[{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök vejének a cége is eladja a részvénycsomagját, miután a Konzum a múlt héten bejelentette, hogy értékesítette a részesedését.","shortLead":"A miniszterelnök vejének a cége is eladja a részvénycsomagját, miután a Konzum a múlt héten bejelentette...","id":"20200422_Meszaros_Lorinc_utan_Tiborcz_Istvan_is_kiszall_az_Appenninbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63aeab50-df79-44c6-94fb-034dfae7f882","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_Meszaros_Lorinc_utan_Tiborcz_Istvan_is_kiszall_az_Appenninbol","timestamp":"2020. április. 22. 18:30","title":"Mészáros Lőrinc után Tiborcz István is kiszáll az Appeninnből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3902db2c-181b-47b7-b2b0-1661384e8d71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyszeri, 50 ezres támogatást adnak Budapesten.","shortLead":"Egyszeri, 50 ezres támogatást adnak Budapesten.","id":"20200422_dk_otthonapolasi_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3902db2c-181b-47b7-b2b0-1661384e8d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0709795b-b74b-4225-8822-e3d652c06046","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_dk_otthonapolasi_tamogatas","timestamp":"2020. április. 22. 17:43","title":"Otthonápolási támogatást adnak a DK-s kerületek a kórházakból hazaküldött betegek családjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A spanyol kormány lazít a korlátozásokon, hétfőtől egyórás sétára mehetnek a 14 évesnél fiatalabbak.","shortLead":"A spanyol kormány lazít a korlátozásokon, hétfőtől egyórás sétára mehetnek a 14 évesnél fiatalabbak.","id":"20200423_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_spanyolorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e553e6a-4271-4561-9c19-c2013527ba1a","keywords":null,"link":"/vilag/20200423_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_spanyolorszag","timestamp":"2020. április. 23. 12:57","title":"Már több mint 22 ezren haltak bele a koronavírus-fertőzésbe Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c76e695-7c56-4fb4-bc5e-952af2b25b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dílerek árlistával készültek a fesztiválra, ahol 20 kilogramm kábítószert akartak eladni.","shortLead":"A dílerek árlistával készültek a fesztiválra, ahol 20 kilogramm kábítószert akartak eladni.","id":"20200423_sziget_fesztival_kabitoszer_diler_ugyeszseg_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c76e695-7c56-4fb4-bc5e-952af2b25b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f32b15e-d6e0-4395-b647-c6b7333a8d8b","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_sziget_fesztival_kabitoszer_diler_ugyeszseg_vademeles","timestamp":"2020. április. 23. 10:18","title":"Fegyházbüntetést kér az ügyészség a két hollandra, akik a Szigeten árultak drogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a6042e-54c2-4016-959c-7d9d77d3a087","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik legnagyobb lengyel napilap, a Fakt csütörtöki száma magyar nyelvű kommentárral a címlapon jelent meg.","shortLead":"Az egyik legnagyobb lengyel napilap, a Fakt csütörtöki száma magyar nyelvű kommentárral a címlapon jelent meg.","id":"20200423_A_lengyel_bulvar_tombol_a_magyar_kormanymedia_Tuskhamisitasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4a6042e-54c2-4016-959c-7d9d77d3a087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176baf1f-27fb-42bb-9869-9b8acabf76a8","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_A_lengyel_bulvar_tombol_a_magyar_kormanymedia_Tuskhamisitasa_miatt","timestamp":"2020. április. 23. 07:50","title":"A lengyel bulvár tombol a magyar kormánymédia Tusk-hamisítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lakáshitelesek 30-40 százaléka nem kért a járvány miatt bevezetett törlesztési moratóriumból. 2019-ben még közel 10 százalékkal nőtt a lakáshitel-állomány, ám a járvány miatt csökkenés várható a hitelpiacon.","shortLead":"A lakáshitelesek 30-40 százaléka nem kért a járvány miatt bevezetett törlesztési moratóriumból. 2019-ben még közel 10...","id":"20200422_2019ben_a_lakasok_kozel_ketharmadat_hitelre_vettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3db79d-856a-48b4-b561-9f0c559f9132","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_2019ben_a_lakasok_kozel_ketharmadat_hitelre_vettek","timestamp":"2020. április. 22. 11:55","title":"2019-ben a lakások közel kétharmadát hitelre vették, ennek vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy hét alatt közel 12 ezerrel lettek többen az álláskeresők.","shortLead":"Egy hét alatt közel 12 ezerrel lettek többen az álláskeresők.","id":"20200421_koronavirus_jarvany_allaskeresok_munkanelkuliseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11219c3e-c635-49c1-ad0c-7f18af448743","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_koronavirus_jarvany_allaskeresok_munkanelkuliseg","timestamp":"2020. április. 21. 17:18","title":"Gyorsan nő a munkanélküliek száma, már több mint 320 ezren vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5068f829-4798-4e44-a493-6fb511f99d28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 15 ezer ember mozgatnak meg éves szinten a Medve Szabadtéri Matekverseny szervezői, akik most egy otthonról játszható online kalandjátékot indítanak, nem csak gyerekeknek. A szombati versenyre nincs létszámlimit, több ezer érdeklődőt várnak.","shortLead":"Több mint 15 ezer ember mozgatnak meg éves szinten a Medve Szabadtéri Matekverseny szervezői, akik most egy otthonról...","id":"20200422_medve_matek_logirintus_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5068f829-4798-4e44-a493-6fb511f99d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c67f91f-4b51-442c-92a0-7cfefa398f5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_medve_matek_logirintus_jatek","timestamp":"2020. április. 22. 07:03","title":"Több ezer embert várnak szombaton a Medve Matek ingyenes, logikai kalandjátékába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]