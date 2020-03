Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ő a második koronavírus-fertőzött, aki Nagy-Britanniában hunyt el, de a harmadik brit, aki áldozatul esett a betegségnek.","shortLead":"Ő a második koronavírus-fertőzött, aki Nagy-Britanniában hunyt el, de a harmadik brit, aki áldozatul esett...","id":"20200307_koronavius_fertozes_jarvany_nagy_britannia_halalos_aldozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3d7e35-aef2-44be-86fb-bfe34b61d3f1","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_koronavius_fertozes_jarvany_nagy_britannia_halalos_aldozat","timestamp":"2020. március. 07. 08:36","title":"Újabb brit beteg halt meg a koronavírus-fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0685df4a-b771-4921-af2c-7e1c65adb8bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hihetetlen harcot vívott egy másik autóssal egy forgalmas hollywoodi utcán.","shortLead":"Hihetetlen harcot vívott egy másik autóssal egy forgalmas hollywoodi utcán.","id":"20200306_Teljesen_megorult_egy_autos_egy_Los_Angelesi_keresztezodesben__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0685df4a-b771-4921-af2c-7e1c65adb8bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f496eb-d2a7-42e7-b8bf-4475e6f5da30","keywords":null,"link":"/cegauto/20200306_Teljesen_megorult_egy_autos_egy_Los_Angelesi_keresztezodesben__video","timestamp":"2020. március. 06. 13:39","title":"Teljesen megőrült egy autós egy Los Angeles-i kereszteződésben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az idei tél volt az eddigi legmelegebb a feljegyzések kezdete óta európai klímakutatók szerint.","shortLead":"Az idei tél volt az eddigi legmelegebb a feljegyzések kezdete óta európai klímakutatók szerint.","id":"20200306_legmelegebb_tel_europaban_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c2df946-0f3c-4d15-9436-116e1d4e387a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_legmelegebb_tel_europaban_klimavaltozas","timestamp":"2020. március. 06. 14:03","title":"Nem csak ön érezte, klímakutatók szerint ez a tél más volt, mint a többi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caec3c6d-a89d-4aa4-b8e2-d17ad2b96a49","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A liftépítés megzavarta volna a 3-as metró buszos pótlását, de a BKV most már nekilátott a Dózsa György úti állomás utólagos akadálymentesítésének. A beépítés 2022 tavaszán kezdődik, kérdés, elég lesz-e a pénz, nyolc állomásra összesen 5,6 milliárd forint van.","shortLead":"A liftépítés megzavarta volna a 3-as metró buszos pótlását, de a BKV most már nekilátott a Dózsa György úti állomás...","id":"20200306_2023ra_lesz_lift_egy_mar_felujitott_metroallomason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caec3c6d-a89d-4aa4-b8e2-d17ad2b96a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d317ed8e-6ec8-46f9-9131-a884bfd1d8b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_2023ra_lesz_lift_egy_mar_felujitott_metroallomason","timestamp":"2020. március. 06. 05:42","title":"2023-ra lesz lift egy már felújított metróállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22fb2ec0-8b9e-4105-8bfe-3808aead3579","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden ötödik európai zajszennyezéstől, egy olyan problémától szenved, amely az utóbbi években egyre jelentősebbé válik a megnövekedett közúti forgalom és az urbanizáció következtében – állapította meg egy vezető európai környezetvédelmi szervezet. A Magyarországra vonatkozó adatok még egészen barátságosnak tűnnek.","shortLead":"Minden ötödik európai zajszennyezéstől, egy olyan problémától szenved, amely az utóbbi években egyre jelentősebbé válik...","id":"20200307_zajszennyezes_hatasa_europa_magyar_adatok_eea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22fb2ec0-8b9e-4105-8bfe-3808aead3579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec10e81c-5290-48d1-b703-cb57576500f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_zajszennyezes_hatasa_europa_magyar_adatok_eea","timestamp":"2020. március. 07. 08:03","title":"Rosszul alszanak, a szívük sem az igazi: hány magyar életét keseríti meg a zajszennyezés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dde27d6-8c94-4760-9ae0-6db1ea2a2d70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA 2014 és 2016 között termesztett piros fejes salátát a Nemzetközi Űrállomáson mesterséges, de a földire hasonlító körülmények között. Kiderült, a növény nemcsak finom lett.","shortLead":"A NASA 2014 és 2016 között termesztett piros fejes salátát a Nemzetközi Űrállomáson mesterséges, de a földire hasonlító...","id":"20200306_nasa_nemzetkozi_urallomas_piros_fejes_salata_iss","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dde27d6-8c94-4760-9ae0-6db1ea2a2d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d60f536-8645-4152-9fa1-311cc739c207","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_nasa_nemzetkozi_urallomas_piros_fejes_salata_iss","timestamp":"2020. március. 06. 20:03","title":"Salátát termesztett az űrben a NASA, most kiderült a növényről egy fontos dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a533899-6f28-4082-aad5-12dd36420b7d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"55 éves korában meghalt Fatemeh Rahbar, az iráni parlamenti képviselőnője az iráni koronavírus-járvány áldozata lett. Ő már a második parlamenti képviselő, akit a járvány vitt el. Eddig hét iráni politikus, illetve kormánytisztviselő halt meg a kórban.","shortLead":"55 éves korában meghalt Fatemeh Rahbar, az iráni parlamenti képviselőnője az iráni koronavírus-járvány áldozata lett. Ő...","id":"20200307_Ujabb_irani_parlamenti_kepviselo_halt_meg_koronavirusfertozesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a533899-6f28-4082-aad5-12dd36420b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f30aabf-3c7f-4afd-a831-2476c3b51618","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_Ujabb_irani_parlamenti_kepviselo_halt_meg_koronavirusfertozesben","timestamp":"2020. március. 07. 11:10","title":"Újabb iráni parlamenti képviselő halt meg koronavírus-fertőzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a42fb98-c0b6-4e21-9f9c-8ccd7eb49914","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A román állami gázcég vállalta, hogy akár a magyarországi fogyasztás hatodát kitevő gázmennyiséget szállít, ráadásul a romániaival azonos áron.","shortLead":"A román állami gázcég vállalta, hogy akár a magyarországi fogyasztás hatodát kitevő gázmennyiséget szállít, ráadásul...","id":"20200306_Brusszel_kiharcolta_hogy_Romania_szallitson_gazt_Magyarorszagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a42fb98-c0b6-4e21-9f9c-8ccd7eb49914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a7ea63-9dc1-4b33-b8eb-6243e5a47a66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_Brusszel_kiharcolta_hogy_Romania_szallitson_gazt_Magyarorszagra","timestamp":"2020. március. 06. 17:48","title":"Brüsszel kiharcolta, hogy Románia szállítson gázt Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]