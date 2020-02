Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11e0ec20-1fd6-4b3b-b995-6e5002d71aad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett hazánkba a zöld rendszámos e-tron SUV sportosabbra rajzolt legújabb változata. ","shortLead":"Megérkezett hazánkba a zöld rendszámos e-tron SUV sportosabbra rajzolt legújabb változata. ","id":"20200219_magyarorszagon_az_audi_etron_sportback_kupe_villanyterepjaroja_suv_zold_rendszam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11e0ec20-1fd6-4b3b-b995-6e5002d71aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188ce2be-b5a2-48c4-be2d-bf875defd5be","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_magyarorszagon_az_audi_etron_sportback_kupe_villanyterepjaroja_suv_zold_rendszam","timestamp":"2020. február. 19. 07:59","title":"Magyarországon az Audi kupé villanyterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748e543e-3955-4ba9-a636-d258bafed930","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség jóváhagyta a Horthy Miklós kormányzóvá választásának 100. évfordulójára szervezett megemlékezést.","shortLead":"A rendőrség jóváhagyta a Horthy Miklós kormányzóvá választásának 100. évfordulójára szervezett megemlékezést.","id":"20200218_Lovasfaklyas_felvonulast_szervez_a_Mi_Hazank_a_Betyarsereg_es_a_Hatvannegy_Varmegye_is_jelen_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=748e543e-3955-4ba9-a636-d258bafed930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6409ca00-4cdc-4fbd-949a-4e6c7d6ef0f5","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_Lovasfaklyas_felvonulast_szervez_a_Mi_Hazank_a_Betyarsereg_es_a_Hatvannegy_Varmegye_is_jelen_lesz","timestamp":"2020. február. 18. 18:22","title":"Lovas-fáklyás felvonulást szervez Budapesten a Mi Hazánk, amin a Betyársereg és a Hatvannégy Vármegye is jelen lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19935e20-a6c5-406b-a457-6bf6838dc6b5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Alig egy nap alatt több mint egymillióan írták alá azt a két nagy-britanniai petíciót, amely a celebek magánéletének erőteljes törvényi védelmét követeli.\r

A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Gyurcsányt 97 százalékkal választották újra, az egészségügyet látjuk a legnagyobb problémának, Lovas-fáklyás...","id":"20200219_Radar360_Vizsgalat_Ryanairugyben_hamarosan_indul_az_urturizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26da363-55de-4bc8-9847-fbaa469a1c37","keywords":null,"link":"/360/20200219_Radar360_Vizsgalat_Ryanairugyben_hamarosan_indul_az_urturizmus","timestamp":"2020. február. 19. 08:00","title":"Radar360: Vizsgálat Ryanair-ügyben, hamarosan indul az űrturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Még kétmilliárd forintnyi rezsiutalványt nem váltottak be, a kormány inkább meghosszabbította a felhasználási határidőt.","shortLead":"Még kétmilliárd forintnyi rezsiutalványt nem váltottak be, a kormány inkább meghosszabbította a felhasználási határidőt.","id":"20200219_Ket_honappal_tovabb_ervenyesek_a_rezsiutalvanyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35eeab1-f856-4728-ad82-82aa87186859","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Ket_honappal_tovabb_ervenyesek_a_rezsiutalvanyok","timestamp":"2020. február. 19. 06:56","title":"Két hónappal tovább érvényesek a rezsiutalványok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9773850a-22ab-404a-a44c-72599912bc09","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bizonyított tény, hogy a stabil hátterű emberek munkahelyi és egyéb teljesítménye jobb, és tartósan jobb is marad. Ugyanakkor napjainkban sokunk életvitele ezzel nehezen egyeztethető. Miképp lehet feloldani ezt az ellentétet? ","shortLead":"Bizonyított tény, hogy a stabil hátterű emberek munkahelyi és egyéb teljesítménye jobb, és tartósan jobb is marad...","id":"20200218_Stabil_hatter_ez_az_amire_vagyunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9773850a-22ab-404a-a44c-72599912bc09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712df74b-ea36-4816-ac5d-d7185e51fd36","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200218_Stabil_hatter_ez_az_amire_vagyunk","timestamp":"2020. február. 18. 07:30","title":"Stabil háttér, ez az, amire vágyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]