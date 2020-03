Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a50411c-6ac4-4357-aa45-15761805733d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A népszerű építőjáték, a Minecraft lett azoknak a híreknek az otthona, amelyeket bizonyos kormányok betiltottak.","shortLead":"A népszerű építőjáték, a Minecraft lett azoknak a híreknek az otthona, amelyeket bizonyos kormányok betiltottak.","id":"20200316_minecraft_konyvtar_cenzura_betiltott_hirek_sajtoszabadsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a50411c-6ac4-4357-aa45-15761805733d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e3f7fa-9c19-47b5-9e92-6a51319fe517","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_minecraft_konyvtar_cenzura_betiltott_hirek_sajtoszabadsag","timestamp":"2020. március. 16. 20:30","title":"A Minecraftban építettek könyvtárat az írásoknak, amelyeket letiltottak a kormányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napsütést, szelet, enyhe időt ígér az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Napsütést, szelet, enyhe időt ígér az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20200316_kora_tavasz_idojaras_marcius16","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb3a215-b507-41f0-9a7f-f639c71a34b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_kora_tavasz_idojaras_marcius16","timestamp":"2020. március. 16. 05:51","title":"Hamisítatlan kora tavaszi idő lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Újabb rendeletet hozott a kormány a koronavírus miatti veszélyhelyzetben. A vendéglátás háromkor zár, az élelmiszerüzletek és a patikák nyitva lehetnek. A kormány jogszabályban kéri az időseket, maradjanak otthon.\r

","shortLead":"Újabb rendeletet hozott a kormány a koronavírus miatti veszélyhelyzetben. A vendéglátás háromkor zár...","id":"20200316_Megjelent_a_kormanyrendelet_a_boltok_bezarasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f6b335-fdf4-4054-91cd-dd484846f75a","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Megjelent_a_kormanyrendelet_a_boltok_bezarasarol","timestamp":"2020. március. 16. 18:55","title":"Megjelent a kormányrendelet a boltok bezárásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6667c1-4775-4723-9e48-c267d8523dfe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az első beteg hétfőn kapja meg a kísérleti vakcinát.","shortLead":"Az első beteg hétfőn kapja meg a kísérleti vakcinát.","id":"20200316_koronavirus_oltoanyag_klinikai_kiserletek_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c6667c1-4775-4723-9e48-c267d8523dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0cf1db3-784f-4239-84a2-0e8719a15fba","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_koronavirus_oltoanyag_klinikai_kiserletek_egyesult_allamok","timestamp":"2020. március. 16. 14:26","title":"Koronavírus elleni oltóanyag klinikai próbáit kezdik meg az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdf3402-e6ae-4c88-bad9-d42fa4d8ca0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két nappal az első igazolt magyarországi koronavírusos esetek bejelentése előtt lázasodott be az édesanyja - állítja egy fiú, aki a Kútvölgyi kórházban kialakított karanténban készített videót. Ebben elmondja, mi történt a családjával az elmúlt két hétben, és milyen körülmények között tölti elkülönítve az előírt 14 napot.","shortLead":"Két nappal az első igazolt magyarországi koronavírusos esetek bejelentése előtt lázasodott be az édesanyja - állítja...","id":"20200316_koronavirus_jarvany_szent_laszlo_kutvolgyi_korhaz_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bdf3402-e6ae-4c88-bad9-d42fa4d8ca0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af616c9-16df-4428-8e9d-c519ffae7848","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_koronavirus_jarvany_szent_laszlo_kutvolgyi_korhaz_karanten","timestamp":"2020. március. 16. 07:50","title":"Vlogot indított a karanténban az egyik koronavírusos nő fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d01bd1-8317-441b-84c0-8c3a0f6e412d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Életünk folyása nem egyszerűen A pontból B pontba tart, hanem tipikus szakaszok, ciklusok jellemzik. Nézzük sorban, hogyan állapítja meg a pszichológia e szakaszokat, és mit tart róluk meghatározónak.","shortLead":"Életünk folyása nem egyszerűen A pontból B pontba tart, hanem tipikus szakaszok, ciklusok jellemzik. Nézzük sorban...","id":"20200315_Ezeket_a_feladatokat_allitjak_elenk_az_eletciklusaink","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4d01bd1-8317-441b-84c0-8c3a0f6e412d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8aef9b9-f32e-4e5e-96d9-3125a468e396","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200315_Ezeket_a_feladatokat_allitjak_elenk_az_eletciklusaink","timestamp":"2020. március. 15. 20:15","title":"Ezeket a feladatokat állítják elénk az életciklusaink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b2d984-9108-41f6-95b5-6615c6cd5c91","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A volt királyhoz köthető alapítványok után a spanyol korrupcióellenes ügyészség is vizsgálódik.","shortLead":"A volt királyhoz köthető alapítványok után a spanyol korrupcióellenes ügyészség is vizsgálódik.","id":"20200316_A_spanyol_kiraly_megvonta_a_koltsegvetesi_tamogatast_az_offshorebotranyba_keveredett_apjatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17b2d984-9108-41f6-95b5-6615c6cd5c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ccc82c9-58ed-445e-b3d9-8592e7dfe184","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200316_A_spanyol_kiraly_megvonta_a_koltsegvetesi_tamogatast_az_offshorebotranyba_keveredett_apjatol","timestamp":"2020. március. 16. 15:32","title":"A spanyol király megvonta a költségvetési támogatást az offshore-botrányba keveredett apjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4831012a-9a59-47be-897d-d4dbc862549e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint bátrabb lépésekre van szükség, ha meg akarjuk állítani a fertőzés terjedését.","shortLead":"A főpolgármester szerint bátrabb lépésekre van szükség, ha meg akarjuk állítani a fertőzés terjedését.","id":"20200316_karacsony_gergely_koronavirus_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4831012a-9a59-47be-897d-d4dbc862549e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a41cbaa-0188-43c2-ad62-d572023c0252","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_karacsony_gergely_koronavirus_korlatozas","timestamp":"2020. március. 16. 17:23","title":"Karácsony a vírus miatti korlátozásokról: Ez nem elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]