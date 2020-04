Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80740751-ff0e-46ed-9293-7203d336643c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pluszpénzekről szóló határozat már meg is jelent a Magyar Közlönyben.","shortLead":"A pluszpénzekről szóló határozat már meg is jelent a Magyar Közlönyben.","id":"20200410_kormanyhatarozat_migracio_magyar_kozlony_belugyminiszterium_tobbletforras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80740751-ff0e-46ed-9293-7203d336643c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0627dd8a-786e-4ece-851c-d5e87b580075","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_kormanyhatarozat_migracio_magyar_kozlony_belugyminiszterium_tobbletforras","timestamp":"2020. április. 10. 17:10","title":"Járvány van, de újabb milliárdok mennek a “rendkívüli migrációs nyomás kezelésére”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80740751-ff0e-46ed-9293-7203d336643c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Kossuth Rádióban azt mondta, fel kell készülni a tömeges fertőzések időszakára, a legdurvább időszakban 7500-8000 lélegeztetőkészülékre lehet szükség.","shortLead":"A miniszterelnök a Kossuth Rádióban azt mondta, fel kell készülni a tömeges fertőzések időszakára, a legdurvább...","id":"20200410_Orban_Viktor_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80740751-ff0e-46ed-9293-7203d336643c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa80a4f5-f9df-47df-92d7-c013669aebda","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_Orban_Viktor_koronavirus","timestamp":"2020. április. 10. 07:37","title":"Orbán Viktor: \"Még nem látom a fényt az alagút végén\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0486267d-e739-496f-b439-15e4505584a3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint vérlázító, hogy háborús helyzet van, az unió mégis 1,5 hónapot késlekedett a döntésekkel. Deutsch Tamás kitart amellett, hogy plusz pénzt egy forintot sem kapott az ország a közösségtől, a politikai világban pedig súlyosan csalódott. Holnap hasonló témákról kérdezzük a DK EP-képviselőjét, Dobrev Klárát. ","shortLead":"A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint vérlázító, hogy háborús helyzet van, az unió mégis 1,5 hónapot...","id":"20200410_Deutsch_Tamas_a_Home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0486267d-e739-496f-b439-15e4505584a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e40094-5684-46e7-96ee-37d741f65270","keywords":null,"link":"/360/20200410_Deutsch_Tamas_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 10. 18:00","title":"Deutsch Tamás a Home office-ban: \"Elementáris töketlenségét mutatta meg az EU\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fcd6a0e-0e60-4988-acac-7a0a5c634dbe","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"Közelíthető-e egymáshoz az európai és magyar felfogás, miszerint vannak \"európai\" és \"nemzeti\" értékek? Politológus szerzőnk ezúttal a jogállamiságon túl keresi a választ. ","shortLead":"Közelíthető-e egymáshoz az európai és magyar felfogás, miszerint vannak \"európai\" és \"nemzeti\" értékek? Politológus...","id":"20200411_Csizmadia_Ervin_Az_europai_ertekek_problemaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fcd6a0e-0e60-4988-acac-7a0a5c634dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46338133-cc36-4fa4-832b-d719a4989013","keywords":null,"link":"/360/20200411_Csizmadia_Ervin_Az_europai_ertekek_problemaja","timestamp":"2020. április. 11. 14:45","title":"Csizmadia Ervin: Az „európai értékek” problémája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c75fa3d-587c-4961-bf50-33f842a3f9ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közelmúltig kevesen gondolták volna, hogy a kiváló állapotban lévő oldtimer egyszer majd újra szolgálatba fog állni.","shortLead":"A közelmúltig kevesen gondolták volna, hogy a kiváló állapotban lévő oldtimer egyszer majd újra szolgálatba fog állni.","id":"20200410_egy_61_eves_orosz_mentoautot_is_bevetnek_a_koronavirus_elleni_harcban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c75fa3d-587c-4961-bf50-33f842a3f9ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608d03aa-ad52-4b2e-a480-adf54e51885f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200410_egy_61_eves_orosz_mentoautot_is_bevetnek_a_koronavirus_elleni_harcban","timestamp":"2020. április. 10. 06:41","title":"Egy 61 éves orosz mentőautót is bevetnek a koronavírus elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fd8190-2791-47a2-b052-0ce8e012ba56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CNN műsorvezetője a magyarországi rendeleti kormányzás felől érdeklődött. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a kérdéseit álhírekre alapozta.","shortLead":"A CNN műsorvezetője a magyarországi rendeleti kormányzás felől érdeklődött. A külgazdasági és külügyminiszter szerint...","id":"20200410_Szijjarto_Peter_nagyot_vitatkozott_a_fake_newsozasrol_Christiane_Amanpourral","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72fd8190-2791-47a2-b052-0ce8e012ba56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f575af-6d7b-4ed2-a1c7-8b807652661b","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_Szijjarto_Peter_nagyot_vitatkozott_a_fake_newsozasrol_Christiane_Amanpourral","timestamp":"2020. április. 10. 10:49","title":"Szijjártó Péter nagyot vitatkozott a fake news-ozásról Christiane Amanpourral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik politikus nemrég Szijjártó Péterrel is találkozott.","shortLead":"Az egyik politikus nemrég Szijjártó Péterrel is találkozott.","id":"20200410_Koronavirusos_egy_macedon_riporter_karantenban_a_politikusok_akikkel_interjuzott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cfd6689-a147-4bcd-ba71-64e939733e07","keywords":null,"link":"/vilag/20200410_Koronavirusos_egy_macedon_riporter_karantenban_a_politikusok_akikkel_interjuzott","timestamp":"2020. április. 10. 15:16","title":"Koronavírusos egy macedón riporter, karanténban a politikusok, akikkel interjúzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ec25ea-f6c8-475b-ab0f-c5fae8388d33","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szentkirályi Alexandra szerint a koronavírus ott lehet minden településen, ott van minden megyében, mindenki lehet fertőzött. ","shortLead":"Szentkirályi Alexandra szerint a koronavírus ott lehet minden településen, ott van minden megyében, mindenki lehet...","id":"20200411_A_kormanyszovivo_szerint_csak_most_jon_a_neheze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63ec25ea-f6c8-475b-ab0f-c5fae8388d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a72283c-3e95-4e44-915d-1c13fd280878","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_A_kormanyszovivo_szerint_csak_most_jon_a_neheze","timestamp":"2020. április. 11. 12:57","title":"A kormányszóvivő szerint csak most jön a neheze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]