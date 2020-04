Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f1dbfbc-76ea-4f28-8227-0c66afd3f384","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"150 éve ezen a napon született Lenin, és 50 éve ennek alkalmából debütált az első Lada. ","shortLead":"150 éve ezen a napon született Lenin, és 50 éve ennek alkalmából debütált az első Lada. ","id":"20200422_50_eves_a_zsiguli_lada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f1dbfbc-76ea-4f28-8227-0c66afd3f384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8036b3c-b6a7-46b8-a965-5c1e4a24e7f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200422_50_eves_a_zsiguli_lada","timestamp":"2020. április. 22. 06:41","title":"50 éves a Zsiguli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3300dfaa-4076-473e-bf37-df79d26c78d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak a színpadot helyettesítő biciklis riksa lesz rendhagyó a koncerten, hanem a produkció is: a rapper ugyanis például blues dalokat ad majd elő, akusztikusan.","shortLead":"Nemcsak a színpadot helyettesítő biciklis riksa lesz rendhagyó a koncerten, hanem a produkció is: a rapper ugyanis...","id":"20200422_ganxta_karanten_koncertek_ferencvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3300dfaa-4076-473e-bf37-df79d26c78d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fbb61b-307f-4713-b559-30c3c45c564d","keywords":null,"link":"/elet/20200422_ganxta_karanten_koncertek_ferencvaros","timestamp":"2020. április. 22. 22:10","title":"Ganxta Zolee is karantén-koncertet ad Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polt Péter legfőbb ügyész egy kerületi rendőrkapitánysághoz továbbította ennek eldöntését.","shortLead":"Polt Péter legfőbb ügyész egy kerületi rendőrkapitánysághoz továbbította ennek eldöntését.","id":"20200422_Vizsgalja_a_rendorseg_hogy_remhiterjesztese_a_Szazadveg_szakertojenek_kijelentese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74488e9-d789-4068-8b57-809013fb4ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Vizsgalja_a_rendorseg_hogy_remhiterjesztese_a_Szazadveg_szakertojenek_kijelentese","timestamp":"2020. április. 22. 17:39","title":"Vizsgálja a rendőrség, hogy rémhíterjesztés-e a Századvég szakértőjének kijelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintett április 5-én volt utoljára dolgozni a közmédia Kunigunda útjai székházában.\r

","shortLead":"Az érintett április 5-én volt utoljára dolgozni a közmédia Kunigunda útjai székházában.\r

","id":"20200422_koronavirus_jarvany_fertozes_mtva_szekhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7599bd-5a95-4dd7-9926-ede810bf9a6f","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_koronavirus_jarvany_fertozes_mtva_szekhaz","timestamp":"2020. április. 22. 07:38","title":"Koronavírusos a MTVA egyik munkatársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0320fb02-3495-4b5b-b455-010b15234d9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai központú Villamos- és Elektronikai Mérnökök Intézete szerint több szempontból is úttörő vállalkozás volt az 1896-ban elkészült Millenniumi Földalatti Vasút megépítése. ","shortLead":"Az amerikai központú Villamos- és Elektronikai Mérnökök Intézete szerint több szempontból is úttörő vállalkozás volt...","id":"20200423_Felvettek_a_vilag_nagy_merfoldkovei_koze_a_kisfoldalattit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0320fb02-3495-4b5b-b455-010b15234d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d06fa4-f612-4521-9e85-2f141631d747","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Felvettek_a_vilag_nagy_merfoldkovei_koze_a_kisfoldalattit","timestamp":"2020. április. 23. 09:57","title":"A kisföldalattit felvették a világ nagy mérföldkövei közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b955e16c-d1a8-42e9-b708-f6ec2a50f12e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Azok a szálláshelyek lehetnek előnyben, amelyekben elszigetelten lehet pihenni.","shortLead":"Azok a szálláshelyek lehetnek előnyben, amelyekben elszigetelten lehet pihenni.","id":"20200423_koronavirus_szallashelyek_udules_nyaralas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b955e16c-d1a8-42e9-b708-f6ec2a50f12e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96343ffa-1947-4758-8dc4-9a5d9a8cae1d","keywords":null,"link":"/kkv/20200423_koronavirus_szallashelyek_udules_nyaralas","timestamp":"2020. április. 23. 11:56","title":"Már van érdeklődés az augusztusi szállások iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd87c40-0ff4-4173-899a-16a61a318e48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De Müller Cecília országos tiszti főorvos szerint kevés helyről kellett ténylegesen betegeket hazaküldeni. Szerdán 164 lélegeztetőgép érkezik Magyarországra. Az operatív törzs szerdai tájékoztatója.","shortLead":"De Müller Cecília országos tiszti főorvos szerint kevés helyről kellett ténylegesen betegeket hazaküldeni. Szerdán 164...","id":"20200422_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebd87c40-0ff4-4173-899a-16a61a318e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b5607f-09ec-4c9a-8fb9-a2ee212eccc7","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","timestamp":"2020. április. 22. 11:18","title":"Koronavírus: felszabadították a kórházi ágyak felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1fd518-81d3-428d-b6bf-f38e41acc41d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendezvény helyszíne idén járványkórház lett, de jövőre pótolja a dalversenyt a holland város.","shortLead":"A rendezvény helyszíne idén járványkórház lett, de jövőre pótolja a dalversenyt a holland város.","id":"20200423_rotterdam_eurovizio_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd1fd518-81d3-428d-b6bf-f38e41acc41d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f1aaac-b393-4b2d-95bd-efbcb697f5bf","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_rotterdam_eurovizio_2021","timestamp":"2020. április. 23. 21:12","title":"Jövőre megrendezi Rotterdam az Eurovíziós Dalfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]