[{"available":true,"c_guid":"0e1d0627-61a4-43bc-8a74-8c1593ea691b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nőkkel szembeni elfogultság listáját Pakisztán vezeti.","shortLead":"A nőkkel szembeni elfogultság listáját Pakisztán vezeti.","id":"20200306_ensz_kutatas_eloitelet_nok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e1d0627-61a4-43bc-8a74-8c1593ea691b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb73c328-4714-4797-aa55-0c0eed01ec0a","keywords":null,"link":"/elet/20200306_ensz_kutatas_eloitelet_nok","timestamp":"2020. március. 06. 11:48","title":"ENSZ-kutatás: Az emberek 90 százaléka előítéletes a nőkkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Víztechnológia, hulladék- és műanyagújrahasznosítás valamint fenntartható energiatermelés lesz a kutatások középpontjában, de a turizmus mellett a jövő városainak fejlesztésén is dolgoznak majd várhatóan 2023-tól. ","shortLead":"Víztechnológia, hulladék- és műanyagújrahasznosítás valamint fenntartható energiatermelés lesz a kutatások...","id":"20200306_mol_kf_beruhazas_veszprem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c106ec91-b297-4874-963f-9986e3f3d462","keywords":null,"link":"/kkv/20200306_mol_kf_beruhazas_veszprem","timestamp":"2020. március. 06. 11:52","title":"Közel 5 milliárdból tervezheti meg a Mol a jövő városait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Arany János utcai és a Ferenciek terei állomások lezárásával március 9-én elkezdik a 3-as metró középső szakaszának felújítását. A déli szakasz állomásait várhatóan 2020 végén adják át, a középső szakasz 2022-re lehet kész, az ára 90 milliárd forint.","shortLead":"Az Arany János utcai és a Ferenciek terei állomások lezárásával március 9-én elkezdik a 3-as metró középső szakaszának...","id":"20200306_3as_metro_felujitas_allomas_lezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecef70c8-218c-4938-8b74-abf27fff8e15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_3as_metro_felujitas_allomas_lezaras","timestamp":"2020. március. 06. 11:25","title":"Kezdődik a 3-as metró felújításának következő része, több állomást lezárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy villamos berendezéssel van gond. ","shortLead":"Egy villamos berendezéssel van gond. ","id":"20200306_meghibasodas_generator_teljesitmegycsokkentes_paksi_atomeromu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecd2895-a915-4541-b84e-705702d3c26f","keywords":null,"link":"/kkv/20200306_meghibasodas_generator_teljesitmegycsokkentes_paksi_atomeromu","timestamp":"2020. március. 06. 10:45","title":"Meghibásodás volt a paksi atomerőműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legfrissebb adatok szerint 100 113 beteget tartanak nyilván, eddig 3398 halálos áldozata van a járványnak. Infografikán mutatjuk a vírus terjedését. ","shortLead":"A legfrissebb adatok szerint 100 113 beteget tartanak nyilván, eddig 3398 halálos áldozata van a járványnak...","id":"20200306_Mar_szazezernel_tobb_koronavirusos_van_a_vilagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76526aa4-7c31-4041-aedf-7f75859b1ddb","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_Mar_szazezernel_tobb_koronavirusos_van_a_vilagon","timestamp":"2020. március. 06. 14:37","title":"Már százezernél több koronavírus-fertőzött van a világon – infografikán a betegség terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b49965-b141-4b78-96fa-f928edac18b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár a sokáig titkos kapcsolatról rég értesülést szerzett a sajtó, azt Clinton még nem mondta el, mi vette rá, hogy megcsalja feleségét. Most ez is megtörtént.","shortLead":"Bár a sokáig titkos kapcsolatról rég értesülést szerzett a sajtó, azt Clinton még nem mondta el, mi vette rá...","id":"20200306_bill_clinton_monica_lewinsky_hillary_clinton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5b49965-b141-4b78-96fa-f928edac18b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5505ac-97fb-42bb-8691-6a54c321bb00","keywords":null,"link":"/elet/20200306_bill_clinton_monica_lewinsky_hillary_clinton","timestamp":"2020. március. 06. 13:55","title":"Bill Clinton elmondta, miért lépett félre Monica Lewinskyval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3855160-5972-4d0e-9f33-08b09f2d8b83","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Zolika új edzőhöz kerül, de még nincs megfelelő fizikai állapotban. Miközben mentora, Misi bácsi tanácsára próbálja komolyan venni a bokszolást, iskolába jár és dolgozik is. Emellett barátnőjével sem konfliktusoktól mentes a kapcsolata. Gettó Balboa, második rész. ","shortLead":"Zolika új edzőhöz kerül, de még nincs megfelelő fizikai állapotban. Miközben mentora, Misi bácsi tanácsára próbálja...","id":"20200307_Doku360_Getto_Balboa_masodik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3855160-5972-4d0e-9f33-08b09f2d8b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277d78ea-83d0-4ff2-a716-6d043c19f571","keywords":null,"link":"/360/20200307_Doku360_Getto_Balboa_masodik_resz","timestamp":"2020. március. 07. 19:00","title":"Doku360: \"Ne engedd meg azt a luxust, hogy középszerű bokszolónak mondjanak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A British Council Hungary három hónapig nem hirdethet és szervezhet államilag elismert nyelvvizsgát.","shortLead":"A British Council Hungary három hónapig nem hirdethet és szervezhet államilag elismert nyelvvizsgát.","id":"20200306_Felfuggesztettek_egy_Budapesten_mukodo_nyelvvizsgakozpont_mukodeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87386c39-c191-4ec5-82a9-bf29de8880cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_Felfuggesztettek_egy_Budapesten_mukodo_nyelvvizsgakozpont_mukodeset","timestamp":"2020. március. 06. 17:19","title":"Felfüggesztették egy Budapesten működő nyelvvizsgaközpont működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]