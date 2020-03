Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Arany János utcai és a Ferenciek terei állomások lezárásával március 9-én elkezdik a 3-as metró középső szakaszának felújítását. A déli szakasz állomásait várhatóan 2020 végén adják át, a középső szakasz 2022-re lehet kész, az ára 90 milliárd forint.","shortLead":"Az Arany János utcai és a Ferenciek terei állomások lezárásával március 9-én elkezdik a 3-as metró középső szakaszának...","id":"20200306_3as_metro_felujitas_allomas_lezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecef70c8-218c-4938-8b74-abf27fff8e15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_3as_metro_felujitas_allomas_lezaras","timestamp":"2020. március. 06. 11:25","title":"Kezdődik a 3-as metró felújításának következő része, több állomást lezárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pácienst a pozsonyi egyetemi kórházban ápolják.","shortLead":"A pácienst a pozsonyi egyetemi kórházban ápolják.","id":"20200306_koronavirus_fertozes_szlovakia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d761515-2bae-4821-b6b1-3dd2d3d61047","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_koronavirus_fertozes_szlovakia","timestamp":"2020. március. 06. 12:59","title":"Ötvenkét éves az első szlovákiai koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161d44f2-c68d-47f2-bb05-d84ebdc00f2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Semmelweis Egyetemen tanítanak, két hétig nem mehetnek be az ELTE-re.","shortLead":"A Semmelweis Egyetemen tanítanak, két hétig nem mehetnek be az ELTE-re.","id":"20200306_25_ELTEs_tanart_kuldtek_otthoni_karantenba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=161d44f2-c68d-47f2-bb05-d84ebdc00f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b5680c-ee61-4f72-873f-dcfac22fa884","keywords":null,"link":"/elet/20200306_25_ELTEs_tanart_kuldtek_otthoni_karantenba","timestamp":"2020. március. 06. 11:05","title":"Az ELTE 25 munkatársát küldték otthoni karanténba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186ed39a-5d99-48d0-b0f6-54810c743f8c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rácz Gergő és Orsovai Reni nyerte Mostantól című számával A Dal 2020-at. A két előadója 75 millió forint összértékű nyereménnyel építheti tovább zenei karrierjét.\r

","shortLead":"Rácz Gergő és Orsovai Reni nyerte Mostantól című számával A Dal 2020-at. A két előadója 75 millió forint összértékű...","id":"20200307_a_dal_racz_gergo_orsovai_reni_mostantol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=186ed39a-5d99-48d0-b0f6-54810c743f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f603c05-3985-4921-b9bc-7bd186636dd5","keywords":null,"link":"/kultura/20200307_a_dal_racz_gergo_orsovai_reni_mostantol","timestamp":"2020. március. 07. 22:10","title":"Véget ért A Dal, a Mostantól \"az év magyar slágere\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4831012a-9a59-47be-897d-d4dbc862549e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közben az ellenzéki pártok is lefújták saját eseményüket.","shortLead":"Közben az ellenzéki pártok is lefújták saját eseményüket.","id":"20200307_koronavirus_marcius_15_karacsony_gergely_fopolgarmester_fovarosi_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4831012a-9a59-47be-897d-d4dbc862549e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eeabe68-50c7-406c-be00-08df08c28475","keywords":null,"link":"/kultura/20200307_koronavirus_marcius_15_karacsony_gergely_fopolgarmester_fovarosi_onkormanyzat","timestamp":"2020. március. 07. 17:04","title":"A fővárosi önkormányzat is lemondta a március 15-i ünnepséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan vágynak pihenésre és unokázásra, de ahhoz, hogy megfelelő anyagi körülmények között éljenek, még ekkor is dolgozniuk kell.","shortLead":"Sokan vágynak pihenésre és unokázásra, de ahhoz, hogy megfelelő anyagi körülmények között éljenek, még ekkor is...","id":"20200307_nyugdij_oregsegi_nyugdig_idoskor_magyar_nok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d18719e-040b-4a9f-816a-7d8197f5073a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200307_nyugdij_oregsegi_nyugdig_idoskor_magyar_nok","timestamp":"2020. március. 07. 20:51","title":"Pihenés helyett munka vár sok magyar nőre időskorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"378a05bc-c2cf-45af-929d-888c0ad4e7a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rajongók, elő a zsebkendőkkel!","shortLead":"Rajongók, elő a zsebkendőkkel!","id":"20200306_Doki_es_Marty_ujra_egyutt__egyutt_fotozkodtak_a_Vissza_a_jovobe_megoregedett_sztarjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=378a05bc-c2cf-45af-929d-888c0ad4e7a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9873eae-867c-4288-a169-5386de3c14a6","keywords":null,"link":"/kultura/20200306_Doki_es_Marty_ujra_egyutt__egyutt_fotozkodtak_a_Vissza_a_jovobe_megoregedett_sztarjai","timestamp":"2020. március. 06. 12:09","title":"Doki és Marty újra együtt – közösen fotózkodtak a Vissza a jövőbe sztárjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b64633-aa20-4480-92e7-ab40a8ac8e8c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Creation magazint kiadó alapítvány az előadó-művészeti többlettámogatás keretében jutott az összeghez.","shortLead":"A Creation magazint kiadó alapítvány az előadó-művészeti többlettámogatás keretében jutott az összeghez.","id":"20200307_emmi_fekete_peter_rajzpalyazat_evoluciotagadas_creation_magazin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83b64633-aa20-4480-92e7-ab40a8ac8e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0737a3c7-1f95-4554-8dbf-416b48c1efbf","keywords":null,"link":"/kultura/20200307_emmi_fekete_peter_rajzpalyazat_evoluciotagadas_creation_magazin","timestamp":"2020. március. 07. 20:16","title":"A kultúráért felelős államtitkár döntése volt, hogy 12 millió forint menjen az evolúciótagadó magazinra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]