Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023","c_author":"Herczog László","category":"360","description":"A kabinet valóban támogatja a részmunkaidős foglalkoztatást, de elfelejtkezik a megélhetésüket elvesztők sokkal népesebb csoportjáról – reagál a döntésekre a Bajnai-kormány munkaügyi minisztere.","shortLead":"A kabinet valóban támogatja a részmunkaidős foglalkoztatást, de elfelejtkezik a megélhetésüket elvesztők sokkal...","id":"202016__reszmunkaido__teljes_leallas__berkompenzacio__vedtelenul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075134fd-be5e-4fb5-b5c2-15c99243950a","keywords":null,"link":"/360/202016__reszmunkaido__teljes_leallas__berkompenzacio__vedtelenul","timestamp":"2020. április. 21. 16:45","title":"Bérkiegészítés: nem azzal van baj, amit a kormány tesz, hanem azzal, amit nem tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75610f6-c058-455b-a0aa-6cf5e067eaa7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a motorja nem is fog úgy szólni, mint a 30 évvel ezelőtti 205 GTi-nek, élményautózni biztosan lehet majd vele. ","shortLead":"Ha a motorja nem is fog úgy szólni, mint a 30 évvel ezelőtti 205 GTi-nek, élményautózni biztosan lehet majd vele. ","id":"20200423_Villanyautokent_elhet_tovabb_csak_Peugeot_GTi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a75610f6-c058-455b-a0aa-6cf5e067eaa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f21f311-c075-4cfc-94d5-c0acdf4dc260","keywords":null,"link":"/cegauto/20200423_Villanyautokent_elhet_tovabb_csak_Peugeot_GTi","timestamp":"2020. április. 23. 11:36","title":"Villanyautóként élhet tovább a Peugeot GTi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3139eb35-3008-4231-b68a-b3301f3d0ae7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már hetekkel az első regisztrált halálos áldozat előtt többen is életüket vesztették a betegségben.","shortLead":"Már hetekkel az első regisztrált halálos áldozat előtt többen is életüket vesztették a betegségben.","id":"20200422_Sokkal_korabban_gyilkolt_a_koronavirus_az_USAban_mint_eddig_gondoltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3139eb35-3008-4231-b68a-b3301f3d0ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72086c97-36ea-48ef-b5ae-3421af45f182","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_Sokkal_korabban_gyilkolt_a_koronavirus_az_USAban_mint_eddig_gondoltak","timestamp":"2020. április. 22. 11:25","title":"Sokkal korábban gyilkolt a koronavírus az USA-ban, mint eddig gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0584bfb9-bef4-443e-abaa-5c6a26379647","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindennapi létesítménynek ad majd otthont a festői Seychelle-szigetek: a világ legnagyobb úszó naperőműve az ország energiatermelésének két százalékáról gondoskodhat.","shortLead":"Nem mindennapi létesítménynek ad majd otthont a festői Seychelle-szigetek: a világ legnagyobb úszó naperőműve az ország...","id":"20200423_seychelle_szigetek_legnagyobb_sos_vizen_uszo_naperomu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0584bfb9-bef4-443e-abaa-5c6a26379647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"862ba1c3-ff18-4659-a5e9-b10823ca3bfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_seychelle_szigetek_legnagyobb_sos_vizen_uszo_naperomu","timestamp":"2020. április. 23. 11:33","title":"Gigantikus úszó naperőművet építenek a Seychelle-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Szerte Európában nagyot nőtt ugyan a kormányzó pártok, közhatalmat gyakorló politikusok népszerűsége, ez azonban kérészéletű lehet, mert a legtöbb esetben a kormányok belebuknak a gazdasági válságba.","shortLead":"Szerte Európában nagyot nőtt ugyan a kormányzó pártok, közhatalmat gyakorló politikusok népszerűsége, ez azonban...","id":"20200422_A_virus_Orbant_es_tarsait_erositi_de_a_valsag_mindent_borithat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c04824-c494-4f92-883c-44ded4931acf","keywords":null,"link":"/360/20200422_A_virus_Orbant_es_tarsait_erositi_de_a_valsag_mindent_borithat","timestamp":"2020. április. 22. 06:30","title":"A vírus Orbánt és társait erősíti, de a válság mindent boríthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba673f3b-0dee-4a26-a7af-92f72e36afe6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak kölcsönzött munkaerőt épít le a Continental, a kormány bérprogramját pedig „köszönettel fogadták”, „jelentős támogatás”, valószínűleg igénybe is fogják venni.","shortLead":"Csak kölcsönzött munkaerőt épít le a Continental, a kormány bérprogramját pedig „köszönettel fogadták”, „jelentős...","id":"20200422_A_Continental_reagalt_ra_hogy_elegedetlenek_lennenek_a_kormanyzati_bertamogatassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba673f3b-0dee-4a26-a7af-92f72e36afe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6e09e2-3906-44ce-9bf0-4bf55e16d9f8","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_A_Continental_reagalt_ra_hogy_elegedetlenek_lennenek_a_kormanyzati_bertamogatassal","timestamp":"2020. április. 22. 17:22","title":"A Continental reagált rá, hogy elégedetlenek lennének a kormányzati bértámogatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1303d6-8c07-4f83-8e87-8885f04a31e4","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"Lehet vitatkozni azon, az utóbbi évek tavaszai közül melyik volt izgalmasabb a HVG életében. A magunk részéről mindegyiket ki tudtuk volna hagyni…","shortLead":"Lehet vitatkozni azon, az utóbbi évek tavaszai közül melyik volt izgalmasabb a HVG életében. A magunk részéről...","id":"20200423_Nagy_Ivan_Zsolt_Maradjanak_velunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb1303d6-8c07-4f83-8e87-8885f04a31e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394182e8-b700-4533-875e-15992b4d08f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_Nagy_Ivan_Zsolt_Maradjanak_velunk","timestamp":"2020. április. 23. 09:00","title":"Nagy Iván Zsolt: Maradjanak velünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c521ce-4d9b-4693-8c26-d8523d66b567","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyíregyházán, némi pápagond és gulyásleves után lépett fel a zenekar. ","shortLead":"Nyíregyházán, némi pápagond és gulyásleves után lépett fel a zenekar. ","id":"20200421_Elokerult_egy_Kispal_es_a_Borzkoncertfelvetel_1991bol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60c521ce-4d9b-4693-8c26-d8523d66b567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008fb7dd-dacb-47b9-8f21-952ce551d927","keywords":null,"link":"/kultura/20200421_Elokerult_egy_Kispal_es_a_Borzkoncertfelvetel_1991bol","timestamp":"2020. április. 21. 14:33","title":"Előkerült egy Kispál és a Borz-koncertfelvétel 1991-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]