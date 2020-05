Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy EventBot nevű új trójai bukkant fel az androidos kártevők közt, amely kimondottan pénzügyi alkalmazásokban igyekszik megbújni. Hogy aztán vigye az adatokat.","shortLead":"Egy EventBot nevű új trójai bukkant fel az androidos kártevők közt, amely kimondottan pénzügyi alkalmazásokban...","id":"20200505_eventbot_android_virus_kartevo_trojai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c569ab-635f-4f63-8427-eea2e4b89de1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_eventbot_android_virus_kartevo_trojai","timestamp":"2020. május. 05. 17:03","title":"Veszélyes új vírus terjed az Androidon, elég alattomosan támad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla Firefox 76-os verziószámának legfőbb fejlesztése a jelszavak biztonságára fókuszál, de történt némi változás az egyre szélesebb körben használt Zoom videokonferencia-szolgáltatás kezelésében is.","shortLead":"A Mozilla Firefox 76-os verziószámának legfőbb fejlesztése a jelszavak biztonságára fókuszál, de történt némi változás...","id":"20200506_mozilla_firefox_76_bongeszo_jelszo_vedelme_zoom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"568367bf-dbe9-49a2-b49d-0f12a38a041f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_mozilla_firefox_76_bongeszo_jelszo_vedelme_zoom","timestamp":"2020. május. 06. 11:38","title":"Frissítse, ha Firefoxot használ: jelszavas okosság jött, sőt a Zoom is jobb lett benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12aa6963-89b5-4603-af08-f5505a4a74ce","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Meglepetésként érte a debrecenieket a bajor autógyár szerdai bejelentése a munkálatok elhalasztásáról, noha ezt korábbi hírek szerint már lehetett sejteni. Szijjártó Péter külgazdasági miniszter Debrecenbe megy, hogy a BMW vezetőivel tárgyaljon.","shortLead":"Meglepetésként érte a debrecenieket a bajor autógyár szerdai bejelentése a munkálatok elhalasztásáról, noha ezt korábbi...","id":"20200506_Nincs_meg_a_pontos_datum_hogy_mikor_folytatodhat_a_debreceni_BMWgyar_epitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12aa6963-89b5-4603-af08-f5505a4a74ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907afbe4-ef6f-44d9-aafc-0fd12609066d","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_Nincs_meg_a_pontos_datum_hogy_mikor_folytatodhat_a_debreceni_BMWgyar_epitese","timestamp":"2020. május. 06. 15:10","title":"Nincs meg a pontos dátum, hogy mikor folytatódhat a debreceni BMW-gyár építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium újratervezte az egyik uniós programot, forrásokat tett elérhetővé gazdaságvédelemre. A forint gyenge, egy euró több forintot ér, így több lett az elkölthető pénz. Ami részben az állami bértámogatásra fog elmenni.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium újratervezte az egyik uniós programot, forrásokat tett elérhetővé gazdaságvédelemre. A forint...","id":"20200506_A_kormany_talalt_420_milliard_brusszeli_forintot_gazdasagvedelemre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03484eeb-9d03-4078-bd20-f8f0690806f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200506_A_kormany_talalt_420_milliard_brusszeli_forintot_gazdasagvedelemre","timestamp":"2020. május. 06. 15:55","title":"A kormány talált 420 milliárd brüsszeli forintot gazdaságvédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bee6392-2dba-4465-b04a-994c92e71ba1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hát, nem Budapest lett az.","shortLead":"Hát, nem Budapest lett az.","id":"20200506_becs_a_vilag_legzoldebb_varosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bee6392-2dba-4465-b04a-994c92e71ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d65c4355-c992-4438-b243-439545346511","keywords":null,"link":"/elet/20200506_becs_a_vilag_legzoldebb_varosa","timestamp":"2020. május. 06. 16:11","title":"Megválasztották a világ legzöldebb városát, nincs is messze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cbab792-cc89-49fc-81e0-086ef935b703","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerelem mindenek felett! És csokoládé.","shortLead":"Szerelem mindenek felett! És csokoládé.","id":"20200506_Jarokerettel_indult_a_boltba_egy_93_eves_ferfi_hogy_meglepje_a_feleseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cbab792-cc89-49fc-81e0-086ef935b703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce014b4-1611-4c06-b846-a27dbad0629d","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Jarokerettel_indult_a_boltba_egy_93_eves_ferfi_hogy_meglepje_a_feleseget","timestamp":"2020. május. 06. 13:46","title":"Járókerettel indult a boltba egy 93 éves férfi, hogy meglepje a feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd18acd7-ff6b-4ede-aed0-2567c77b2902","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ingyenes alkalmazásban az utcabútorokat, játszótereket, ivókutakat is feltüntetik.\r

","shortLead":"Az ingyenes alkalmazásban az utcabútorokat, játszótereket, ivókutakat is feltüntetik.\r

","id":"20200506_budapest_fovarosi_parkok_fak_utcabutorok_applikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd18acd7-ff6b-4ede-aed0-2567c77b2902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda13fb5-f289-453a-b43d-3df3100f41cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_budapest_fovarosi_parkok_fak_utcabutorok_applikacio","timestamp":"2020. május. 06. 14:05","title":"Saját mobilos applikációt kaptak a budapesti fák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79fa0c98-8de3-471a-9834-ca951e8b9379","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs szükség külön webkamerára, ha van egy Canon DSLR fényképezőgépünk, ugyanis ez az eszköz is bevethető az előbbi helyett.","shortLead":"Nincs szükség külön webkamerára, ha van egy Canon DSLR fényképezőgépünk, ugyanis ez az eszköz is bevethető az előbbi...","id":"20200505_eos_webcam_utility_beta_canon_fenykezogep_webkamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79fa0c98-8de3-471a-9834-ca951e8b9379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c101ac4a-e1ec-4015-b1b0-c462a02f5547","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_eos_webcam_utility_beta_canon_fenykezogep_webkamera","timestamp":"2020. május. 05. 11:03","title":"Mostanában jól jöhet: webkameraként használhatók a Canon fényképezőgépei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]