Délután háromkor már hatályba is lépett az Orbán által jegyzett kormányrendelet. A veszélyhelyzet elhárításáért felelős kormánytagként Orbánt jelölték ki. A veszélyhelyzet elhárításáért felelős kormánytagként Orbánt jelölték ki. Koronavírus: már meg is jelent a kormányrendelet a veszélyhelyzetről 2020. március. 11. 15:24 az a kicsiny teremtény, amelynek koponyája páratlanul jól megőrződött egy 99 millió éves borostyánban. Egy 28 grammos mikrodinoszaurusz lehet a 99 millió éves borostyánban megőrződött kicsiny lény 2020. március. 12. 08:03 Március 23-ig kell az egyetemeknek megteremteni a távoktatás feltételeit, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szerint így garantált a hallgatók számára a félév akadálytalan teljesítése a koronavírus miatt hirdetett veszélyhelyzet alatt is. Koronavírus: másfél hét múlva indul az egyetemeken a távoktatás 2020. március. 12. 14:46 A Real Madrid és a Juventus játékosai karanténba kerültek. Bajnokok Ligája: Elhalasztják a jövő keddi mérkőzéseket 2020. március. 12. 18:23 Természetesen elsősorban a popkulturális értéke. Mi kerül egy strandautón 135 millió forintba? 2020. március. 12. 09:21 szerződésbontásukhoz. Megkerestük a nyílt levelet aláíró Hevér Gábort, Molnár Áront és Mészáros Mátét is: a színészek megalázottságról, takarásban síró kollégákról és súlyos szakmaiatlanságról számoltak be. Elmondták azt is, mit várnak a mostani kiállástól. „Nem Eszenyi Enikő ellen vagyunk, hanem a színházban dolgozókért" – megszólaltak a Víg korábbi tagjai 2020. március. 11. 11:25 Az Operettszínház élére 2018-ban kinevezett Kiss-B. Atilla nagy tervekkel vette át az intézményt, ám ezekből semmi nem valósult meg – írja a HVG. Atilla nagy tervekkel vette át az intézményt, ám ezekből semmi nem valósult meg. Operettszínház: se művészi megújulás, se „nemzeti fordulat" 2020. március. 11. 14:10 2012-ben figyeltek fel először a Necrus névre keresztelt botnetre a kiberbiztonsági szakemberek. Mostanra sikerült eljutniuk odáig, hogy semlegesítsék. 9 millió számítógépet fertőztek meg a hackerek, a Microsoft lekapcsolta a hálózatot 2020. március. 11. 13:03