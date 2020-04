Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d","c_author":"Tordai Bence","category":"360","description":"Az új koronavírus olyan súlyos világjárványt okoz, amilyet emberöltők óta nem látott a világ. De a nyomában járó gazdasági összeomlás és társadalmi válság is legalább annyi szenvedést hoz, mint a járvány maga. Vélemény.","shortLead":"Az új koronavírus olyan súlyos világjárványt okoz, amilyet emberöltők óta nem látott a világ. De a nyomában járó...","id":"20200417_Tordai_Bence_Mersekelni_a_szenvedest__ez_most_a_legfobb_feladat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78753eb0-ce20-437a-b07f-6b07f6996bfd","keywords":null,"link":"/360/20200417_Tordai_Bence_Mersekelni_a_szenvedest__ez_most_a_legfobb_feladat","timestamp":"2020. április. 17. 13:00","title":"Tordai Bence: Mérsékelni a szenvedést – ez most a legfőbb feladat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc8eea6-2e9a-4bbb-8b6a-1f86ea59dda4","c_author":"Gomperz Tamás","category":"360","description":"Miért kell kidobni az összes többi beteget, ha egyszer csökken az esetszám? Mi az új stratégia?","shortLead":"Miért kell kidobni az összes többi beteget, ha egyszer csökken az esetszám? Mi az új stratégia?","id":"20200415_Gomperz_A_gorbe_visszadomboritasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdc8eea6-2e9a-4bbb-8b6a-1f86ea59dda4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0ad571-df42-445d-a29d-4601ec4f6e45","keywords":null,"link":"/360/20200415_Gomperz_A_gorbe_visszadomboritasa","timestamp":"2020. április. 16. 14:00","title":"Gomperz: A görbe visszadomborítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400ed957-b9ab-4586-9ad1-68b4ccc085cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tüzet mostanra ugyan eloltották Csernobil környékén, ám Kijevben közben erősen szennyezetté vált a levegő.","shortLead":"A tüzet mostanra ugyan eloltották Csernobil környékén, ám Kijevben közben erősen szennyezetté vált a levegő.","id":"20200417_csernobil_erdotuz_kijev_levego","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=400ed957-b9ab-4586-9ad1-68b4ccc085cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ac2c5e-c888-4257-8220-0926bd160793","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_csernobil_erdotuz_kijev_levego","timestamp":"2020. április. 17. 15:33","title":"Veszélyessé vált a levegő Kijevben a csernobili erdőtűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6cbf3b-e8e2-41bd-974b-875c585562b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók nagy részénél aktiválta a megújult, sötét móddal is rendelkező hírfolyamot a Facebook. Már csak ez utóbbi funkcióért is érdemes kipróbálni.","shortLead":"A felhasználók nagy részénél aktiválta a megújult, sötét móddal is rendelkező hírfolyamot a Facebook. Már csak...","id":"20200416_facebook_sotet_mod_uj_hirfolyam_dizajn_kullem_bekapcsolasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef6cbf3b-e8e2-41bd-974b-875c585562b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b02f85f-a653-48f8-a04d-a0a3221c1cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_facebook_sotet_mod_uj_hirfolyam_dizajn_kullem_bekapcsolasa","timestamp":"2020. április. 16. 08:03","title":"Lépjen fel a Facebookra, önhöz is megérkezhetett az új hírfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71159db2-a5e6-4bdd-9d5d-563c0a6eb344","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Li Edelkoort szerint a koronavírus elhozza a túltermelés és a túlfogyasztás végét és a járvány után teljesen átformálódhat a társadalom és ahogy a cégek működnek. ","shortLead":"Li Edelkoort szerint a koronavírus elhozza a túltermelés és a túlfogyasztás végét és a járvány után teljesen...","id":"20200416_A_remenygazdasag_eljovetelet_josolja_a_trendkutato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71159db2-a5e6-4bdd-9d5d-563c0a6eb344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c09e10d-7877-440a-9a85-8b8e5f81b5a1","keywords":null,"link":"/zhvg/20200416_A_remenygazdasag_eljovetelet_josolja_a_trendkutato","timestamp":"2020. április. 16. 12:47","title":"A „reménygazdaság” kezdetét jósolja a trendkutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4300ec-5a2d-419b-a3fa-59f62a5972e7","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nagyon sok kérdést és aggályt vet fel a májusi érettségi tanárok és igazgatók szerint. Beszéltünk olyannal, aki ebben a helyzetben szélesre tárná az egyetemek kapuját a felvételizők előtt, akik megajánlott jeggyel kerülhetnének be idén. A kormány viszont nem tágít: májusban indul az érettségi.","shortLead":"Nagyon sok kérdést és aggályt vet fel a májusi érettségi tanárok és igazgatók szerint. Beszéltünk olyannal, aki ebben...","id":"20200416_Erettsegi_kormany_szakszervezet_tanar_igazgato_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a4300ec-5a2d-419b-a3fa-59f62a5972e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374cd3cb-6371-4931-95f4-e0483e7c22f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Erettsegi_kormany_szakszervezet_tanar_igazgato_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 18:20","title":"Kockázatos májusban tartani az érettségit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Müller Cecília elmondása szerint már március 23-án már kijelölték a központot a fertőzöttek ellátására. ","shortLead":"Müller Cecília elmondása szerint már március 23-án már kijelölték a központot a fertőzöttek ellátására. ","id":"20200417_A_Budai_Egeszsegkozpont_kulon_engedely_nelkul_fogadhat_koronavirusos_betegeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c727659-844d-4898-8329-db371e0e767e","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_A_Budai_Egeszsegkozpont_kulon_engedely_nelkul_fogadhat_koronavirusos_betegeket","timestamp":"2020. április. 17. 06:09","title":"A Budai Egészségközpont külön engedély nélkül fogadhat koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férj így hamarosan akár dolgozni is mehet. ","shortLead":"A férj így hamarosan akár dolgozni is mehet. ","id":"20200416_koronavirusos_gyerek_nem_tesztelik_a_csaladot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccebba0a-1367-48e8-90c2-0fb4e413298f","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_koronavirusos_gyerek_nem_tesztelik_a_csaladot","timestamp":"2020. április. 16. 17:10","title":"Koronavírusos egy nyugat-dunántúli házaspár fél éves gyereke, a szülőket mégsem tesztelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]