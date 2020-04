Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36fc3906-5f9d-4577-bf7d-821c222793f3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bár még mindig él az előítélet, hogy a macskák csak táplálékadóként tekintenek az emberre, egyre több tanulmány bizonyítja ennek ellenkezőjét. ","shortLead":"Bár még mindig él az előítélet, hogy a macskák csak táplálékadóként tekintenek az emberre, egyre több tanulmány...","id":"20200418_macskak_egyedullet_szenvedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36fc3906-5f9d-4577-bf7d-821c222793f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65f8c77-b3f5-4a12-abe8-79e5c55a93ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20200418_macskak_egyedullet_szenvedes","timestamp":"2020. április. 18. 10:03","title":"Kiderült: szenved ám a macska, ha nincs otthon a gazdi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A gazdaság visszaesése nagyobb lesz, mint amire a jegybank és a pénzügyi tárca számít, ennek megfelelően kellene kalibrálni a kormányzati segítséget – mondja Riecke Werner pénzügyi közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank korábbi alelnöke.","shortLead":"A gazdaság visszaesése nagyobb lesz, mint amire a jegybank és a pénzügyi tárca számít, ennek megfelelően kellene...","id":"202016__riecke_werner_kozgazdasz__akormanyzati_valsagkezelesrol__hirtelen_halal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9159e62-23bb-418d-9b40-0d99e23f2b0f","keywords":null,"link":"/360/202016__riecke_werner_kozgazdasz__akormanyzati_valsagkezelesrol__hirtelen_halal","timestamp":"2020. április. 17. 11:00","title":"„A kilábalás nem gyors visszapattanás lesz, hanem lassú, elnyújtott folyamat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d","c_author":"Tordai Bence","category":"360","description":"Az új koronavírus olyan súlyos világjárványt okoz, amilyet emberöltők óta nem látott a világ. De a nyomában járó gazdasági összeomlás és társadalmi válság is legalább annyi szenvedést hoz, mint a járvány maga. Vélemény. (Az írásra reagáló ellenvéleményt is talál a cikkben.)","shortLead":"Az új koronavírus olyan súlyos világjárványt okoz, amilyet emberöltők óta nem látott a világ. De a nyomában járó...","id":"20200417_Tordai_Bence_Mersekelni_a_szenvedest__ez_most_a_legfobb_feladat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78753eb0-ce20-437a-b07f-6b07f6996bfd","keywords":null,"link":"/360/20200417_Tordai_Bence_Mersekelni_a_szenvedest__ez_most_a_legfobb_feladat","timestamp":"2020. április. 17. 13:00","title":"Tordai Bence: Mérsékelni a szenvedést – ez most a legfőbb feladat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d609bc-5bdb-4e85-9d73-cf1228262977","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Rokid fejlesztése hőkamerával rendelkezik, amellyel messzebbről, nagyobb tömegek testhője is ellenőrizhető.","shortLead":"A kínai Rokid fejlesztése hőkamerával rendelkezik, amellyel messzebbről, nagyobb tömegek testhője is ellenőrizhető.","id":"20200417_rokid_okosszemuveg_koronavirus_testhomerseklet_merese_ellenorzese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94d609bc-5bdb-4e85-9d73-cf1228262977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6213df6f-38a0-46d7-a396-73d36e2a6285","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_rokid_okosszemuveg_koronavirus_testhomerseklet_merese_ellenorzese","timestamp":"2020. április. 17. 11:33","title":"Elkészült a szemüveg, amellyel kiszúrható sok koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fertőtlenítőszerek és védőeszközök beszerzésével büszkélkedett a bolgár kormány, de újságírók kiderítették, hogy nagyrészt csak drágább ételt cseréltek olcsóbbra.","shortLead":"Fertőtlenítőszerek és védőeszközök beszerzésével büszkélkedett a bolgár kormány, de újságírók kiderítették...","id":"20200417_orvosi_felszereles_datolya_bulgaria_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17151df-06d3-4f88-bff2-7f64909547e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_orvosi_felszereles_datolya_bulgaria_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 17:58","title":"Orvosi eszközök helyett datolyát szerzett Bulgária az Egyesült Arab Emírségektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27399823-dbb0-429d-b991-9a134bc205bb","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Néhány nap múlva a Facebook és a Messenger üzenetküldő is új reakciógombbal bővül a világot sújtó koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Néhány nap múlva a Facebook és a Messenger üzenetküldő is új reakciógombbal bővül a világot sújtó koronavírus-járvány...","id":"20200417_facebook_reakciogombok_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27399823-dbb0-429d-b991-9a134bc205bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af41d81-d9a1-4716-a664-7aaff24e09a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_facebook_reakciogombok_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 17. 19:03","title":"Új reakciógombokat vezet be a Facebook a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d233270c-bbda-427b-8cd7-c2974b84e1bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Spanyol kutatók szerint érdemes lehet a lábat is megvizsgálni, amikor a koronavírus-fertőzés tünetei után kutatnak az orvosok.","shortLead":"Spanyol kutatók szerint érdemes lehet a lábat is megvizsgálni, amikor a koronavírus-fertőzés tünetei után kutatnak...","id":"20200417_koronavirus_fertozes_megbetegedes_lezio_kiutes_serules_seb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d233270c-bbda-427b-8cd7-c2974b84e1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281f7957-ec24-4b58-8a6e-5fd8dbd26f22","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_koronavirus_fertozes_megbetegedes_lezio_kiutes_serules_seb","timestamp":"2020. április. 17. 10:03","title":"Találtak egy új, bizarr tünetet a lábon, ami koronavírus-fertőzésre utalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autó egyik utasa meghalt.","shortLead":"Az autó egyik utasa meghalt.","id":"20200417_Auto_es_traktor_utkozott_Galgagutan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc7ab2e-0fb4-4759-85c6-02821e42b86f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200417_Auto_es_traktor_utkozott_Galgagutan","timestamp":"2020. április. 17. 07:38","title":"Autó és traktor ütközött Galgagután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]