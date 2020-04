A járványügyi helyzet miatt az évad végéig zárva tart a Müpa, azonban hamarosan megkezdődik a jegyértékesítés a 2020/2021-es szezon egyes előadásaira és koncertjeire - közölte a Müpa pénteken.

A Müpa a látogatók, művészek és munkatársak egészségét szem előtt tartva a 2019/2020-as évad hátralévő részében zárva tart, azaz minden tervezett előadását lemondja július 7-ig. Az évad hátralévő részére megvásárolt jegyeket és bérleteket a Müpa egy kifejezetten erre a célra létrehozott online felületen váltja vissza - áll az összegzésben.

"Közönségünk és művészeink biztonsága érdekében az idei évad hátralévő részében az előadásokat nem tartjuk meg, ugyanakkor a Müpa csapata ezekben a kihívásokkal teli időkben is fáradhatatlanul dolgozik azért, hogy a Müpa-élmény digitálisan is elérhető legyen. Az online közvetítések sikere mellett is tudjuk, hogy az élő produkciók varázsát semmi sem pótolhatja, és bízunk abban, hogy a jövő évadban ismét emlékezetes pillanatokat élhetünk át együtt, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben és a Fesztivál Színházban" - idézi a közlemény Káel Csabát, a Müpa vezérigazgatóját.

A rendkívüli helyzetre való tekintettel a megszokottnál hamarabb, április 22-én és 23-án bontják meg bérleteiket, így ekkortól szólójegyeket is lehet vásárolni a jövő évad világsztárjainak koncertjeire - olvasható a közleményben.

Mint írják, a Müpa 2020/2021-ben is olyan legendás karmestereket, világklasszis szólistákat és kiemelkedő együtteseket vonultat fel többek között, mint Sir Antonio Pappano és a római Santa Cecilia Akadémia Zenekara, a Philharmonia Orchestra és Esa-Pekka Salonen, a Mahler Chamber Orchestra és Daniele Gatti, a Bécsi Filharmonikusok és Daniel Harding, Várdai István vagy a Győri Balett.

Az ideiglenesen zárva tartó Müpa regisztráció nélkül elérhetővé tette HD-minőségű felvételeket tartalmazó médiatárát. Az intézmény a Müpa Home című online közvetítéssorozatával az elmúlt évek legemlékezetesebb koncertjeinek világsztárjait mutatja be. A képernyők előtt ülők ezen a hétvégén az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus Mozart-estjét, valamint Grieg Peer Gyntjét tekinthetik meg. Az április 20-i héten pedig újra átélhetik a Kobajasi Kenicsiró vezényelte Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának koncertjét, Diana Damrau és Nicolas Testé bel canto gáláját és a Recirquel Újcirkusz Társulat ikonikus előadását, A Meztelen Bohócot.