Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"129edf25-8628-4811-88f3-0825641df4c1","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Nincs egységes stratégia a különböző országokban az érettségik lebonyolításával kapcsolatban. Van, ahol a szokásos időben, speciális feltételek mellett megtartják, mint Magyarországon, másutt halasztják a vizsgákat, számos országban pedig eltörölték. Villámkörkép.\r

\r

","shortLead":"Nincs egységes stratégia a különböző országokban az érettségik lebonyolításával kapcsolatban. Van, ahol a szokásos...","id":"20200422_Nem_lesz_mindenhol_iden_erettsegi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=129edf25-8628-4811-88f3-0825641df4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a8422d-1b46-4d02-8a62-5cb7b72e547b","keywords":null,"link":"/kultura/20200422_Nem_lesz_mindenhol_iden_erettsegi","timestamp":"2020. április. 22. 12:08","title":"Nem lesz mindenhol érettségi idén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d253dec-f9fb-4800-b8b3-00b05eeab71c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Van egy nagy különbség Orbán Viktor és Donald Trump amerikai elnök között: a magyar miniszterelnök okosabban választ mobiltelefont. ","shortLead":"Van egy nagy különbség Orbán Viktor és Donald Trump amerikai elnök között: a magyar miniszterelnök okosabban választ...","id":"20200422_orban_viktor_mobiltelefonja_nokia_6700_butatelefon_barack_obama_blackberry_donald_trump_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d253dec-f9fb-4800-b8b3-00b05eeab71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87d50a3-a79c-44d5-9e69-c614c0147bfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_orban_viktor_mobiltelefonja_nokia_6700_butatelefon_barack_obama_blackberry_donald_trump_iphone","timestamp":"2020. április. 22. 14:03","title":"De miért használ Orbán Viktor egy gagyinak tűnő Nokiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A svájci tudósok korábban már dolgoztak olyan érzékelőkön, amelyek képesek kimutatni a levegőben lévő baktériumokat és vírusokat, január óta viszont határozott irányt vett a kutatásuk.","shortLead":"A svájci tudósok korábban már dolgoztak olyan érzékelőkön, amelyek képesek kimutatni a levegőben lévő baktériumokat és...","id":"20200422_koronavirus_jarvany_biszenzor_svajc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e90f69-f177-42d5-9be8-61d8ccc5648d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_koronavirus_jarvany_biszenzor_svajc","timestamp":"2020. április. 22. 17:03","title":"Csináltak egy kütyüt, ami kimutathatja, ha koronavírus van a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb654d7-8143-4108-862b-355ad5c0e72a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint egymilliárd állat pusztult el és óriási területek égtek le az Ausztráliában hónapokon át tomboló bozóttüzekben, melyek füstjét több ezer kilométerrel messzebb is érezni lehetett.","shortLead":"Több mint egymilliárd állat pusztult el és óriási területek égtek le az Ausztráliában hónapokon át tomboló...","id":"20200422_ausztralia_bozottuz_tuzvesz_szen_dioxid_legszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eb654d7-8143-4108-862b-355ad5c0e72a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b70c3c-4049-4fd8-afc8-e24fc8b7bba9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_ausztralia_bozottuz_tuzvesz_szen_dioxid_legszennyezes","timestamp":"2020. április. 22. 21:03","title":"Ausztrál bozóttűz: kiszámolták, mennyi szén-dioxid került a levegőbe, az eredmény elkeserítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772f77a8-b15a-46eb-9c6a-aa5916de3ac4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem azt fogják vizsgálni a szabályok enyhítésekor, hogy melyik iparágaknak vagy régióknak lenne gazdaságilag szüksége a nyitásra, hanem az egészségügyi helyzet alapján döntenek – ígérte a miniszterelnök.","shortLead":"Nem azt fogják vizsgálni a szabályok enyhítésekor, hogy melyik iparágaknak vagy régióknak lenne gazdaságilag szüksége...","id":"20200421_olaszorszag_jarvany_giuseppe_conte_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=772f77a8-b15a-46eb-9c6a-aa5916de3ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ebd4aeb-7b30-42fa-94bb-71bf4c83dbab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_olaszorszag_jarvany_giuseppe_conte_koronavirus","timestamp":"2020. április. 21. 12:04","title":"Május 4-én elkezdik enyhíteni a járvány miatti szigort Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e394dfd9-9804-4969-8730-914516f6cf1e","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Leállt a fél világ, Kína felett kitisztult az ég, globálisan jelentősen lecsökkent a károsanyag-kibocsátás: a Föld napján ünnepelhetnénk, de valójában mindez meg sem kottyan a klímaváltozásnak. Mostanra pedig az is világos, hogy a környezetünk tendenciózus pusztítása hozzájárult a koronavírus-járványhoz. Ha eddig kongatták, most már verik a kutatók a vészharangot: az epidémia lehet az egyik utolsó nagy lehetőségünk. ","shortLead":"Leállt a fél világ, Kína felett kitisztult az ég, globálisan jelentősen lecsökkent a károsanyag-kibocsátás: a Föld...","id":"20200422_eghajlatvaltozas_karosanyag_kibocsatas_fold_napja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e394dfd9-9804-4969-8730-914516f6cf1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44284e3-eb5d-4ec0-8fde-c8402f4605cf","keywords":null,"link":"/elet/20200422_eghajlatvaltozas_karosanyag_kibocsatas_fold_napja","timestamp":"2020. április. 22. 20:00","title":"Ürge-Vorsatz Diána: A járvány hatása az éghajlatra nulla, elhanyagolható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66119419-a010-40d9-9b9a-abf51e1db696","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány elején azt mondta a miniszterelnök: 2560 gép van hazánkban, ehhez szereznek be folyamatosan Kínából.","shortLead":"A koronavírus-járvány elején azt mondta a miniszterelnök: 2560 gép van hazánkban, ehhez szereznek be folyamatosan...","id":"20200422_Nyolcezer_lelegeztetogeppel_szamol_Orban_eddig_700_erkezett_Kinabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66119419-a010-40d9-9b9a-abf51e1db696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778556b7-58cd-44d5-bf7d-109a3db7a474","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Nyolcezer_lelegeztetogeppel_szamol_Orban_eddig_700_erkezett_Kinabol","timestamp":"2020. április. 22. 13:02","title":"Nyolcezer lélegeztetőgéppel számol Orbán, eddig 700 érkezett Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ca4bc7-09a4-4d47-8021-cd0e6e61cfa0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szél azért néhol megerősödhet.","shortLead":"A szél azért néhol megerősödhet.","id":"20200422_idojaras_elorejelzes_tavasz_szerda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62ca4bc7-09a4-4d47-8021-cd0e6e61cfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd5f42f-d3ff-47c7-a28d-7dedc692d7db","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_idojaras_elorejelzes_tavasz_szerda","timestamp":"2020. április. 22. 05:06","title":"Marad a nyugodt, tavaszi idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]