[{"available":true,"c_guid":"e1b54ccd-e4f2-4d46-b546-46108db8ff0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombat esti robbanást először gázrobbanásnak vélték. A történtek miatt 108 ember volt kénytelen ideiglenes szálláshelyen tölteni az éjszakát.","shortLead":"A szombat esti robbanást először gázrobbanásnak vélték. A történtek miatt 108 ember volt kénytelen ideiglenes...","id":"20200309_vilaghaboru_granat_robbanas_vac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1b54ccd-e4f2-4d46-b546-46108db8ff0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e550a1-9170-4cb6-bf88-da6f5da88073","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_vilaghaboru_granat_robbanas_vac","timestamp":"2020. március. 09. 17:16","title":"Tűzhelyen melegített világháborús gránát robbant fel Vácon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c8495a-9a05-4543-8d79-0a9ca47858f9","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Magyarországon még hivatalosan nem zárták be az oktatási intézményeket, miközben már konferenciákat és tudományos üléseket és a március 15-i ünnepségeket is lemondták. Pedig az előbbiekben sokkal jobban terjed a vírus. Tulajdonképpen nem is kellene kinyitni az iskolákat. Vélemény.\r

","shortLead":"Magyarországon még hivatalosan nem zárták be az oktatási intézményeket, miközben már konferenciákat és tudományos...","id":"20200310_Gyarmathy_Eva_Karantenba_az_oktatassal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87c8495a-9a05-4543-8d79-0a9ca47858f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edaad354-0dc5-4c89-896c-954ca6c7d9c5","keywords":null,"link":"/elet/20200310_Gyarmathy_Eva_Karantenba_az_oktatassal","timestamp":"2020. március. 10. 12:55","title":"Gyarmathy Éva: Karanténba az oktatással!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazaküldték a vizsgálat után a férfit, akiről most azt állítják, hogy ő fertőzte meg koronavírussal az idős, egyébként is beteg apját.","shortLead":"Hazaküldték a vizsgálat után a férfit, akiről most azt állítják, hogy ő fertőzte meg koronavírussal az idős, egyébként...","id":"20200309_Elengedtek_a_korhazbol_a_ferfit_akirol_azota_kiderult_o_fertozhette_meg_az_apjat_koronavirussal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da04691e-a03b-4cd4-af72-9513c7fa16e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_Elengedtek_a_korhazbol_a_ferfit_akirol_azota_kiderult_o_fertozhette_meg_az_apjat_koronavirussal","timestamp":"2020. március. 09. 08:11","title":"Elengedték a kórházból a férfit, akiről azóta kiderült, ő fertőzhette meg az apját koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársasággal április 3-ig nem lehet Olaszországba utazni.","shortLead":"A légitársasággal április 3-ig nem lehet Olaszországba utazni.","id":"20200310_A_Wizz_Air_felfuggesztette_az_osszes_olaszorszagi_es_izraeli_jaratat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b332b29c-a506-4c38-bafa-9f924407e205","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_A_Wizz_Air_felfuggesztette_az_osszes_olaszorszagi_es_izraeli_jaratat","timestamp":"2020. március. 10. 10:59","title":"Felfüggesztette az összes olaszországi és izraeli járatát a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba60dda3-15cf-4b1a-8bff-a5f6d935fec9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Phenjan legutóbb egy hete tesztelt.","shortLead":"Phenjan legutóbb egy hete tesztelt.","id":"20200309_EszakKorea_megint_raketakat_lott_ki_a_Japantenger_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba60dda3-15cf-4b1a-8bff-a5f6d935fec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1cc59d-2937-43ab-909d-74ae6120821e","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_EszakKorea_megint_raketakat_lott_ki_a_Japantenger_fele","timestamp":"2020. március. 09. 05:24","title":"Észak-Korea megint rakétákat lőtt ki a Japán-tenger felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egyik fő cél, hogy adjanak is valamit az 5 ezer forintos tagdíjért cserébe.","shortLead":"Az egyik fő cél, hogy adjanak is valamit az 5 ezer forintos tagdíjért cserébe.","id":"20200310_Ismet_Nagy_Elek_lett_az_iparkamara_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1237aa08-a05c-4db0-b963-04b7b3afcfe9","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Ismet_Nagy_Elek_lett_az_iparkamara_elnoke","timestamp":"2020. március. 10. 18:36","title":"Ismét Nagy Elek lett a budapesti iparkamara elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"981396d8-f28a-41c6-bdb4-6c82cdb48a02","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolcvanhat sötét delfin, köztük két néhány napos borjú pusztult el. ","id":"20200310_Elpusztult_nyolcvanhat_delfin_Namibia_partjainal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=981396d8-f28a-41c6-bdb4-6c82cdb48a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0581e5c8-38d5-4d7a-872d-3daedab55643","keywords":null,"link":"/elet/20200310_Elpusztult_nyolcvanhat_delfin_Namibia_partjainal","timestamp":"2020. március. 10. 11:47","title":"Halomban állnak a delfintetemek Namíbia partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d9ec29-1552-47d4-be26-e73a514b614e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél óra alatt lezavarták a kutyáját az autója után vonszoló balotaszállási asszony bírósági tárgyalását. Az ügyész ugyan három évet kért az állatkínzó nőre, de az előkészítő ülésen hat hónapot ajánlott a vádlottnak, ha elismeri a bűntettet. Az asszony továbbra is tagadott, így a tárgyalás áprilisban folytatódik. A bíróság előtt gyülekeztek a \"Szurkolók az állatokért\" csoport tagjai, így végül rendőrök menekítették ki az asszonyt.","shortLead":"Fél óra alatt lezavarták a kutyáját az autója után vonszoló balotaszállási asszony bírósági tárgyalását. Az ügyész...","id":"20200310_Ma_all_birosag_ele_a_kutyajat_az_autoja_mogott_vonszolo_balotaszallasi_asszony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8d9ec29-1552-47d4-be26-e73a514b614e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e533d51c-c739-461d-a2b6-4f2266c6ea81","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Ma_all_birosag_ele_a_kutyajat_az_autoja_mogott_vonszolo_balotaszallasi_asszony","timestamp":"2020. március. 10. 13:09","title":"Szirénázó rendőrautóval mentették ki a bíróságról a kutyáját megkínzó balotaszállási nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]