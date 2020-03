Mindenki számára megnyílik hétvégére a Müpa médiatára

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74bdd72f-c487-4a24-a879-c5db8f0062fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat új beteg van, mind magyar állampolgár. Végigvettük, amit az eddigi betegekről tudni lehet.","shortLead":"Hat új beteg van, mind magyar állampolgár. Végigvettük, amit az eddigi betegekről tudni lehet.","id":"20200314_25_koronavirus_fertozott_van_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74bdd72f-c487-4a24-a879-c5db8f0062fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9614f724-5df2-4be4-a036-8e775e4f6461","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_25_koronavirus_fertozott_van_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 14. 09:08","title":"Immár 25 koronavírus-fertőzött van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lakást és pénzt is kapott az idős férfitól, de nem merte neki elmondani, hogy mindent eladott, és erotikus filmekben kezdett szerepelni. ","shortLead":"Lakást és pénzt is kapott az idős férfitól, de nem merte neki elmondani, hogy mindent eladott, és erotikus filmekben...","id":"20200313_borton_pornoszinesz_megolte_nagyapjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0af5498-5d32-434b-9cda-37e1e1375cd9","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_borton_pornoszinesz_megolte_nagyapjat","timestamp":"2020. március. 13. 15:45","title":"Tizenegy év börtönt kapott a pornószínész, aki megölte a nagyapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1068344c-21ef-4725-b29e-77f18e378145","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó hazai részlegénél eddig nem tapasztaltak megbetegedést – Kínában újraindult a termelés.","shortLead":"A japán gyártó hazai részlegénél eddig nem tapasztaltak megbetegedést – Kínában újraindult a termelés.","id":"20200312a_koronavirus_nem_akadalyozza_a_gyartast_az_esztergomi_suzukinal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1068344c-21ef-4725-b29e-77f18e378145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8568c6d4-2836-4578-95f3-55d4b14dcf5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200312a_koronavirus_nem_akadalyozza_a_gyartast_az_esztergomi_suzukinal","timestamp":"2020. március. 12. 14:53","title":"A koronavírus nem akadályozza a gyártást az esztergomi Suzukinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9824bdde-ffec-45a0-a738-46b4d305f0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Prukner Gábor szerint nem kell ekkora feneket keríteni a koronavírusnak.","shortLead":"Prukner Gábor szerint nem kell ekkora feneket keríteni a koronavírusnak.","id":"20200312_kaposmero_marcius_15_koronavirus_jarvany_prukner_gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9824bdde-ffec-45a0-a738-46b4d305f0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43ec9bd-409e-446a-8bf1-f47658abbc86","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_kaposmero_marcius_15_koronavirus_jarvany_prukner_gabor","timestamp":"2020. március. 12. 14:22","title":"Kaposmérő polgármesterét nem érdekli a veszélyhelyzet, ő megtartja az ünnepséget március 15-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c60b314-eb80-49a2-8fcf-340bb3d65962","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro cáfolja, hogy a koronavírus tesztje pozitív lett volna.","shortLead":"Jair Bolsonaro cáfolja, hogy a koronavírus tesztje pozitív lett volna.","id":"20200313_A_brazil_elnok_azt_allitja_hogy_nem_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c60b314-eb80-49a2-8fcf-340bb3d65962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f817ead-7335-42d5-be95-082ffe322f9c","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_A_brazil_elnok_azt_allitja_hogy_nem_fertozott","timestamp":"2020. március. 13. 18:35","title":"A brazil elnök azt állítja, hogy nem fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A bitcoin jegyzése 6000 dollár alá csúszott csütörtök kora délután, utoljára tavaly májusban volt ilyen gyenge.","shortLead":"A bitcoin jegyzése 6000 dollár alá csúszott csütörtök kora délután, utoljára tavaly májusban volt ilyen gyenge.","id":"20200312_Durvan_beszakadt_a_bitcoin_arfolyama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac1652b-ebb1-416a-93c1-ccd2cbfea70d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200312_Durvan_beszakadt_a_bitcoin_arfolyama","timestamp":"2020. március. 12. 14:17","title":"Durván beszakadt a bitcoin árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az adatok szerint ezen a héten fordult először mínuszba a járatok száma.","shortLead":"Az adatok szerint ezen a héten fordult először mínuszba a járatok száma.","id":"20200313_legiforgalom_legikozlekedes_magyarorszag_hungarocontrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39619203-47ab-41ab-9be3-37eb9c2c4870","keywords":null,"link":"/kkv/20200313_legiforgalom_legikozlekedes_magyarorszag_hungarocontrol","timestamp":"2020. március. 13. 09:52","title":"Magyarország fölött is jóval kevesebb repülőt látni most a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2fd5d6-f481-47e3-a869-083f49537f93","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szombaton mindenki számára megnyílik a Müpa digitális médiatára, amelyben 80 HD-minőségű koncertfelvétel és több mint 40 irodalmi est felvétele tekinthető meg online, ezúttal regisztráció nélkül - közölte az intézmény az MTI-vel.","shortLead":"Szombaton mindenki számára megnyílik a Müpa digitális médiatára, amelyben 80 HD-minőségű koncertfelvétel és több mint...","id":"20200314_Mindenki_szamara_megnyilik_hetvegere_a_Mupa_mediatara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f2fd5d6-f481-47e3-a869-083f49537f93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d2f3f4-626a-4b2e-873c-0d591decc261","keywords":null,"link":"/kultura/20200314_Mindenki_szamara_megnyilik_hetvegere_a_Mupa_mediatara","timestamp":"2020. március. 14. 11:49","title":"Mindenki számára megnyílik hétvégére a Müpa médiatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]