613-908b-626a5b5b5416","keywords":null,"link":"/sport/20200307_tenisz_davis_kupa_fucsovics_marton_balazs_attila_belgium","timestamp":"2020. március. 07. 08:08","title":"Fontos győzelemmel egyenlített Fucsovics a Davis Kupában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55","c_author":"HVG","category":"360","description":"Erősítést kapott egykori férje budapesti luxusétterménél. Az új ügyvezető beiktatásakor vettük észre az új címet. ","shortLead":"Erősítést kapott egykori férje budapesti luxusétterménél. Az új ügyvezető beiktatásakor vettük észre az új címet. ","id":"202010_buno_erosites_vajna_ettermenel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663d7be0-daf2-450c-8343-7f22c991cc8d","keywords":null,"link":"/360/202010_buno_erosites_vajna_ettermenel","timestamp":"2020. március. 06. 12:00","title":"Rózsadombról Hollywoodba: A cégadatok szerint már Los Angelesben van Vajna Tímea lakcíme ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormány és a főváros után a szegedi és a székesfehérvári önkormányzat is lefújta az ünnepi eseményeket.","shortLead":"A kormány és a főváros után a szegedi és a székesfehérvári önkormányzat is lefújta az ünnepi eseményeket.","id":"20200307_koronavirus_jarvany_marcius_15_unnepseg_szeged_szekesfehervar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc5367d-32fe-420e-a010-0342778eef1d","keywords":null,"link":"/kultura/20200307_koronavirus_jarvany_marcius_15_unnepseg_szeged_szekesfehervar","timestamp":"2020. március. 07. 21:27","title":"Vidéken is elkezdték lemondani a március 15-i ünnepségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369c1120-3dc8-47f5-8b7b-c52e2391073a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombati tájékoztatón elhangzott: Magyarország területén jelenleg 42 főt tartanak karanténban koronavírus gyanúja miatt.","shortLead":"A szombati tájékoztatón elhangzott: Magyarország területén jelenleg 42 főt tartanak karanténban koronavírus gyanúja...","id":"20200307_operativ_torzs_tajekoztato_koronavirus_marcius_15_unnepseg_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=369c1120-3dc8-47f5-8b7b-c52e2391073a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6f9899-9b40-47aa-9565-37989fba5a99","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_operativ_torzs_tajekoztato_koronavirus_marcius_15_unnepseg_karanten","timestamp":"2020. március. 07. 14:39","title":"Az operatív törzs szerint le kellene fújni a március 15-i ünnepséget a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48a69a9-e44e-4096-bbd8-fda68e790fda","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A február 24-én, életének 84. évében elhunyt költőt, írót családja, barátai és a tisztelői kísérik utolsó útjára.","shortLead":"A február 24-én, életének 84. évében elhunyt költőt, írót családja, barátai és a tisztelői kísérik utolsó útjára.","id":"20200306_Szombaton_vesznek_vegso_bucsut_Csukas_Istvantol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c48a69a9-e44e-4096-bbd8-fda68e790fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ab2a73-eb1f-44d7-b1bf-74d220fb81f8","keywords":null,"link":"/kultura/20200306_Szombaton_vesznek_vegso_bucsut_Csukas_Istvantol","timestamp":"2020. március. 06. 13:50","title":"Szombaton vesznek végső búcsút Csukás Istvántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folytatódik a NASA névadási gyakorlata, már ami a Mars-járókat illeti. Most is egy diák nevezte el a vörös bolygóra tartó eszközt.","shortLead":"Folytatódik a NASA névadási gyakorlata, már ami a Mars-járókat illeti. Most is egy diák nevezte el a vörös bolygóra...","id":"20200306_nasa_marsjaro_robot_perseverance","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1ef70d-9dbf-4574-9a78-7d901a87449c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_nasa_marsjaro_robot_perseverance","timestamp":"2020. március. 06. 09:35","title":"Megvan a NASA új robotjának a neve, ez is a Marsra megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]