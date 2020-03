Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A diák szidalmazta a pedagógust, és ráütött a karjára is.","shortLead":"A diák szidalmazta a pedagógust, és ráütött a karjára is.","id":"20200311_Felfuggesztettet_kapott_egy_17_eves_fiu_mert_bantalmazott_egy_tanart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc85b34-b8fe-4b33-a5d7-673f7f52379c","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Felfuggesztettet_kapott_egy_17_eves_fiu_mert_bantalmazott_egy_tanart","timestamp":"2020. március. 11. 16:56","title":"Megütötte tanárát egy 17 éves fiú, felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több rendbeli kifosztás és lopás miatt első fokon hét év fegyházbüntetésre ítélt az Esztergomi Járásbíróság egy többszörösen visszaeső férfit, aki kórházi betegektől is lopott – közölte a Tatabányai Törvényszék csütörtökön.","shortLead":"Több rendbeli kifosztás és lopás miatt első fokon hét év fegyházbüntetésre ítélt az Esztergomi Járásbíróság...","id":"20200312_Het_ev_fegyhazbuntetesre_iteltek_egy_visszaeso_korhazi_tolvajt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508b75fd-6caf-4758-8a21-802e2bd3ad91","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Het_ev_fegyhazbuntetesre_iteltek_egy_visszaeso_korhazi_tolvajt","timestamp":"2020. március. 12. 13:50","title":"Hét év fegyházbüntetésre ítéltek egy visszaeső kórházi tolvajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d9e118-c1ca-40c6-a1d6-1b22a2fb96b1","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Megkezdődött a Viking Sigyn szállodahajó kapitányának tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken. A koronavírus miatt a sajtó csak az első öt percben lehet bent a tárgyalóteremben, utána kivetítőn követhetik az eseményeket.","shortLead":"Megkezdődött a Viking Sigyn szállodahajó kapitányának tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken. A koronavírus miatt a sajtó...","id":"20200311_hableany_targyalas_koronavrus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60d9e118-c1ca-40c6-a1d6-1b22a2fb96b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4c51ee-d301-42fc-ae48-08d46364a6d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_hableany_targyalas_koronavrus","timestamp":"2020. március. 11. 08:34","title":"A koronavírus miatt csak kivetítőn lehet követni a Hableány-tárgyalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210f810d-bca2-4e58-9907-b531309bbf12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint be kell zárni a közoktatási, köznevelési intézményeket. A közvéleményt megtévesztőnek és pánikkeltőnek tartják Gulyás Gergely szerdai állítását a tanév esetleges megismétléséről.\r

","shortLead":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint be kell zárni a közoktatási, köznevelési intézményeket...","id":"20200312_PDSZ_igenis_be_kell_zarni_az_iskolakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=210f810d-bca2-4e58-9907-b531309bbf12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d5175c-7c1b-435e-8e78-128e76f937c9","keywords":null,"link":"/elet/20200312_PDSZ_igenis_be_kell_zarni_az_iskolakat","timestamp":"2020. március. 12. 11:19","title":"PDSZ: Igenis be kell zárni az iskolákat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b50dd465-a3d7-4871-85e0-c4517bf14f87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 765LT sikerreceptje az alacsony tömegről, a nagy leszorítóerőről, illetve a hatalmas teljesítményről szól.","shortLead":"A 765LT sikerreceptje az alacsony tömegről, a nagy leszorítóerőről, illetve a hatalmas teljesítményről szól.","id":"20200311_a_mcLaren_tovabb_fesziti_a_hurt_itt_a_legujabb_kozuti_versenyautoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b50dd465-a3d7-4871-85e0-c4517bf14f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d942ff-d9d3-4558-9145-c1a6e22ad5c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200311_a_mcLaren_tovabb_fesziti_a_hurt_itt_a_legujabb_kozuti_versenyautoja","timestamp":"2020. március. 11. 07:59","title":"A McLaren tovább feszíti a húrt, itt a legújabb közúti versenyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"279ae437-ced3-497d-b98f-e2e147244ef1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök beszédet is mond Kisinyovban.","shortLead":"A magyar miniszterelnök beszédet is mond Kisinyovban.","id":"20200311_Orban_Viktor_Moldovaba_utazott_reszt_vesz_egy_forumon_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=279ae437-ced3-497d-b98f-e2e147244ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ab60dc-fad2-4cec-bf33-4c94ef4c4d9f","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Orban_Viktor_Moldovaba_utazott_reszt_vesz_egy_forumon_is","timestamp":"2020. március. 11. 18:15","title":"Orbán Viktor Moldovába utazott, részt vesz egy fórumon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baff27ac-23f9-4059-8312-4f792a4aa973","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Levelet kaptak a közoktatási intézmények az Emmitől.\r

","shortLead":"Levelet kaptak a közoktatási intézmények az Emmitől.\r

","id":"20200311_Iskolai_programok_utazasok_taborok_mindent_le_kell_mondaniuk_az_iskolaknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baff27ac-23f9-4059-8312-4f792a4aa973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574ebec5-4f2b-40eb-9641-cac612870c43","keywords":null,"link":"/elet/20200311_Iskolai_programok_utazasok_taborok_mindent_le_kell_mondaniuk_az_iskolaknak","timestamp":"2020. március. 11. 11:33","title":"Iskolai programok, utazások, táborok: mindent le kell mondaniuk az iskoláknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35258e3-1253-463d-a8b9-98b0079f08a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 16 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót.","shortLead":"Már 16 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót.","id":"20200312_koronavirus_fertozes_jarvany_karanten_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f35258e3-1253-463d-a8b9-98b0079f08a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb857ca-41fb-4cfc-aadf-db0c4efc7e69","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_koronavirus_fertozes_jarvany_karanten_magyarorszag","timestamp":"2020. március. 12. 10:49","title":"Újabb három koronavírus-fertőzöttet azonosítottak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]